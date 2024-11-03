 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У российской армии появилась хватка победителя: войска выходят на последний рубеж обороны ВСУ, - полковник Баранец
14:59 04.11.2024

У российской армии появилась хватка победителя: войска выходят на последний рубеж обороны ВСУ
Полковник Баранец подвел итоги летне-осенней военной кампании в зоне СВО

Виктор БАРАНЕЦ

За лето и осень российская армия уверенно продвигалась вперед.

Осень-2024 превратила нашу армию, как уже шутят в штабах, в "машину Победа". Ждать ли от нее дальше такой же скорости освобождения городов?

Военный обозреватель "КП", полковник Виктор Баранец подводит итоги летне-осенней кампании в зоне СВО и отвечает на вопросы о зимней.

1. ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

Подвести итоги боев лета-осени-2024 есть несколько причин. В жару наша армия воевала по сухопутью и при видимости "миллион на миллион". Теперь же погода уходит в сопливую (дождливую и туманную) ноябрьскую осень. В разгул распутицы по раскисшим донецким, запорожским или харьковским черноземным степям в атаку не набегаешься. Я сам родом из тех мест и хорошо знаю, что липкая, как клей-суперцемент грязюка (ее тут еще называю "муляка") способна содрать с тебя сапоги. Помню, как в ней "залипали" даже могучие трактора ХТЗ-57. Тут войскам не до высоких темпов наступления, взятых в сентябре-октябре.

К тому же в небе постоянно висят плотные, как суконные солдатские одеяла, тучи. А над землей - туманы. Значит, не разгуляться и беспилотникам.

В итоге техника будет ездить и летать и реже. А бои на какой-то период будут "привязаны" к асфальтовым дорогам. И так - вплоть до хороших морозов. Когда земля затвердеет на полметра вглубь. И тогда уже настанет черед зимней компании.

Правда, зима в тех краях часто плюет на календарь, - даже под снегом может тащить за собой хлябь вплоть до января. Но это не значит, что все будут сидеть в штабах и ждать, когда земля превратиться в гранит. Штурмовые группы умеют действовать при любой погоде. Помните песню из фильма "Максим Перепелица"? "Там, где пехота не пойдет и бронепоезд не промчится, Максим на пузе проползет и ничего с ним не случится".

2. КТО ВЫИГРАЛ?

У каждой военной кампании есть своя арифметика и свои мерила. В том числе и у нашей СВО.

Мало сказать, что наша армия за лето и осень (с июня по октябрь) на большинстве участков фронта перехватила инициативу и перешла в атаку. Заламывайте пальцы: за 5 минувших месяцев российские войска взяли под контроль более 400 квадратных километров территории. А, поймав "хайп" после освобождения города-крепости Угледара, наша армия взяла рекордные темпы - и только в конце октября на Донецком направлении всего за 7 дней освободила 200 квадратных километров.

Такую скорость можно сравнить разве что с первыми неделями СВО.

И количество освобожденных населенных пунктов продолжает расти: Селидово, Горняк, Новогродовка, Украинск, Красногоровка, Карловка...

Противник же за минувшие 5 месяцев потерял более 120 тысяч личного состава (убитыми и ранеными). Это вам тоже к вопросу о том, кто выиграл летне-осеннюю кампанию.

3. КАК ИЗМЕНИЛАСЬ НАША АРМИЯ

Она, в сравнении даже с прошлым годом, значительно "заматерела" и "вросла" в современное ведение боев (а такой опыт считается бесценным). Как говорится, вошла во вкус. У нее появилась хватка победителя. Командиры научились извлекать уроки из ошибок, лучше разгадывать тактику врага и его ловушки. А главное - своя тактика сражений стала "умнее". Мы теперь не берем города и деревни в лоб, а охватываем их клещами, нарезая окруженную территорию на части, как шмат сала.

Если в начале СВО наши войска испытывали недостаток беспилотников, то сейчас эта проблема во многом решена, количество дронов растет.

Попавшие в плен солдаты ВСУ дружно жалуются, что на них наводят ужас целые рои "русских птичек", которые "не дают носа высунуть из окопа".

И низкий поклон тылу - российская оборонка тоже вышла на свои пики производства. Если бы у нас не было своих танков, самолетов, ракет, снарядов (Украину всем этим снабжает НАТО), мы бы уже проиграли схватку с коллективным Западом.

4. КАК ДЕЛА У ВСУ?

В Киеве начали звучать голоса отдельных генералов и депутатов, что "фронт посыпался". Среди причин, приведших ВСУ к плачевному состоянию, - нехватка боеприпасов, плохое управление армией, а главное - дефицит людей. У ВСУ мало качественного пополнения. Люди очень устали, не хотят воевать.

В Верховной Раде даже назвали цифру - только дезертиров в ВСУ официально 100 тысяч. А реально - все 200 тысяч!

А лучшие резервы украинской армии, которые могли бы стабилизировать фронт в Донбассе, Киев упорно шлет в Курскую область. И там их теряет.

Затыкать дыры в окопах новым "мясом" все труднее. В городах и селах Украины зреет народный бунт против насильственной мобилизации: люди жгут военкоматы и машины их сотрудников. И Зеленский уже вынужден звать на помощь наемников, обещая им офицерские должности. Все это - признаки надвигающейся военной катастрофы Украины и ее армии.

Западные аналитики считают, что людского резерва для продолжения боев ВСУ может хватить еще на 6-12 месяцев. А затем - все, такой армии и такой страны больше не будет.

5. КУРСКАЯ ЛОЖКА ДЕГТЯ

Но за всеми успехами российской армии на фронте, трудно забыть и о черном эпизоде лета-2024. О вторжении ВСУ в Курскую область. Да, в итоге, благодаря самоотверженности наших бойцов, не допущен захват украинскими войсками Курской АЭС. Хотя враг имел на этом участке в первые дни вторжения почти 10-кратное численное преимущество. Сейчас нами отвоевано уже около половины захваченной курской территории. Подтянулись войска, сформирована группировка "Курск". Окружены почти 2 тысячи украинских боевиков и все брошенные главкомом ВСУ генералом Сырским ей на помощь "элитные" резервы наши бойцы перемалывают. Более 25 тысяч солдат противника, ступив на Курскую землю, уже никогда не вернутся домой. И народ Украины наверняка еще предъявит счет за эту самую большую военную ошибку 2024 года и Зеленскому, и Сырскому.

6. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Несмотря на начавшуюся распутицу, Российская армия в ближайшее время явно сомкнет клещи вокруг еще одной крупной украинской "фортеции" - Курахово. А затем, судя по всему, начнется битва за стратегический узел обороны ВСУ - за Покровск (Красноармейск). Там серьезный военный гарнизон и отлаженная оборона. К Покровску ведут сразу несколько дорог, по которым враг доставляет технику, боеприпасы и продукты по всему фронту Донбасса. Здесь открывается дорога на последнюю "линию Маннергейма", - так украинцы называют укрепленную ось Славянск-Краматорск-Константиновка-Покровск. Овладение ею (это будет означать и выход на административные границы ДНР) - одна из ключевых задач СВО уже на 2025 год.

Правда, до этого придется взять еще Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Это тоже крупные города-"фортеции" ВСУ в Донбассе. Но бои в них уже идут и инициатива там - за Российской армией. В их освобождении ближайшей осенью-зимой мало кто сомневается.

Зашевелился и Купянский фронт, где мы начали продвигаться после долгой тянучки. Интересные сюрпризы могут быть припасены у нас для ВСУ и на Запорожском фронте.

Но, конечно, важнейшая задача - дочистить от врага Курскую область. Сейчас, когда леса и посадки там после "зеленки" станут голыми, прятаться ВСУ станет сложнее. Да и воевать украинцам на капризной технике НАТО, не любящей русских морозов, тоже будет нелегко.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730721540


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