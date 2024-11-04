Цивилизации XXI века и особенности многополярного мира, - Миша Джуркович

00:44 05.11.2024

Цивилизации XXI века и особенности многополярного мира

04.11.2024

Миша Джуркович

© Reuters

Мы не должны попадать в ловушку ожиданий, что многополярность обязательно приведет к миру без конфликтов. Но важно, что в будущем мы не будем продолжать мириться с доминированием американского однополярного взгляда на мир, как раньше, когда американское посредничество и американские решения навязывались всем, пишет Миша Джуркович, главный научный сотрудник Института европейских исследований в Сербии. Материал подготовлен специально для XXI Ежегодного заседания клуба "Валдай".



Термин "цивилизация" имеет множество значений и толкований. Одно из них основано на противопоставлении себя варварам, которые, как считается, не имеют полноценной культуры, социальной и политической организации.



По сути, в течение последней половины тысячелетия западный мир смотрел на весь остальной мир как на terra missionis, пространство, населенное варварами, которых следует покорить, цивилизовать, навязать им европейскую одежду, обычаи и так далее. Не будем забывать, что такие разные мыслители, как Маркс, Токвиль и Джон Стюарт Милль, в равной степени отстаивали европейский колониализм как необходимый цивилизационный шаг вперед.



Запад, бесспорно, преуспел благодаря технологическому прогрессу и системе организации (от фабрики до армии) и настолько расширил свои возможности, что на протяжении нескольких столетий мог диктовать условия даже таким цивилизациям, как Индия и Китай.



Но, в том числе и из-за ужасных войн, которые европейские державы вели между собой за контроль над колониями, западный мир начал приходить в упадок. По терминологии Шпенглера, он перешел от стадии культуры, которая развивается и прогрессирует, к стадии цивилизации, где налицо упадок, окостенение и потеря творческого потенциала.



Одним из самых чудовищных продуктов нынешней западной цивилизации является идеология, направленная против семьи и против жизни как таковой.

С помощью корпораций, социальных сетей и популярной культуры западный мир пропагандирует самоубийственные системы ценностей, очевидно направленные на сокращение населения мира, и, к сожалению, успешно навязывает их другим великим культурам и цивилизациям. Давайте вспомним пример Китая, который почти полностью завершил демографический переход, а также арабского мира. Такие исламские культуры, как Иран и Турция, имеют показатели рождаемости значительно ниже двух детей на женщину и приближаются к среднему европейскому уровню.

Привязанность к собакам, которые на Западе заменяют детей, и распространение этой привычки на другие культуры, ясно говорит о пагубном влиянии Запада, более разрушительном, чем даже те войны, которые он вел против своих противников последние несколько десятилетий.



Другие культуры и цивилизации должны научиться защищать себя, индивидуально или коллективно, от опасного европейского фундаментализма. Нет сомнений в том, что многие страны сейчас укрепляются во всех отношениях, ослабляя зависимость от Запада и занимая лидирующие позиции в различных областях, от экономики до спорта и культуры. Но именно из-за этого перераспределения власти и влияния в глобальном масштабе наступил очень опасный и динамичный переходный период. В такое время очень трудно сохранять глобальную и региональную стабильность.

Следовательно, мы не должны попадать в ловушку ожиданий, что многополярность обязательно приведет к миру без конфликтов.

Существуют огромные глобальные и региональные проблемы – с питьевой водой, энергией, продовольствием, распределением сырья и природных ресурсов, экономической миграцией и так далее. Но важно и то, что в будущем мы не будем продолжать мириться с доминированием американского однополярного взгляда на мир в отношении этих проблем, как раньше, когда американское посредничество и американские решения навязывались всем.

Похоже, что экономический и военный подъем других частей света дает основания признать силу этих культур или цивилизаций и легитимировать их возможности для независимого решения региональных и внутрицивилизационных проблем. На это указывает пример соглашения между Ираном и Саудовской Аравией, которое было заключено с помощью Китая.



Вот почему важны многочисленные форумы, подобные БРИКС или МЕРКОСУР, где создаются рамки для таких дебатов, диалогов и решений. И важно освободить глобальные организации, в частности ООН или Всемирную организацию здравоохранения, от господства и покровительства западных держав, а также от всепроникающей коррупционной деятельности западных корпораций, например в области биомедицины.