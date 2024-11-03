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|Почему Трамп - это транзитный кандидат? Кто такие нынешние республиканцы? - Олег Яновский
15:06 04.11.2024
Уже завтра состоятся выборы президента США. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.
Почему Трамп - это транзитный кандидат? Кто такие нынешние республиканцы? Что такое AI-revolution? И зачем нужна пятилетка изоляции?
Так же в этой части эфира вспомнили летние беспорядки в Великобритании.
Как связаны мигранты и MI5? Кир Стармер и его метод разогнать протест.
Яновский: Выборы не за Трампа // Время неопределенности // Мигранты и MI5 // Иран (pt.49) @OYanovsky