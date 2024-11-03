Запад не может отказаться от российского урана

15:11 04.11.2024 Американские и европейские корпорации утрачивают компетенции в сфере атомной энергетики



03.11.2024 | Олег РОЗАНОВ



По данным французской компании Orano, одного из ведущих западных поставщиков обогащенного урана, западным странам потребуются дополнительные стимулы и санкции в отношении России, чтобы снизить свою зависимость от российских поставок ядерного топлива.



"Чтобы полностью отключиться от России, нам нужны новые мощности, и промышленные группы будут инвестировать только в том случае, если у них будут долгосрочные контракты", - заявил генеральный директор Orano Николя Маес в интервью Financial Times.



Французская компания Orano и консорциум Urenco, созданный в 1970 году правительствами Германии, Нидерландов и Великобритании, являются основными западными конкурентами российской государственной атомной энергетической компании "Росатом".



Европа не ввела санкции против "Росатома" или поставок российского ядерного топлива, поскольку десятки атомных электростанций в восточных странах ЕС были построены российскими компаниями и снабжались российским ядерным топливом.







Поскольку многие страны сейчас обращаются к ядерной энергетике для сокращения выбросов и зависимости от импорта нефти и газа, давление США вынуждает их сокращать свою зависимость от обогащенного урана из России.



Однако, для того чтобы снизить зависимость от России, западным подрядчикам и поставщикам необходимо иметь представление о долгосрочном спросе, заявил FT генеральный директор французской компании Orano.



Он также призвал ввести санкции в отношении российского атомного сектора, заявив, что "если санкций не будет вообще, мы увидим, что некоторые производители электроэнергии продолжат получать поставки из России так долго, как это возможно".



По оценкам авторов доклада World Nuclear Industry Status Report (WNISR), Россия не только остается "доминирующим международным поставщиком атомных электростанций", но и "играет ключевую роль в поставках топливных услуг", включая добычу, переработку урана и производство топливных сборок для водо-водяных энергетических реакторов советской конструкции. Отмечается, что на территории ЕС действуют 19 таких реакторов. Авторы полагают, что попытки западных стран сократить или устранить зависимость от России в отношении поставок природного урана приведут к увеличению его стоимости на мировом рынке.



Закон о запрете на импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими предприятиями, вступил в силу в США 12 августа. Однако он не исключает закупок американским министерством энергетики этого продукта, в случае если им будет определено, что "нет альтернативного жизнеспособного источника низкообогащенного урана".



Как Николя Маес, так и авторы доклада WNISR наложили фигуру умолчания на одну немаловажную и, пожалуй, даже ключевую проблему западных отраслевых корпораций: утрату компетенций в сфере атомной энергетики.



Orano (ранее Areva) - французская транснациональная корпорация, один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. Несмотря на то, что эта компания входит в число мировых лидеров по добыче и обогащению урана, она отягощена серьезными финансовыми и репутационными проблемами. Настолько серьезными, что в 2016 году была начата процедура ее банкротства и реорганизации, так как чистый долг компании достиг 7 млрд евро.



Одной из причин финансового провала были коррупционные схемы. Так, Areva продавала нигерийский уран длинной цепочке посредников, а затем выкупала его по значительно более высокой цене.



В ходе строительства компанией Areva французской АЭС "Фламманвиль" и финской АЭС "Олкилуото" был обнаружен перерасход средств и сокрытие технических недочетов. Areva, помимо прочего, не смогла запустить рудник "Имурарен" в Нигере, купленный в 2007 году за $ 2,5 млрд.



Своими силами французам оказалось не под силу вытащить лидера национального атомпрома из долговой ямы. И лишь в результате покупки 10% акций компании японскими корпорациями Japan Nuclear Fuel Limited и Mitsubishi Heavy Industries удалось снизить консолидированный долг Areva до 3 млрд евро.



23 января 2018 года группа Areva сменила свое скомпрометированное банкротством и коррупционными сделками название на Orano.



В XXI веке во Франции не было построено ни одного нового атомного реактора. Большая часть действующих французских АЭС была построена в конце 70-х – начале 80-х, первоначально срок службы реакторов планировался в 30-40 лет, но его уже дважды продлевали на 10 лет. Рано или поздно весь парк АЭС придется выводить из строя, а замещающих мощностей во Франции нет.



Многолетнее игнорирование проблем атомной отрасли привело к тому, что ряд французских атомных реакторов пострадал из-за "коррозии под напряжением" сварных швов. В 2019 году Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) в ходе проверки французских АЭС установило, что "в двадцати атомных реакторах обнаружены проблемы в парогенераторах: места сварки паровых котлов представляют опасность и могут привести к разрушению генератора".



Устранить ржавчину на паропроводах, не останавливая АЭС, не удалось, и в мае 2022 года глава Управления ядерной безопасности (ASN) страны Бернар Дорощук сообщил телеканалу BFM, что потребуется остановка работы реакторов, а устранение проблем займет годы. "На данном этапе в связи с коррозией под напряжением энергетическая корпорация EDF остановила или продлила плановые простои 12 реакторов для углубленной оценки и при необходимости ремонта", – подчеркнул он.



Дорощук добавил, что ржавчиной покрылись сварные швы, которые идут к трубам аварийной системы охлаждения реакторов. Он предупредил, что коррозия может стать причиной образования трещин. Коррозия была обнаружена на относительно новых реакторах производства американской компании Westinghouse Electric Company и не связана со старением металла.



С 1974 по 1982 год на французские АЭС было установлено 16 энергоблоков PWR (pressurized water reactor) Westinghouse Electric. В мае 2022 года больше половины французских АЭС были остановлены из-за обнаруженной "коррозии под напряжением" (stress corrosion), или микротрещин вблизи сварных швов. Эксперты EDF пришли к выводу, что все эти дефекты носят конструктивный характер и приступили к ремонту 16 реакторов Westinghouse.



Российское ОКБ "Гидропресс" (г. Подольск) в течение последних десятилетий мониторит повреждения трубопроводов на энергоблоках во всем мире. Ведущий специалист компании Владимир Бергункер отмечает, что Westinghouse многократно меняла один неудачный сплав для сварных швов на другой, и, хотя конечный результат был негативный, французы применяют разработанные американцами сплавы по причине отсутствия собственных разработок.



Эмманюэль Макрон в конце 2021 года призвал к возрождению французской атомной промышленности, заявив, что он хочет построить 14 новых реакторов. В ответ на призыв Макрона к возрождению атомной отрасли глава Управления ядерной безопасности Франции Бернар Дорощук ответил, что для этого нужен новый "план Маршалла", то есть помощь США. Французское правительство отреагировало на это, наняв для ремонта своих АЭС сотню сварщиков Westinghouse.



Американская "Westinghouse Electric Company" - формально один из мировых лидеров производства топлива для АЭС - тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов). Но эта компания де-факто неконкурентоспособна.



В 1996 году Westinghouse Electric Company была продана британской компании British Nuclear Fuel Limited, которая в 2006 году продала ее японской корпорации Toshiba.



В начале марта 2017 года глава Toshiba С. Цунакава объявил, что его корпорация изучает вопрос о продаже Westinghouse Electric Company, которая генерирует многомиллиардные убытки. Расходы оказались настолько велики, что они угрожают жизнеспособности материнской японской компании Toshiba.



В марте 2017 года Westinghouse Electric Company подала заявление о банкротстве. На конец 2016 г. компания имела обязательства на $9,8 млрд и невозможность их выполнить в связи с отсутствием контрактов.



6 апреля 2018 г. Toshiba объявила о договоренности по продаже Westinghouse Electric Company канадскому холдингу Brookfield Business Partners и его инвестиционным партнерам.



Таким образом, французы и американцы всерьез и надолго утратили технологическое лидерство в мирном атоме. Тот факт, что для ремонта своих АЭС французы приглашают сварщиков обанкротившейся Westinghouse Electric, которые лишь тиражируют новые аварии на АЭС Пятой республики, показывает их общий технологический провал.



Технические компетенции в строительстве АЭС неразрывно связаны с таковыми в переработке ядерного топлива для них. Сейчас же у французов и американцев их наличие характеризуется расхожим мемом: ни этих, ни тех.



Единственная надежда коллективного Запада на налаживание собственного производства обогащенного урана – европейский консорциум Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды).



"Urenco увеличивает мощности на всех четырех своих обогатительных предприятиях. Первые каскады на ее площадке в США в Нью-Мексико будут введены в эксплуатацию в 2025 году, увеличив полную мощность еще на 15 процентов к 2028 году. Еще 15 процентов увеличения будет добавлено к заводу в Альмело в Нидерландах, где первые каскады ожидаются в 2027 году и переоборудование существующих площадей на ее заводе в Гронау в Германии, что немного увеличит его мощность на несколько сотен ЕРР в год. Она также расширяет установку по переработке хвостов (TMF) на своей площадке в Кейпенхерсте в Великобритании. Этих расширений будет достаточно, чтобы покрыть импорт США из России к 2028 году", – пишут эксперты американского аналитического центра Stimson.



Оптимизм американских аналитиков наигран. Николя Маес в интервью FT четко артикулировал, что, для того чтобы заменить российский уран, необходимо мощное политическое решение, то есть фактически новый план Маршалла (о чем вслух сказал Бернар Дорощук), на что ни у США, ни у Евросоюза нет средств от слова совсем.



Мы могли бы, конечно, посоветовать вашингтонским планировщикам соразмерять свои желания со своими возможностями, но в этом нет нужды.



РФ производит топливо для атомных энергоблоков советской конструкции. Они установлены в Чехии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Словакии. Благодаря сохраненному и приумноженному лидерству в сфере обогащения урана в России сегодня обогащается почти половина всего используемого на планете урана, притом что из 439 работающих в мире энергоблоков АЭС в нашей стране находятся только 34. Обогащенный в России уран покупают почти все ведущие державы мира. Заказы от энергетических компаний Европы, Америки, Африки и Азии подписаны на 10 лет вперед.



Но отговаривать Вашингтон от попыток импортозаместить российский уран не стоит. Хотят выстрелить себе в ногу: вперед и прямо! Источник - Фонд стратегической культуры

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