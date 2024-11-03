|В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
14:55 04.11.2024
Tекст: Вера Басилая
После усыпления звезды соцсетей белки Арахиса (Пината) сотрудниками департамента охраны природы штата Нью-Йорк сторонники Республиканской партии обвинили демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.
Амкериканец Джек Лонго подобрал белку семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Молодой человек приютил Арахиса и начал выкладывать с ним видео, вскоре зверек стал звездой соцсетей. В среду сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли Арахис. Пока блогер оформлял документы, чтобы спасти питомца, Арахиса усыпили, передает радио Sputnik.
Сторонники Республиканской партии использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке из-за того, что штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом демократов. Республиканцы стали призывать голосовать за Трампа ради Арахиса.
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Трамп спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал победу республиканцев ради Арахиса.
"Даже если держать белку запрещено, зачем было убивать Пинат, ведь можно просто отпустить ее в лес?" – пишет Маск в своей соцсети X(бывший Twitter, запрещен в России).
Российские блогеры также отреагировали на скандал с эвтаназией белки в США.
"Нассим Талеб, поди, не ожидал, что в качестве черного лебедя перед выборами в США может выступить черная белка. Впрочем, о чем-то подобном нас предупреждали авторы х/ф "Ночь в музее", – написал в своем Telegram-канале "Русский сыч" специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.
"Десятки американских газет вышли с изображением Пинат на первых полосах.Теперь невинно убиенная белка стала частью кампании Дональда Трампа. "Сегодня я Джордж Флойд", – гласит изображение белки на милых картинках с кандидатом", следует из сообщения в Telegram-канале "Бабская курилка".
"Я сегодня Джордж Флойд": Убитая властями белка переполнила американские соцсети и стала частью избирательной кампании Трампа", – отмечает и Пул №3.
Блогер "Банкста" предположила, что Трамп может выиграть выборы из-за белки. "Кандидат от демократов Камала Харрис может потерять много голосов из-за скандала с усыплением популярной Instagram* белки Peanut и енота Fred. Демократические власти штата Нью-Йорк конфисковали и убили белку, которая имела полмиллиона подписчиков", – отметил блогер.
Между тем, хозяева белки и умерщвленного енота Фреда заявили, что департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк уведомил о решении усыпить зверьков СМИ раньше, чем их. Они призвали привлечь власти к ответственности, передает РИА "Новости".
Число подписчиков аккаунта Peanut the Squirrel белки Арахиса – более 540 тыс. человек. Также более 400 тыс. подписчиков Пинат собрал в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).