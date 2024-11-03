Почему Трамп - это транзитный кандидат? Кто такие нынешние республиканцы? - Олег Яновский

15:06 04.11.2024

Уже завтра состоятся выборы президента США. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.



Почему Трамп - это транзитный кандидат? Кто такие нынешние республиканцы? Что такое AI-revolution? И зачем нужна пятилетка изоляции?



Так же в этой части эфира вспомнили летние беспорядки в Великобритании.



Как связаны мигранты и MI5? Кир Стармер и его метод разогнать протест.







Яновский: Выборы не за Трампа // Время неопределенности // Мигранты и MI5 // Иран (pt.49) @OYanovsky



