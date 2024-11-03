Ноябрь будет жарким: ВСУ готовят танковый удар из Изюма, куда стянули десятки "Леопардов" и БМП "Брэдли", - Р.Маркуш

17:51 04.11.2024

4 ноября 17:30

Ноябрь будет жарким: ВСУ готовят танковый удар из Изюма, куда стянули десятки "Леопардов" и БМП "Брэдли"

Украинские эксперты уверены, что 2025 год пройдет под знаком проведения армией России "Харьковской операции"

Радомир Маркуш



Если США разместят на Украине ряд вооружений, то это будет означать смертельную угрозу для нашей страны. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин. Он сказал, что "это прямо нож к горлу, и они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы".



Как подчеркнул президент, подлетное время до Москвы крылатых ракет "Томагавк" - менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова - семь-восемь минут, а гиперзвуковых ударных средств - четыре-пять минут. Другими словами, в случае внезапного удара сразу же будут поражены центры принятия решений в столице.



В том случае, если дальнобойное вооружение разместить на Украине, то оно сможет поражать объекты как на европейской территории России, так и за Уралом.



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Киевская экспертная тусовка уверена, что российский Генштаб готовит наступление, точнее, окружение Харькова, как отдельно стоящего мегаполиса. Дескать, его захват "кацапами" отбросит захисников далеко на запад и во многом нивелирует планы НАТО. И вообще, определенные наступательные действия уже сделаны, как с севера - со стороны Липцев и Волчанска, так и с востока - в Купянском направлении.



Самостийные аналитики уверены, что 2025 год пройдет под знаком "Харьковской операции", и главный удар нашей армии будет направлен на Чугуев, тем более для этого уже создается стартовая площадка.



Так, работающий в интересах Пентагона бандеровский эксперт Константин Машовец пишет: "Группировка войск „Запад" ВС РФ смогла разрезать оперативный плацдарм ВСУ на левом берегу реки Оскол и прорваться своими передовыми подразделениями к самой реке в районе села Кругляковка и создать условия для дальнейшего наступления на город Купянск".



По словам украинского блогера Анатолия Шария, "пока все внимание приковано к Курахово, РФ продвигается на Купянском направлении. Сейчас, после захвата Невского, начались бои за Терны, которые имеют очень большое стратегическое значение".



Возможный контроль над этим поселком, с опорой на речку Жеребец, позволит группировке "Запад" сконцентрироваться именно на битве за Купянск, не особо опасаясь удара "львов" Зеленского во фланг наступающим силам.



Институт изучения войны (ISW) в своей оперативке, опубликованной 4 ноября, информирует, что российские войска недавно продвинулись на восточные окраины Андреевки (к западу от Сватово) и на северные окраины Тернов (к северо-западу от Кременной). Эти территориальные успехи подтверждены видеозаписями с геолокацией.



Кроме того, эксперты ISW, со ссылкой на сообщения надежных источников, пишут, что наши бойцы продвинулись на полкилометра вглубь в районе Петропавловки (к востоку от Купянска) и зачистили лесную местность возле Стельмаховки (к западу от Сватово). ВСУ пытались контратаковать в районе Колесниковки и Кругляковки.



В "Дневнике Десантника", в частности, рассказывается, что в ходе этих "мясных штурмов" враг потерял 2 БМП и порядка 40 человек живой силы. То есть укровояки предприняли накат, как минимум, силами роты, а может и двух, и получили отпор.



С мест поступают сведения, что на Купянском направлении группировка "Запад" атаковала позиции ВСУ вдоль трассы Сватово-Купянск и расширила зону своего контроля на восточном берегу реки Оскол в Колесниковке и лесном массиве севернее Купянска. Наши штурмовики через Вишневое вышли к Первомайскому и захватили половину этого населенного пункта. Таким образом, развивается наступление армии России на Боровую с востока и севера, в которой гарнизон ВСУ после перерезания снабжения со стороны Купянска сел на голодный паек.



В силу этих изменений ЛБС захисники несут огромные потери, даже находясь в обороне. Согласно данным объективного контроля нашего Минобороны, за сутки 3 ноября противник потерял до 460 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Запад". Особенно досталось "хероям" из 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й ОМБр и 3-й ОШБр в районах Петропавловки, Голубовки, Першотравневого, Купянска Харьковской области и Тернов (ДНР).



В Сети появились кадры нового военного кладбища под Краматорском, на котором хоронят солдат, убитых на участках фронта от Купянска до Сватово. Оно просто огромное, но что показательно - "стандартное", как пишут на армейских форумах ВСУ.



Ситуацию на Купянском направлении прокомментировал бывший харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. По его мнению, ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска, а вскоре и сами его сдадут. Во-первых, администрация Купянска уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска.



В пользу этой версии говорят следующие факты: в городе уже полностью отключены газ и свет, там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду левобережному Купянску.



А тем временем тг-канал "Пограничник из ада" считает, что ноябрь на Харьковском направлении будет очень жарким. Он пишет: "Враг накопил большие силы, а именно, в районе Изюма 30 танков и 11 БМП „Брэдли". В районе села Голубовка сосредоточено до 30 танков, включая „Леопарды". Как я уже говорил ранее, противник еще имеет резервы для как минимум одной попытки удара в ходе осенней кампании".