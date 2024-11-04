Александр Дугин: Чистки необходимы

00:26 05.11.2024

Александр Дугин -2 ноября 2024,



Почему-то мы не пользуемся (или пока мало пользуемся) прекрасной тактикой: все закрыть разом, а потом переоткрывать все заново на новых основаниях. Закрыть можно все - эстраду, институты, учреждения, аккаунты, мигрантов и т.д., не касаясь лишь оборонки и жизненно важных социальных структур. А все мало-мальски заменимое или некритичное вполне можно. Иначе, пользуясь довоенной инерцией, в нашу новую жизнь массово процеживаются токсические отходы позорного прошлого - того, что было настоящим до 24 февраля 2022 года. А так всех уволить одним жестом, а потом снова принять на работу, но уже с условием - патриотизм, лояльность государству, церкви и народу, клятва на верность традиционным ценностям, незамешанность в коррупции, этический минимум. А того, кто не пожелает и кто угрюмо ждет, когда это все закончится, того тихо потерять. Просто не переоткрыть и все.



А то мы иноагентов идентифицируем по горстке в неделю. А их, я думаю, под миллион. Вредных, злых, подлых, язвительных, затаившихся иноагентов. Чрезвычайно опасных. Притворяющихся спящими, но лишь ждущих того момента, когда мы, не дай Бог, подскользнемся или совершим ошибку. Тогда-то они и ударят в спину и вынесут ключи от города врагу. А так бы разом прихлопнуть всех одновременно, цельной грибницей, и выпускать по одному после проверки.



Вот на фронте так и приходится: либо населенный пункт под нашим контролем, либо под контролем противника. И пока он полностью под наш контроль не перейдет, его тщательно зачищают от присутствия украинских нацистов.



Внутри страны, в тылу подчас вообще не понятно, кто контролирует тот или иной объект, институцию или территорию - уже наши или все еще те, из 90-х. А стране нужна ясность.



Хорошо, если Трамп победит. Многое изменится, но Победы нам на блюдечке никто не принесет. Это понимают все.



А если Харрис, то снова ядерный Апокалипсис на повестке дня и фронтальное столкновение нас, едва поднимающихся с колен, с цивилизацией антихриста.



Поэтому чистки необходимы в любом случае.



Вот в отношении тг-каналов с 10 000 подписчиками, с запрещенными ЛГБТ, ютьюбом, инстаграмом, твиттером (кстати, это напрасно) и фэйсбуком (а вот это правильно) мы так и поступили. И прекрасно! И раз и все перверты под запретом, все средства массовой пропаганды врага сразу и немедленно недоступны.



Точно так же вполне можно было бы поступить с научными заведениями, продолжающими признавать стандарты цивилизационного врага, с эстрадными музыкантами и развлекательными программами, с юмористами и т.д. И естественно с либералами и мигрантами. Раз и нет. А потом, после предоставления веских доказательств патриотизма, лояльности и уважительного отношения ко всему русскому - начиная с ценностей - можно по небольшим группам - ровно как сейчас признают иноагентами - восстанавливать в правах, на работе, в звании, на эфире и т.д.



Тут все однозначно: кому принадлежит город, высота, населенный пункт, террикон, граница - должно быть предельно ясно. Нам, тогда все по-нашему, то есть по-русскому, то есть по-честному. Не нам, значит, будем зачищать.