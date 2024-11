Пятьдесят на пятьдесят. В США пройдут самые конкурентные выборы за последние десятилетия, - Къ

00:06 05.11.2024 04.11.2024,



Давно уже президентская гонка в США не была такой упорной. За день до выборов 5 ноября опросы общественного мнения показывали, что ни один из кандидатов не имеет явного преимущества как на национальном уровне, так и в гонке за ключевые штаты. Букмекеры, ранее отреагировавшие на растущие рейтинги экс-президента Дональда Трампа, теперь корректируют прогнозы, снижая вероятность его победы с 65% до 54,3%. При этом аналитики отмечают: три четверти населения недовольны тем, куда движется страна, значительное число избирателей заявляют, что в финансовом отношении стали жить хуже, и это дает хорошие шансы на победу кандидату от Республиканской партии. Эксперты сомневаются и в надежности опросов: электорат Дональда Трампа чаще, чем сторонники демократов, отказывается открыто говорить о своих предпочтениях. С подробностями - корреспондент "Ъ" в Вашингтоне Екатерина Мур.



К вечеру воскресенья проголосовали уже 76 млн американцев, что составляет почти половину от зарегистрированных в 2020 году избирателей



Учитывая остроту борьбы, кандидаты в президенты США продолжали активную агитацию вплоть до воскресенья. Вице-президент Камала Харрис после неожиданного появления в популярном шоу Saturday Night Live вместе с актрисой Майей Рудольф, где сыграла саму себя в сцене "разговор с зеркалом", посетила колеблющийся штат Мичиган. Там проживает много американцев арабского происхождения, и именно они могут решить судьбу 15 голосов выборщиков. На предвыборном митинге в Ист-Лансинге вице-президент начала свою речь с обещания разрешить конфликт в секторе Газа дипломатическим путем, прекратив тем самым страдания как палестинцев, так и израильтян. Ее напарник кандидат в вице-президенты Тим Уолз продолжил кампанию в Джорджии и Северной Каролине.



Дональд Трамп в очередной раз побывал в Пенсильвании - штате, который с большой долей вероятности и будет решать исход выборов. А затем еще в Северной Каролине и Джорджии. Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, сопровождавший экс-президента в Северной Каролине и Пенсильвании, посетил еще и Нью-Гемпшир.



Хотя как такового "дня тишины" в США не существует, кандидаты в президенты и их напарники в воскресенье поздним вечером завершили свои ралли по ключевым штатам и направились к своим штабам, чтобы приготовиться к решающему дню. Ожидается, что Дональд Трамп в случае победы отпразднует ее среди сторонников и представителей прессы в Палм-Бич во Флориде. Камала Харрис собирается провести вечер вторника в ожидании итогов в Университете Говарда в Вашингтоне, округ Колумбия, выпускницей которого она является.



К вечеру воскресенья многие ведущие информационные агентства и газеты опубликовали результаты финальных опросов общественного мнения. Социологи надеялись, что эти опросы внесут хотя бы немного ясности и все же определят фаворита гонки, как это было на предыдущих выборах. Но этого не произошло.



Известный социолог CNN Джон Кинг в эфире телеканала признался, что следил за десятью президентскими кампаниями, но такой конкуренции не припомнит.



Опросы, которые проводились в период с 31 октября по 2 ноября по заказу NBC News и NY Post, показали, что предпочтения американских избирателей разделились поровну - по 49% за каждого кандидата. Исследование авторитетного института TIPP давало незначительное преимущество в один процентный пункт со все теми же 49% поддержки Дональду Трампу. Опрос ABC News, который закончился 1 ноября, пальму первенства, напротив, отдал Камале Харрис: по нему она опережает экс-президента на три процентных пункта с теми же 49% - правда, это преимущество незначительно сократилось (на один пункт), если сравнивать с опросом неделей ранее. Опрос The New York Times дает госпоже Харрис преимущество в один пункт с 48%. Правда, социологи признаются, что могли в очередной раз недооценить Дональда Трампа.



"В окончательных опросах белые демократы были на 16% более склонны отвечать, чем белые республиканцы… Это повышает вероятность того, что опросы могут снова недооценить господина Трампа",- отмечается в исследовании.



Таким образом, даже с учетом новых данных в общенациональном масштабе ни один из кандидатов не продемонстрировал уверенное лидерство. Согласно национальным агрегаторам общественных мнений RealClearPolitics и FiveThirtyEight, разрыв между кандидатами составляет менее одного процентного пункта, что находится в рамках статистической погрешности. Причем по первому из этих опросов экс-президент Дональд Трамп опережает конкурентку на 0,1 процентного пункта, по второму - уступает ей на 0,9 пункта.



Для сравнения: президент Джо Байден за два дня до выборов опережал Дональда Трампа на 7,2 процентного пункта, а бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон - на 1,8 пункта.



Букмекеры, ориентировавшиеся ранее на растущие рейтинги экс-президента, в последние дни скорректировали свои ставки. Если в начале недели они ожидали убедительную победу Дональда Трампа с вероятностью 65%, то сейчас в среднем это 54,3% против 44,4% у госпожи Харрис. Сходные цифры вероятности победы экс-президента (53% и 54%) дают соответственно FiveThirtyEight и c The Hill.



Хотя опросы и не выявили явного лидера, но все-таки указали на некоторые тренды, которые могут оказать влияние на итоги. В упомянутом исследовании ABC News подчеркивается: 74% потенциальных избирателей считают, что страна движется в неверном направлении - это самый высокий показатель за полтора десятилетия. Недовольство связано в основном с экономикой.



42% респондентов пожаловались, что в финансовом отношении они при администрации Джо Байдена стали жить хуже.



Число тех, кто оказался в худшем положении, самое высокое с 1986 года. Тем временем 52% респондентов в вопросах экономики больше доверяют Дональду Трампу, чем Камале Харрис (45%), выяснила The New York Times.



Такое несогласие с направлением, в котором движется страна, "заставляет избирателя стремиться к переменам. Это ставит Харрис в невыгодное положение", пишет ABC. Как бы она ни пыталась дистанцироваться от нынешней администрации Джо Байдена, 34% вероятных избирателей считают, что в случае ее избрания она в основном оставит все, как есть, а 31% - что все будет еще хуже.



В контексте гонки за семь ключевых штатов экс-президент сохраняет незначительное преимущество. Он лидирует в Аризоне с 2,6 пункта, в Неваде - с 0,4 пункта, в Пенсильвании - с 0,4 пункта, в Северной Каролине - с 1,1 пункта, в Джорджии - с 1,3 пункта. У Камалы Харрис преимущество в Висконсине (0,8 пункта) и Мичигане (1,1 пункта). При этом для победы на выборах, чтобы набрать минимум 270 голосов выборщиков, ей необходимо опередить экс-президента в этих двух штатах плюс в Пенсильвании, которая пока склоняется к Дональду Трампу. Впрочем, согласно Silver Bulletin, выигрыш в этом штате с примерно 90-процентной вероятностью подарит победу любому из кандидатов.



Одна из особенностей этих выборов - результаты досрочного голосования.



По данным на вечер воскресенья, проголосовали уже 76 млн американцев, что составляет почти половину от зарегистрированных в 2020 году избирателей. Демократы незначительно опережают республиканцев в целом по стране с 41% голосов, у республиканцев 39%, что уже является своего рода феноменом. Традиционно сторонники Демократической партии на досрочном голосовании задавали тон гонке, опережая конкурирующую партию на двузначные цифры, а та уже нагоняла ее в день выборов. В этом году все иначе. Консерваторы особенно активны в ключевых штатах: в Джорджии, Неваде и Аризоне они уверенно опережают демократов. В Северной Каролине республиканцы удерживают незначительное лидерство, в Пенсильвании, где получение бюллетеня на досрочное голосование возможно только по почте, консерваторы все равно сократили разрыв до нескольких процентных пунктов. По замечанию ABC, республиканцы в ходе досрочного голосования подобрались "ближе, чем хотелось бы демократам". Однако насколько фактор повышенной активности консерваторов на досрочных выборах сыграет в их пользу и говорит ли он о высокой мобилизации электората, можно будет судить лишь после подведения итогов ночью 5 ноября.



Эксперты также опасаются, что такая конкурентная гонка может привести к тому, что ее результатов придется ждать долго.



Вероятно, в ночь после выборов ясности еще не будет. Об этом, в частности, предупреждают в Пенсильвании. Согласно законам штата, почтовые отправления не могут обрабатываться до дня выборов и поданные по почте голоса начнут подсчитывать, как только закроются участки. Согласно анализу Votebeat и Spotlight PA, в некоторых из округов штата голоса будут считать до конца среды или даже четверга. В Висконсине из-за особых требований к обработке открепительных удостоверений подсчет тоже может затянуться на пару дней. Источник - Коммерсант

