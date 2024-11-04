Юрий Тавровский: С корейцами в одном окопе

00:29 05.11.2024

Юрий Тавровский -4 ноября 2024,

Визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москву наращивает объем нашего "боевого слаживания". Именно она впервые заявила больше года назад, что Корея и Россия "находятся в одном окопе". После визитов Ким Чен Ына в Россию и Владимира Путина в Корею и подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве "окоп" превратился в целую систему траншей, укреплений, плацдармов и стал целым участком фронта. Укрепился Западный фронт глобальной холодной войны, на котором уже идет горячая война на Украине. Укрепился Восточный фронт, который окончательно сложился в этом году после присоединения Канады к системе антикитайских и антирусских военных соглашений США с Японией, Южной Кореей, Филиппинами, Австралией. Теперь Корея имеет военные соглашения с Россией и КНР.



Министр иностранных дел вряд ли приехала ради обсуждения тактических вопросов "боевого слаживания" - это дело военных. Она обсуждала с Сергеем Лавровым вопросы стратегические. Можно предположить, что в повестку предстоящих недель и месяцев встанет визит Ким Чен Ына в Москву. Предыдущая поездка по Приморью носила ограниченный характер, а теперь горизонты пора раздвигать. Возможно, речь шла о приеме КНДР в ОДКБ. О приеме в ШОС говорить трудно по известной причине. Возможно, обсуждался вопрос о привлечении северокорейских рабочих и инженеров на объекты развития нашего Дальнего Востока. Об уровне корейцев говорит создание "с опорой на собственные силы" развитые науку и промышленность, которые выпускают всю линейку вооружений – от автоматов до межконтинентальных баллистических ракет. В любом случае, речь шла именно стратегии, что и подчеркнул Лавров.



С точки зрения глобальной стратегии Северная Корея является недооцененным ресурсом, способным сильно повлиять на расклад сил. Достаточно сравнить ее с Украиной. Население соответственно 27 и 22-25 миллионов человек, вооруженные силы 1300 тысяч и около 800 тысяч штыков. Военная промышленность КНДР обеспечила производство атомной и водородной бомб, гиперзвуковых ракет, беспилотных самолетов и подводных лодок. Пхеньян сотворил все это без помощи Москвы или Пекина и можно только представить, что они сотворят с этой помощью.



Очень важен фактор качества руководства. Ким Чен Ын выдержал уже несколько экзаменов на прочность в условиях экономических санкций и под угрозой войны. Всем запомнился эпизод с атакой стразу трех авианосных групп американского флота после испытания корейской атомной бомбы – авианосцы и корабли сопровождения с десятками самолетов и ядерным оружием на борту синхронно устремились к берегам Кореи. Но Пхеньян не дрогнул, и американцы тихонько тормознули и уплыли восвояси, поджав хвост. Пхеньян не готовит набор хитроумных стратагем и в зависимости от исхода президентских выборов в США – ему терять нечего.



Вот какой у нас новый союзник!