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Исход из Латинской Америки. Нелегальная миграция из стран региона порождена фактором личной безопасности, - Д.Морозов
00:01 05.11.2024

28.10.2024
Об авторе: Дмитрий Валерьевич Морозов – старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.

Колонны мигрантов двигаются нескончаемым потоком по мексиканским дорогам в сторону границы США.

Нелегальная миграция через Мексику в США традиционно является объектом пристального внимания экспертного сообщества и предметом всевозможных спекуляций. В нашей стране преобладает упрощенный подход: гонимые нуждой латиноамериканцы бегут в США, где подвергаются эксплуатации и всевозможным притеснениям. В высказываемых оценках зачастую прослеживается стремление в очередной раз зацепить Вашингтон. Умышленно или по недомыслию упускается целый ряд аспектов, без которых картина выглядит неполной. Перечислим важнейшие из них.

Первый. В сохранении феномена миграции заинтересованы прежде всего правящие круги латиноамериканских государств. Работающие за границей мигранты переводят часть заработка родственникам на родине. Эти деньги – важнейший источник валютных поступлений в бюджеты стран региона. В 2023 году их объем в Латинской Америке в целом составил 156 млрд долл. В частности, Мексика получила 63,3 млрд долл., Гватемала – 19,8 млрд, Колумбия – 10 млрд, Гондурас – более 9 млрд, Сальвадор – 8,1 млрд. Греют руки на миграции и страны с антиимпериалистической риторикой: "доход" Никарагуа в прошлом году составил 4,6 млрд долл., Венесуэлы – 3 млрд, Кубы – почти 2 млрд.

Кроме того, массовый отток "лишнего" трудоспособного населения позволяет смягчить проблему безработицы, снизить социальную напряженность в крупных городах. Отодвигается необходимость проведения коренных социально-экономических реформ, которые неминуемо затронут привилегированное положение элит.

Разумеется, латиноамериканские правительства умалчивают об этих "выгодах". На публике звучат громогласные заявления о необходимости всеми силами противодействовать нелегальной миграции. Но на деле обещания остаются пустым фразерством. Вся борьба сводится к принятию (и то под давлением Вашингтона) административных мер, дающих кратковременный эффект. При этом ничего не делается для устранения причин массовых исходов, прежде всего крайней бедности.

Второй. Большинство исследователей делают упор на экономические мотивы миграции. Между тем в последние годы появилась новая тенденция: многие латиноамериканцы мигрируют, спасаясь от бесчинств наркокартелей и уличных банд. В 2022 году эксперты ООН провели опрос среди мексиканских мигрантов. До 90% респондентов сообщили, что решили уехать из-за высокого уровня насилия в Мексике. В штате Чьяпас, например, ситуация вообще приняла масштабы гражданской войны, аграрные конфликты перерастают в вооруженные столкновения между сельскими общинами с участием организаций наркотрафика. В городах стран Центральной Америки целые кварталы контролируются бандами "марас", которые держат жителей в постоянном страхе и облагают их денежной данью.

Третий. Авторитарные режимы, утвердившиеся в Никарагуа и Венесуэле, используют миграцию как средство нажима на Вашингтон. Манагуа и Каракас очень хотят наладить отношения с американцами. Но сделать этого не могут: администрация Джозефа Байдена обуславливает нормализацию соблюдением прав человека и демократизацией политической жизни в указанных странах. А в Никарагуа и Венесуэле с этим, как известно, проблемы. К тому же под большим вопросом находится легитимность переизбрания в Венесуэле Николаса Мадуро.

Поэтому президент Никарагуа Даниэль Ортега и его венесуэльский коллега с помощью миграции стремятся сделать Вашингтон более сговорчивым. Так, Ортега организовал новый маршрут переброски мигрантов из Гаити, Кубы, Венесуэлы, стран Африки (Сенегала, Мавритании, Ганы, Гамбии). Чартерные рейсы осуществляют доставку мигрантов из Гаити и Кубы в Никарагуа. Далее "нелегалы" наземным путем через страны Центральной Америки и Мексику достигают США. По прилету в Манагуа каждый мигрант платит "тариф" в размере 150 долл. В 2023 году выручка Никарагуа превысила 60 млн долл.

Кроме того, Никарагуа и Венесуэла выигрывают от миграции в политическом плане. Большинство уезжающих испытывают недовольство правящими там режимами, поэтому их отъезд размывает социальную базу оппозиционных сил. За последние годы Венесуэлу покинули 7,7 млн граждан, Никарагуа – 1,4 млн. Характерно, что венесуэльские мигранты под различными предлогами не были допущены к процессу голосования на президентских выборах 28 июля 2024 года.

Четвертый. Непрерывный миграционный прилив оказывает сильное воздействие на внутриполитическую обстановку в США, является важным средством межпартийной борьбы. Власти штата Техас, где правят республиканцы, в массовом порядке отправляют задержанных мигрантов в города, где у власти стоят мэры-демократы. В итоге в этих городах осложнилась социальная обстановка, так как местные власти оказались не готовы принять у себя тысячи новых жителей. Следствием стал рост недовольства американцев, что ударило по престижу Байдена.

Демократы оказались между двух огней. С одной стороны, они не могут перекрыть границу, ибо это уменьшит электоральную поддержку со стороны проживающих в США латиноамериканцев. С другой – им необходимо договориться с республиканцами по вопросам внешнеполитической повестки. Республиканцы же в качестве условия для компромисса требуют от правительства ужесточить позицию в миграционной сфере, прекрасно понимая, что это оттолкнет от демократов значительную часть избирателей.

В связи с этим логично предположить, что Ортега действует не сам по себе. Видимо, за транзитной активностью Манагуа стоят внерегиональные державы, и это с их помощью Ортега законтрактовал авиакомпанию со штаб-квартирой в Дубае для перевозок мигрантов. По всем признакам, Манагуа продолжит эту практику: недавно заключены соглашения об отмене визового режима с Анголой и Албанией.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730754060


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