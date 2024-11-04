Как Киев помог Пхеньяну создать межконтинентальные ракеты, направленные на США

00:13 05.11.2024 4.11.2024 | ЕГОР ВОЛКОВ



Распродажа советского наследия по-украински



В свете высказываний киевской власти об участии северокорейцев в боевых действиях РФ против ВСУ хочется рассказать о довольно удивительном факте, возможно, немного забытом.



Дело в том, что Украина прямо причастна к процессу создания Северной Кореей (КНДР) своих межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достигнуть территории США. Естественно, не просто так, а вместе с ядерным зарядом, чего очень боятся американцы еще со времен СССР.



Северная Корея давно пыталась защититься от угрожающего ей Запада во главе с США. Однако единственным оружием, которое позволяет любой стране чувствовать себя уверенно в современном мире, – это находящиеся у нее на вооружении МБР с ядерным оружием.



Пхеньяну не сразу удалось достичь успеха на этом пути. В 2003 году КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В 2005 впервые заявила о создании такого оружия, а годом позже произвела первый ядерный взрыв. В 2012 в Конституцию страны были внесены поправки, указывающие на ее ядерный статус.



В этот же период Северная Корея активно развивала свою программу производства баллистических ракет, необходимых как средство доставки ядерного заряда. При этом основной если не единственной целью Пхеньяна, была необходимость сдерживания американского агрессора, который весь период существования КНДР прямо угрожал ей уничтожением. Наличие же у Северной Кореи ядерных ракет, способных достигнуть территории США, стало барьером, который Вашингтон не может игнорировать.



Первая признанная межконтинентальной северокорейская ракета "Хвасон-14" была официально испытана Пхеньяном в 2017 году. Ее двухступенчатый жидкостный двигатель позволяет поразить цель на расстоянии до 10 тысяч километров.



Сразу после испытаний этой МБР эксперт Международного института стратегических исследований (IISS) Майкл Эллеман заявил: "Первоначальные расчеты показывают, что новая ракета может доставить ядерный заряд средних размеров в любой город континентальных США".



Напуганный новой ядерной угрозой Вашингтон стал выяснять, откуда же у "бедной и нищей" Северной Кореи появились МБР, создание которых ранее было подвластно только ведущим странам мира.



Эксперты IISS изучили опубликованные фотографии осмотра лидером КНДР Ким Чен Ыном новых МБР. Они отметили, что ракетные двигатели этих ракет очень похожи на советский двигатель РД-250, который использовался в производстве семейства ракет Р-36 "Воевода", более известных на Западе под именем SS-18 "Сатана".



Причем разработка данного двигателя в СССР велась на территории Советской Украины в Днепропетровске силами Конструкторского бюро (КБ) "Южное" имени Янгеля, а производство ракет долгие годы осуществлялось в том же городе на Южном машиностроительном заводе ("Южмаш"). Естественно, что после развала СССР вся техническая документация и производственные мощности, как и квалифицированный персонал, остались на Украине.



США не ожидали такого вывода экспертов, тем более что сразу после переворота в Киеве в 2014 году (известном на Украине как Евромайдан) "Южмаш" оказался под полным контролем американцев – ракетчиков и представителей спецслужб, так же как и КБ "Южное".



Тем не менее после заявлений экспертов о сходстве двигателей МБР "Хвасон-14" с ракетным двигателем РБ-250 разразился международный скандал. Киевская власть начала усердно открещиваться от любых подозрений в передаче ракетных технологий КНДР. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал эти данные провокацией. Такую же позицию занял и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который заявил, что украинские предприятия не поставляли оружие и военные технологии Пхеньяну.



Вдобавок, руководитель Национального космического агентства Украины Юрий Радченко заявил: "Если ответить коротко – это весьма условное сходство. Это то, что двигателей первой ступени четыре. А такая конфигурация похожа на многие типы ракет".



Однако сомнения в официальной версии Киева высказал вице-премьер РФ (в то время) Дмитрий Рогозин, позднее возглавивший Государственную корпорацию "Роскосмос": "Что значит "копии двигателей"? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись".



Завод "Южмаш", со своей стороны, официально заверил, что не имеет никакого отношения к северокорейским ракетам и попытался перевести стрелки на Москву. В то же время в частном разговоре, который якобы от имени Турчинова в том же 2017 году провели пранкеры Вован и Лексус с директором "Южмаша" Сергеем Войтом, последний выдал сведения, отличные от официальной позиции Киева: "С Кореей работает КБ "Южное" наше более 14 лет. С Китаем более 20 лет. Что они там делают? Я не знаю. К нам информация эта не доходит. Об этом знает СБУ, об этом знает СВР, об этом знает КБ "Южное". Мы туда не вхожи, честно говоря. Мы этим никогда не занимались. Они работают с ними по всем этим делам. Может быть, что-то через Китай могло уйти, я так думаю".



Интересно, что украинские СМИ, рассказывая о Сергее Войте называли его "Богатый директор бедного "Южмаша"". Неудивительно, учитывая, что он работает на "Южмаше" почти 50 лет (с 1976 года), причем бессменно возглавляет его с 2014 года и до сегодняшнего дня. Есть версия о том, как он стал "богатым".



По многочисленным свидетельствам, северокорейские дипломаты и представители разведки КНДР с конца голодных (а кому "святых") девяностых и на протяжении всех нулевых активно ездили в Днепропетровск с чемоданами долларов. В тот период Северная Корея активно покупала "старую" техническую документацию, касающуюся производства МБР, в особенности ракетных двигателей, а также переманивала к себе инженеров КБ "Южное" и сотрудников "Южмаша", практически оставшихся без работы. Никто так и не знает, сколько всего их уехало работать в КНДР за пристойную зарплату.



Подтверждением факта получения Северной Кореей технической документации с Украины говорит и тот факт, что двое граждан КНДР в 2012 году в Днепропетровске были осуждены на восемь лет каждый за попытку получить доступ к государственной тайне. Под видом туристов они посещали Днепропетровск и обхаживали нищенствовавших сотрудников КБ "Южное", охотясь за научными диссертациями о технологиях топливных процессов. А сколько еще северокорейцев не попались на крючок СБУ и добились поставленных целей, этого мы не знаем.



Судя по дальнейшему взрывному росту ракетной программы КНДР, у нее все получилось. И не только в 2017 г. с МБР, но и с созданием в 2021 году боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК). После чего Северная Корея стала третьей страной в мире (после России и Китая), у которой появился БЖРК. Кстати, прообразом ему послужил советский боевой ракетный поезд "Скальпель", принятый на вооружение в 1989 году и так пугавший США своей возможностью перемещения по всей сети железных дорог СССР.



При этом советский "Скальпель" был разработан в том же самом днепропетровском КБ "Южное". Совпадение?



Так что Северная Корея может от всей души поблагодарить Украину за коррупцию и распродажу советского наследия. И даже последовавший позднее тотальный контроль Запада над киевской властью не смог помешать КНДР создать себе стратегическое оружие для противостояния США. Хоть таким образом часть наработок бывшего СССР смогла послужить поставленной ее создателями цели – сдерживанию агрессивного Запада. Источник - НГ

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