Империалистический марш НАТО и его жертвы, - Бильяна Ванковска

00:59 05.11.2024 Империалистический марш НАТО и его жертвы

04.11.2024

Бильяна Ванковска



Есть решение, которое может помочь нашему больному миру. И у этого решения тоже есть имя – мировое большинство. Эта формирующаяся коалиция уже продемонстрировала свою решимость, призвав к прекращению украинского конфликта и поддержав признание Палестины в качестве независимого и равноправного государства в ООН. И второе название мирового большинства – БРИКС. Чтобы мир изменился в лучшую сторону, расширение НАТО должно прекратиться, пишет профессор, директор Центра глобальных изменений Университета святых Кирилла и Мефодия в Северной Македонии Бильяна Ванковска. Материал подготовлен специально для XXI Ежегодного заседания клуба "Валдай".



Летом 1999 года, всего через несколько месяцев после того, как НАТО бомбила независимую страну (тогда еще Югославию) без разрешения Совета Безопасности ООН, я посетила лекцию покойного профессора Йохана Галтунга, отца-основателя дисциплины изучения мира и конфликтов. Известный своей честностью и интеллектуальной смелостью, он не стеснялся в выражениях. И он сказал прямо: "У этого мира есть проблема. А у этой проблемы есть имя, и имя ей – Соединенные Штаты Америки".



К сожалению, 25 лет спустя его слова кажутся более пророческими, чем когда-либо. Украина – лишь один пример из многих. После мнимого окончания холодной войны США позиционировали себя как главного миротворца и мировой оплот демократии. Однако вместо того, чтобы самораспуститься, Североатлантический альянс, который больше не сдерживали ни СССР, ни Варшавский договор, продолжил неустанную экспансию под видом распространения мира и демократии.



Теперь этот Левиафан, похоже, намерен трансформироваться в "глобальное НАТО" - другими словами, списать в утиль Организацию Объединенных Наций. Пока что ему удалось заставить многих из нас поверить, что ООН неактуальна и бессильна.



Еще один ключевой урок в исследовании мира, который я усвоила от Галтунга, – это его подход к анализу конфликта: конфликтный треугольник. Чтобы понять глубинные причины конфликта, необходимо определить три ключевых элемента: 1) отношения вовлеченных субъектов, 2) их поведение и 3) противоречие. Противоречие – по сути, это сам конфликт – возникает из-за несовместимых ценностей или целей субъектов. Далее содержательный анализ конфликта требует трех шагов: диагностики, прогнозирования и терапии.



К сожалению, как мне кажется, мир переживает такое темное время, что даже верные диагнозы и обоснованные прогнозы выглядят бесполезными. Они не смогли предотвратить кризис на Украине, не говоря уже о других разрушительных конфликтах, в частности продолжающийся геноцид в Палестине. Спешно сосредоточиваясь на терапии в попытках положить конец насилию, мы оказываемся втянуты в опасный парадокс: в сегодняшней оруэлловской атмосфере, особенно на пресловутом "коллективном Западе", к тем, кто выступает за прекращение огня, переговоры или дипломатические решения, относятся с подозрением и даже враждебно. Как метко заметил независимый журналист Аарон Мате: "Для СМИ стран НАТО нет ничего более "сомнительного", чем мирное предложение".



XXI ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА "ВАЛДАЙ"

04.11.2024 - 07.11.2024

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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИПЛОМАТИИ?

Украинский кризис в циклах отношений России и Запада

Андрей Сушенцов

Конфликт России с Западом носит циклический характер. Мы наблюдали его на разных витках истории и в разных измерениях. Многие британские и французские генералы, а также некоторые политические лица в частных разговорах и в публикациях называют нынешний кризис реинкарнацией Крымской войны. В их понимании тогда это позволило ограничить влияние России в Европе на двадцать лет. Впрочем, циклы отношений России и Запада содержат и периоды мирного сосуществования, пишет Андрей Сущенцов, программный директор Валдайского клуба.

МНЕНИЯ



Это сопротивление миру не является чем-то новым. В 1982 году американский писатель Джонатан Шелл предупреждал в своей знаменитой книге о последствиях ядерной войны, что "гораздо легче копать себе могилы, чем думать о том, зачем мы это делаем". К сожалению, в Македонии, одном из самых новых и самых маленьких государств – членов НАТО, любое серьезное обсуждение глубинных причин продолжающихся конфликтов или возрождения ядерных угроз стало табу. Общественный дискурс по-прежнему сосредоточен на повседневных военных операциях и стратегических маневрах, в то время как более глубокие структурные вопросы, которые привели нас к нынешней точке кипения, остаются нерассмотренными.

Потребность в размышлениях, дипломатии и устойчивых решениях никогда не была столь насущной, однако, кажется, сейчас труднее, чем когда-либо, добиваться этого.

Сейчас я бы перефразировала слова Йохана Галтунга: "У этого мира есть проблема, и имя ей – Запад, а НАТО – всего лишь инструмент его имперских амбиций". К сожалению, многие постсоциалистические государства поверили, что членство в НАТО гарантирует им мир и безопасность. Для многих НАТО стало "смутным объектом желания" (если позаимствовать название шедевра Бунюэля) – и чем сильнее это желание, тем дороже им приходится платить за членство.

Мало кто осознает параллели между политическими траекториями Украины и Македонии. Обе страны обрели независимость после распада социалистической системы, обе находятся на важных геополитических фронтах, которые Запад полон решимости контролировать любой ценой, и обе стали жертвами так называемых цветных революций. В случае Македонии смена режима, представленная как демократическое восстание, привела к тому, что страна потеряла свое название, конституционный суверенитет и идентичность, хотя в конечном итоге обеспечила себе членство в НАТО. Украина, однако, рискует потерять все, если мировое сообщество не поддержит мирные переговоры, как это было предложено в недавней Казанской декларацией БРИКС.



Я бы даже пошла дальше и предположила, что исход конфликта на Украине определит будущее глобального мира и безопасности. Ставки не могут быть выше.



Обсуждать двойные стандарты Запада уже всем надоело, особенно сейчас, когда он не просто терпит геноцид, но открыто его поддерживает. Тем не менее позвольте мне привести характерный пример того, как Запад обращается со своими вассальными государствами. Когда Македонию принудили подписать так называемое Преспанское соглашение, пожертвовав своим именем и идентичностью ради вступления в НАТО, в ход шла цитата из Фукидида: "Сильный делает то, что может, а слабый терпит то, что должен терпеть".



Но когда речь идет об Украине, нарратив резко меняется. Внезапно всерьез начинает обсуждаться возможность военной победы над намного более сильным противником: "Не сдавайтесь, сражайтесь до последнего украинца! Ваша борьба морально оправданна, победа достижима!" Тем временем Македония капитулировала – и теперь оказывается втянутой в конфликт, которого ее население никогда не хотело.

НАТО должна была обеспечивать мир, процветание и даже безопасность идентичности своих членов. Но в случае с Украиной Запад играет с экзистенциальными ставками, подталкивая к ужасающей грани ядерной эскалации.

В первые дни после начала российской специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года сеть институтов безопасности ОБСЕ, где я представляю свой факультет, созвала виртуальную встречу для обсуждения возможных ответных мер. Как ученого из страны, готовящейся занять пост председателя ОБСЕ, меня лично попросили написать статью. Как и ожидалось, она была сразу отклонена. Почему? Потому что я описала конфликт как опосредованную войну между Западом (НАТО, США, ЕС – выбирайте сами) и Россией. Я утверждала, что война на Украине стала самым предсказуемым конфликтом в новейшей истории и предотвратить ее было проще некуда, если бы западные лидеры не преследовали скрытую цель. Впрочем, эта цель не была такой уж скрытой – Москва видела ее за много миль.

Этот эпизод – лишь очередная иллюстрация бессилия и предвзятости Запада, которые заложены в нынешней архитектуре европейской безопасности. Как упоминалось ранее, ООН изображается неизлечимо больной на смертном одре. Между тем ЕС, хотя и является лауреатом Нобелевской премии мира, функционирует скорее как гражданское подразделение НАТО или колония приходящей в упадок американской империи.



Сейчас внимание сосредоточено на результатах выборов в США, как будто человек, занимающий Белый дом, может что-то изменить. Но реальность такова, что военно-промышленно-медийно-академико-развлекательный комплекс процветает благодаря войне. Поэтому ожидать чего-то хорошего от Вашингтона или его союзников значило бы в лучшем случае принимать желаемое за действительное.



Однако есть решение, которое может помочь нашему больному миру. И у этого решения тоже есть имя – мировое большинство. Эта формирующаяся коалиция уже продемонстрировала свою решимость, призвав к прекращению украинского конфликта и поддержав признание Палестины в качестве независимого и равноправного государства в ООН. И второе название мирового большинства – БРИКС.



Чтобы мир изменился в лучшую сторону, расширение НАТО должно прекратиться. Этот саморазрушительный процесс рискует утянуть за собой нас всех. Пришло время принять новый мировой порядок, основанный на сотрудничестве, равенстве и мире. Источник - ru.valdaiclub.com

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