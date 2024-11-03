Победительница "Мисс Кыргызстан 2024" представит страну на международном конкурсе

15:26 04.11.2024

"Культура" (АКИpress) - Одна из победительниц конкурса "Мисс Кыргызстан 2024" Айпери Нурбекова представит страну на международном конкурсе в Японии.



Конкурс состоится 12 ноября в Токио. 24-летняя Нурбекова уже вылетела в Японию для участия.



В июле в Бишкеке прошел конкурс "Мисс Кыргызстан 2024", на котором сразу три девушки стали победительницами. Нурбекова получила возможность представлять Кыргызстан на конкурсе Miss Earth.