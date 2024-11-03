Newsweek: Израиль попросил Россию стать посредником на Ближнем Востоке

14:56 04.11.2024 Newsweek

США



Несмотря на собственный конфликт с Украиной, Путин становится потенциальным посредником в установлении мира на Ближнем Востоке

Newsweek: Израиль попросил Россию стать посредником на Ближнем Востоке



Конфликт на Украине не помешает России стать посредником на Ближнем Востоке, пишет Newsweek. Израиль просит Москву принять участие в мирном процессе: ее рычаги влияния могут помочь предотвратить еще более масштабную войну в регионе.



Том О’Коннор



Россию рассматривают как потенциального участника сделки по прекращению конфликта, бушующего между Израилем и ливанским движением "Хезболла", и уникальное положение может помочь предотвратить еще более масштабную войну в регионе, который кризис не отпускает вот уже больше года.



Соглашение о прекращении огня разрабатывается при поддержке советников президента США Амоса Хохштейна (Amos Hochstein) и Бретта Макгерка (Brett McGurk), а международные СМИ, включая израильское издание YnetNews и принадлежащее Саудовской Аравии Asharq Al-Awsat, в последние дни цитируют источники, утверждающие, что Израиль просит Россию принять участие в процессе.



Неопределенность возникает в связи с сомнениями в способности Москвы к эффективным действиям на фоне ее собственного конфликта с Украиной, но поддержка мировой державы, имеющей связи почти со всеми основными заинтересованными сторонами, может оказаться для инициативы решающей, тогда как лидерство Вашингтона на Ближнем Востоке все чаще вызывает сомнения.



"Мы всегда предпочитали американцев, - заявила Newsweek Орна Мизрахи (Orna Mizrahi), бывший заместитель израильского советника по нацбезопасности, а ныне старший научный сотрудник соответствующего института. - Но мы понимаем, что ввиду нынешних действительно хороших отношений [русских] с иранцами они, возможно, смогут предложить нечто способствующее стабильности любого будущего соглашения. Кроме того, они входят в пятерку постоянных членов Совбеза ООН, и, если дойдет до какой-то новой резолюции о прекращении огня, хотелось бы, чтобы русские ее одобрили". Также Мизрахи рассказала, что последние события происходят в такой момент, когда Россия, "хочет быть вовлечена, хочет иметь отношение к тому, что происходит в регионе".



Двойной подход



Москва ведет долгую историю демонстрации силы на Ближнем Востоке, начиная со времен СССР, когда и без того идеологически раздробленный регион, только переживший колониальную эпоху, попал в перекрестье холодной войны. На протяжении десятилетий Советы были ключевым сторонником ряда арабских государств, которые конфликтовали с пользующимся покровительством США Израилем из-за поддержки палестинской государственности.



Однако всего за несколько месяцев до окончательного распада в 1991 году Советский Союз восстановил связи с Израилем, а новообразованная Российская Федерация удвоила усилия на этом пути, особенно после прихода к власти президента Владимира Путина в 2000-м. Он продолжил укреплять влияние России на Ближнем Востоке и сделал еще один шаг вперед, осуществив беспрецедентную интервенцию от имени давнего партнера в лице Сирии в самый разгар гражданской войны 2015 года.



Этот конфликт заложил основу для существенного укрепления отношений России с Ираном, который также поддерживал сирийского лидера Башара Асада в борьбе с повстанцами и джихадистами, включая боевую группировку "Исламское государство" (ИГИЛ)*. С тех пор Москва и Тегеран еще сильнее укрепили партнерство, и российские войска даже используют иранские беспилотники на Украине.



Помимо этого, российский лидер также установил тесные личные отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они осложняются все более жесткой критикой действий Израиля в секторе Газа и Ливане со стороны Москвы, однако Нетаньяху редко отвечает тем же, и обеим сторонам удается держать каналы связи открытыми.



Благодаря опыту непосредственной работы с российскими чиновниками за время прошлой занятости в правительстве, Мизрахи засвидетельствовала "поразительный" уровень "их оценки израильских военных возможностей", что, по ее словам, помогает вырабатывать прагматичный подход к таким вопросам, как Сирия, где передовые российские средства ПВО безмолвствуют перед лицом сотен израильских ударов по позициям, связанным с Ираном и его союзниками-ополченцами. "Думаю, это играет весьма важную роль в их политике в отношении Израиля, и, среди прочего, именно поэтому они ничего не предпринимают против израильских атак в Сирии, хотя, конечно, могли бы сделать многое", - сказала она.



Однако с тех пор внимание в регионе сместилось с Сирии на Газу, где после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года вспыхнула война. Еще совсем недавно центром внимания был Ливан. Сейчас израильские военные ведут там совместную воздушную и наземную кампанию против "Хезболлы", близкого союзника Ирана, из-за постоянных ударов в знак солидарности с ХАМАС. В результате конфликта "Хезболла" понесла серьезный ущерб, включая потерю большого количества техники и гибель старших командиров во главе с давним генсеком движения Хасаном Насраллой. Но по мере перегруппировки могущественной военизированной организации и восстановления Израиля и Ирана после недавнего обмена прямыми ударами последние переговоры о прекращении огня могут оказаться приостановлены.



Среди обсуждаемых элементов сделки, очевидно американский проект которой был обнародован ранее на этой неделе, числится план по пресечению поставок оружия "Хезболле" посредством развертывания иностранных войск на сирийско-ливанской границе.



Координатор группы по региональным и международным вопросам Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете в Бейруте Егия Ташджян (Yeghia Tashjian) отметил, что Россия находится в наилучшем положении с точки зрения помощи в данных усилиях, учитывая присутствие ее военных в Сирии. "Здесь мы должны задать вопрос, отвечает ли ликвидация "Хезболлы" интересам России? - говорит Ташджян, который принимал участие в недавней конференции, организованной Институтом востоковедения Российской академии наук, где обсуждали роль Москвы в Восточном Средиземноморье. - Россия не хочет, чтобы "Хезболла" ослабла до такой степени, что влияние США в Ливане и Сирии возрастет. "Хезболла" и Иран полезны в плане сдерживания американского влияния. Однако интереса в том, чтобы нестабильность распространилась на Сирию, нет".



Союзники и конкуренты



Сегодня, по словам Ташджян, внимание Москвы переключилось на продолжающиеся масштабные военные действия против Киева, который получает всеобъемлющую помощь от Вашингтона и его союзников по НАТО. Ташджян говорит, что наиболее ярко этот сдвиг продемонстрировало невмешательство России в проблемы между союзной ей Арменией и Азербайджаном, когда в прошлом году тот захватил контроль над спорным Нагорным Карабахом. Крупномасштабное наступление началось всего через три года после заключения соглашения о прекращении огня, которое должны были осуществлять российские миротворческие подразделения.



Россия и Иран, имеющий границу со взрывоопасным, но стратегически важным регионом Южного Кавказа, разошлись относительно него во мнении: первая поддерживает открытие коридора через территорию Армении на азербайджанские земли, а второй этому противится. В сирийском вопросе две державы также не демонстрируют согласия по долгосрочным подходам: Москва стремится вернуть истерзанную войной страну в лоно арабских государств, а Тегеран считает ее ключевым компонентом так называемой "Оси сопротивления", куда также входят "Хезболла" и ряд других негосударственных субъектов региона. Решающее значение для обоих игроков имеет доступ к Средиземному морю.



"В этом контексте между Тель-Авивом и Москвой существует, похоже, согласие о том, что первый не станет продавать оружие Киеву, а вторая взамен закроет глаза на авиаудары Израиля по объектам Ирана и "Хезболлы" в Сирии, - сказал Ташджян. - Ослабление последних также предоставит президенту Башару Асаду дополнительную гибкость в контексте открытости странам Персидского залива".



На Ливан сирийский конфликт оказал не менее сильное влияние из-за потоков беженцев, проблем с безопасностью и зачастую противоречивой истории. После окончания гражданской войны в 1991 году и вывода сирийских войск в 2005-м сектантская политика Ливана разделилась в основном на два блока, один из которых выступал в поддержку Асада, а другой - против.



Влияние Ирана в этой стране традиционно основывается на тесных связях с другими мусульманами-шиитами, преимущественно с "Хезболлой", которая является здесь доминирующей военной силой, а также на мощном политическом образовании. Россия имеет отношения с "Хезболлой" и пользуется поддержкой различных слоев общества, включая православную христианскую общину и такие ключевые фигуры, как лидер христианского движения "Аль-Марада" Сулейман Франжье, который считается потенциальным кандидатом на вакантный пост президента Ливана после двухлетнего тупика.



"За эти годы мягкая сила России помогла ей навести мосты со многими действующими лицами как в христианской, так и в мусульманской общинах, чего Ирану так не хватает, - сказал Ташджян. - Следовательно, намеки израильских СМИ на то, что Россию просят, а сама она готова сыграть роль в прекращении огня на территории Ливана, подразумевают ее возможное активное участие в делах этой страны в ущерб Ирану. Не уверен, что США с подобным согласятся. Все зависит от будущей администрации в Вашингтоне и ее желания структурировать отношения с Москвой".



Представитель Госдепартамента США заявил Newsweek, что у них "нет комментариев по поводу дипломатических усилий России", и вместо этого рассказал о подходе США к текущим переговорам. "Соединенные Штаты привержены региональной стабильности, - заявил он. - Мы продолжаем поддерживать дипломатическое решение текущих военных действий между Израилем и "Хезболлой", которое восстановит долгосрочное затишье и позволит жителям обеих стран безопасно вернуться в свои дома".



Также Newsweek обратился за комментариями в посольство Ливана в США, Генеральное консульство Израиля в Нью-Йорке, представительство Ирана при ООН и Министерство иностранных дел России.



Сомнительный разворот



Мона Якубян (Mona Yacoubian), бывший аналитик Госдепартамента США, а ныне вице-президент центра Ближнего Востока и Северной Африки в американском Институте мира, выразила сомнения относительно способности России сыграть важную роль в исходе конфликта в Ливане. "Стратегия России в Ливане была в значительной степени ситуативной и стремилась использовать возможности, где бы они ни возникали, не вкладывая при этом значительных ресурсов, - сказала она. - Таким образом, влияние Москвы в Ливане довольно ограничено и, безусловно, меркнет по сравнению с той ролью, что она играет в Сирии".



В отличие от Сирии, где Россия с большим успехом использовала сложившиеся в эпоху холодной войны отношения с центральным правительством, сложная система сектантских группировок Ливана потребует более масштабного маневрирования. "В нынешних обстоятельствах трудно представить, чтобы Россия использовала текущий кризис для того, чтобы играть в делах Ливана более значимую роль, - продолжила Якубян. - У нее нет ни достаточного влияния в политическом спектре этой страны, ни рычагов воздействия на ключевых региональных игроков, ни лидирующего влияния в Организации Объединенных Наций, чтобы заниматься дипломатией прекращения огня в Ливане".



Да, в Ливане Россия закрепила "мягкую силу", но более амбициозные ее проекты приводят к неоднозначным результатам. В 2018 году страна предложила Ливану военную помощь на сумму 5 миллиардов долларов, но под давлением США и Европы от соглашения впоследствии отказались. В том же году российские энергетические гиганты "Новатэк" и "Роснефть" подписали контракты на разведку морских газовых месторождений Ливана, однако в 2023-м из-за антироссийских санкций первый в конечном итоге уступил контракт QatarEnergy.



Профессор международных отношений в Бейрутском университете Святого Иосифа Карим Эмиль Битар (Karim Emile Bitar) также считает, что основными игроками в Ливане на данном этапе остаются США, Иран и Саудовская Аравия, которые продолжают оказывать наибольшее влияние среди местных суннитов на фоне конкуренции с другим региональным игроком - Турцией. В интервью Newsweek Битар сказал, что Москва и Анкара действительно оказывают определенное влияние в Ливане, "но их нельзя считать ключевыми заинтересованными сторонами, если только урегулирование израильско-ливанской войны не станет частью более широкого пакетного соглашения, в которое также войдет разрядка между Ираном и Саудовской Аравией, США и Ираном, а Башара Асада можно будет заставить пойти на определенные уступки. В этом случае Путин мог бы стать посредником между суннитскими арабскими государствами и Башаром Асадом".



Тем не менее, как заявил Newsweek эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, "Россия не прекращает вести диалог с ливанскими политическими силами". По его словам, нынешние дискуссии нужны для понимания "мотивов Израиля, чтобы найти точки соприкосновения и выработать формулу возможного прекращения огня". Других тоже нужно будет убедить в окончательной инициативе. "Одних усилий Москвы на этом направлении будет недостаточно, необходимы неофициальные консультации с западными странами, а также тесная координация с арабскими партнерами Москвы, такими как Саудовская Аравия и ОАЭ", - сказал Семенов.



Эр-Рияд и Абу-Даби призывают к прекращению огня с момента начала регионального кризиса более года назад, но до сих пор играть более активную роль они не решались. Однако в прошлом Москва добивалась успехов на этом фронте, в частности, сыграв значительную роль в налаживании отношений с Дамаском, который вернулся в Лигу арабских государств спустя 12 лет после исключения из нее в начале гражданской войны 2011 года. Возвращение Асада на поле боя и дипломатическую арену с помощью Москвы расценили как победу над слабеющим влиянием в регионе Вашингтона. Но повторение этой победы в Ливане может оказаться для Кремля еще более сложной задачей, даже несмотря на многочисленные шаги в данном направлении.



"Москва поддерживает тесные отношения и контакты с Бейрутом, равно как с различными политическими силами в стране, будь то союзники или противники "Хезболлы", поэтому определенные рычаги влияния в Ливане у России все еще есть, - сказал Семенов. - Но они ограничены. Тем не менее, многие политические силы в Ливане готовы прислушаться к советам Москвы, но необязательно им последуют".



*Запрещенная в России террористическая организация. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730721360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Кыргызской Республики

- Олжас Бектенов принял участие в KGIR-2024: Конструктивный диалог с бизнесом – один из приоритетов инвестиционной политики

- Государственный советник провел совещание по обеспечению безопасности детей

- Инфляция в Республике Казахстан

- К вопросу о досрочных выборах

- Роман Скляр встретился с руководством компании "China Energy Investment Corporation"

- Кадровые перестановки

- Вопросы реформирования системы ветеринарии рассмотрели в Правительстве

- Информационное сообщение по валютному рынку

