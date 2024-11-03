 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рафинированное золото планируют выпускать в Абайской области Казахстана
15:07 04.11.2024

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев на брифинге в СЦК 4 ноября 2024 года рассказал, какие инвестиционные проекты реализуются в регионе с иностранными партнерами, сообщает Zakon.kz.
Нурлан Уранхаев отметил, что сформирован пул проектов до 2028 года, в который включены 23 проекта на 2 трлн тенге с созданием 7 тыс. рабочих мест.

"Из них 8 проектов реализуются с иностранными инвесторами. Это компании Австралии, Кипра, Турции и Китая. На сегодня реализовано шесть инвестпроектов на 7,5 млрд тенге, создано 225 рабочих мест. До конца текущего года планируется ввести еще два проекта на 1,6 млрд тенге", – указал он.
Aidarly Project". Проектная мощность – 50 млн тонн добычи руды в год. Планируется создать 1 тыс. рабочих мест.

"В июне текущего года в правительстве подписано соглашение на строительство крупного медеплавильного завода (ТОО "Kaz Minerals Smelting") на 1,5 млрд долларов. Проектная мощность – 300 тыс. тонн меди в год. Будет создано 1 тыс. рабочих мест. Подрядчиком определен – ТОО "NFS Kazakhstan". Завод будет построен в близи поселка Актогай. По итогам строительства завода будет создан кластер, объединяющий один из крупнейших в мире медных рудников и современное медеплавильное производство", – добавил аким.

Отмечается, что предприятие обеспечит внутренние потребности рынка в переработке медесодержащего сырья и катодной меди, которая широко используется в электроэнергетике, машиностроении и в других промышленных отраслях.

Кроме того, на новом заводе планируют выпускать рафинированное золото, серебро и серную кислоту. Ввод в эксплуатацию объекта планируется до конца 2028 года.

"По отрасли агропромышленного комплекса введено 17 инвестиционных проектов на 7,3 млрд тенге. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию еще одного проекта. Проводится работа по возврату неиспользуемых земель сельхозназначения", – рассказал Нурлан Уранхаев.
По его словам, выявлено 114 земельных участков площадью 644,1 тыс. га, возвращено – 112,5 тыс. га. Аким отметил, что план 2024 года уже выполнен.

Мадина Мамырханова

Источник - Zakon.kz
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