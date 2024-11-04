Пол Крэйг Робертс: Америка легализовала урны для голосования на углах улиц. Теперь это действительно урны

00:46 05.11.2024

Некоторые демократические суды выносят решения, которые противоречат существующему законодательству.



Верховный суд Невады вопреки закону постановил, что могут быть подсчитаны даже бюллетени без почтового штемпеля, которые придут через 3 дня после выборов. Это позволяет заполнить неотправленные почтовые бюллетени уже после подсчета голосов и использовать их, чтобы повлиять на результаты выборов.



Апелляционный суд пятого округа США постановил, что Конституция США требует подсчета бюллетеней в день выборов. Демократы заявили, что Конституция США - расистский документ, который они не будут соблюдать, несмотря на присягу соблюдать статьи Конституции.



Федеральные окружные демократические суды потребовали от штата Вирджиния восстановить неграждан США в избирательных списках. Это позволяет демократам привлечь к голосованию лиц, не являющихся гражданами США.



Демократический департамент юстиции потребовал от штата Алабама включить неграждан США в избирательные списки штата. Федеральный судья отклонил попытку республиканцев включить в списки избирателей Мичигана только граждан США.



Верховный суд демократического штата Пенсильвания незаконно постановил, что могут быть подсчитаны неправильно поданные почтовые бюллетени.



Окружной прокурор Филадельфии подает в суд на Илона Маска, в попытке помешать ему поддерживать Конституцию США.



Демократические штаты легализовали урны для голосования на углах улиц, позволяющие анонимным лицам подбрасывать поддельные бюллетени, которые, по решению демократов, тоже должны быть подсчитаны.



По данным O’Keefe Media Group, в крайне коррумпированном округе Марикопа, штат Аризона, демократическая избирательная комиссия сказала наблюдателям на выборах не вмешиваться в незаконный сбор бюллетеней и не сообщать о каких-либо нарушениях в ходе голосования.



Американские университеты воспитали поколение левых воукистских бизнесменов. В результате среди предпринимателей больше нет республиканцев, а их деньги, особенно деньги миллиардеров, ушли демократам.



Последние отчеты кампании за первую половину октября показывают, что Камала потратила 304,5 млн долларов на свою избирательную кампанию, которая собрала 295,3 млн долларов. У Трампа меньше половины этой суммы. Трамп собрал 117 млн ​​долларов и потратил 143,7 млн ​​долларов.



Если эти цифры верны и отражают реальное положение предвыборной кампании - это значит, что американские деньги связаны с революционной Демократической партией, которая намерена опрокинуть Конституцию и отменить гражданское правление. Избиратели настроены иначе, но у них легко украсть выборы.



Я согласен с Илоном Маском. Если Трамп не вернется на пост президента, в Америке больше никогда не будет свободных выборов. Голосование будет использоваться как ратификация однопартийного государства.



5 ноября - это день, когда будет сделан выбор между свободой и тиранией. Если победит тирания, пути назад не будет.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. В свое время был автором постоянной колонки в Washington Times. Автор книг, посвященных ключевым проблемам современности.



Перевод Анны Полуниной



Демократы заявили, что Конституция США - расистский документ, хотя ей же они и присягали

Пол Робертс 4.11.24