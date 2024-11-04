Что переизбрание Майи Санду значит для Молдавии, - Екатерина Постникова

01:49 05.11.2024 Что переизбрание Майи Санду значит для Молдавии Она обошла представителя социалистов Александра Стояногло за счет голосов на зарубежных участках



Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдавии. Но Молдавия впервые в истории оказалась в ситуации, когда президент проиграл выборы внутри страны и выиграл за счет зарубежной диаспоры



Действующий президент Молдавии Майя Санду смогла переизбраться на второй срок. Согласно результатам второго тура президентских выборов, которые 4 ноября опубликовал Центризбирком (ЦИК) республики, при явке 54,34% (1,69 млн человек) она набрала 55,33% голосов (929,9 тыс.). Ее оппонент, бывший генпрокурор, кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло получил 44,67% (750,6 тыс. голосов).



Вскоре после того, как стали известны предварительные результаты, свидетельствующие о ее победе, Санду обратилась к избирателям. "Молдова смогла показать свою волю и силу с помощью голоса каждого из нас. Мы доказали, что, объединившись, мы можем победить тех, кто хотел нас унизить", - сказала она, подчеркнув, что страна "подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы", в ход были пущены "грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок в избирательные процессы, распространение ненависти и страха в нашем обществе" (цитаты по молдавскому изданию NewsMaker).



Санду пообещала быть "президентом для всех". "В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества", - резюмировала она.



Майя Санду (52 года) - президент Молдавии с 2020 года; в 2016-м основала Партию действия и солидарности (Partidul Acțiune și Solidaritate - PAS), которая в 2021 году победила на досрочных выборах в парламент и стала правящей: у нее 62 мандата в 101-местном однопалатном парламенте республики. На второй срок Санду идет от PAS. При ней страна подала заявку на членство в ЕС и получила статус кандидата.



Стояногло с заявлениями повременил. Итоги выборов оперативно прокомментировала ПСРМ - она объявила Санду "нелегитимным президентом", которого признают "только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа"; подлинным же победителем президентской кампании социалисты считают Стояногло. "Майя Санду обошла его за счет голосования на зарубежных участках. Итоги голосования говорят о провальном правлении Майи Санду и ее Партии действия и солидарности, которым отказали в доверии граждане страны. Она превратилась в "хромую утку", президента диаспоры", - заявил агентству ТАСС лидер ПСРМ Игорь Додон, возглавлявший республику в 2016–2020 годах.



Что помогло Санду победить

Через час после того, как в Молдавии закрылись избирательные участки, было обработано уже порядка 90% протоколов, и они показывали, что побеждает Стояногло. Однако это были итоги голосования только на территории республики - как проголосовала диаспора за рубежом, еще предстояло узнать. В итоге на территории Молдавии Стояногло набрал 51,19% голосов; Санду получила 48,81%. А вот за рубежом подавляющее большинство голосов получила действующий президент - на 231 участке за границей она набрала 82,77% (270,2 тыс. голосов), в то время как ее оппонент получил 17,23% (56,2 тыс.).



Молдавская аналитическая компания iData в своем прогнозе, который она опубликовала 31 октября, утверждала, что Стояногло мог бы победить при минимальной явке за рубежом. Однако в итоге она оказалась даже выше, чем в первом туре: голосовать пришли 329,7 тыс. человек, что на 89,2 тыс. больше, чем в первом туре 20 октября.



По данным МИД Молдавии за 2021 год (их приводит NewsMaker), за рубежом проживают от 1,11 млн до 1,25 млн граждан республики. На этих выборах больше всего участков было открыто в Италии (где живут около 250 тыс. молдаван) - 60, далее следуют Германия и Франция (26 и 20), в каждой из которых живут около 100 тыс., Британия (17), Румыния и США (по 16).



В России, где, по информации МИД Молдавии, проживают около 350 тыс. молдаван (по официальным российским данным - 190 тыс.), работали только два участка - оба при посольстве в Москве. Как заявил журналистам перед первым туром представитель диаспоры Николай Погонец, диаспора рассчитывала на 12–17 участков. Открывать дополнительные участки Кишинев не стал.



Анализируя, как Санду удалось победить, издание NewsMaker отмечает, что президент после первого тура вела гораздо более активную кампанию, чем ее оппонент: "президент всеми силами старалась обаять избирателя других кандидатов", выступая "с примирительными и объединяющими месседжами", обращаясь к избирателям Ренато Усатого, который в первом туре занял третье место, и даже к активистам сети Илана Шора, который осужден в Молдавии на 15 лет, сейчас живет в России и активно призывает молдаван голосовать против Санду.



"Реагируя на очевидное протестное голосование первого тура, Санду также признала ошибки действующей власти и даже пообещала провести над ними работу. Начать пообещала с перестановок в правительстве", - отмечает издание и обращает внимание на то, что "армия президентских сторонников разной степени близости "расстреливала" конкурента". "Александр Стояногло и его предвыборный штаб между двумя турами выборов такой активности не проявлял. Он не лучшим образом выступил на дебатах с Санду, дал пару удобных для себя интервью, провел стрим в соцсетях и почти не публиковал отчеты о предвыборных встречах", - отмечает NewsMaker.



Во время избирательной кампании, да и до нее, власти Молдавии обвиняли Россию во вмешательстве в выборы и попытках дестабилизировать страну.



Санду после первого тура говорила, что преступные группировки Шора собирались купить 300 тыс. голосов, в их планах было "подорвать демократический процесс", а также "посеять страх и панику в обществе". О вмешательстве в дела Молдавии говорил и Евросоюз: за неделю до выборов Евросовет даже ввел санкции против пяти человек и одной организации, которых он посчитал виновными в дестабилизации республики.



Москва не оставила это без ответа. Накануне второго тура представитель МИД России Мария Захарова обвинила молдавские власти в "беспрецедентных репрессиях" в отношении политиков, независимых СМИ, оппозиции и "людей, которые пытаются отстоять правду". "Все это происходит при масштабном вмешательстве "коллективного Запада" во внутренние дела республики. Все это делается под лозунгами необходимости противодействия якобы "российской угрозе", - сказала Захарова.



На заявления молдавского президента о преступных группировках в ходе первого тура выборов отреагировали и в Кремле. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал это "достаточно серьезными обвинениями" и сказал, что Санду должна предъявить доказательства, что недополучила голоса. "Неплохо также, чтобы госпожа Санду объяснила такое количество голосов, несогласных с ее линией. Это тоже "преступные группировки"? - продолжил Песков (его цитаты - по ТАСС). - Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с "преступными группировками"? Тут очень много нюансов".



Обычно Москва не комментирует выборы в других странах, поясняя, что это внутреннее дело этих стран. Однако избирательную кампанию в Молдавии Песков назвал несвободной, поскольку, по его словам, у оппозиции не было возможности "заниматься какой-либо агитацией, заниматься электоральным процессом", и заявил, что даже при таких условиях понятно, "как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду". Более того, Песков отметил, что Москва видит "механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз".



NewsMaker обращает внимание на то, что в течение двух недель между двумя турами "почти каждый день мы видели новости о новых обысках, задержаниях и штрафах за покупку/продажу голосов".



Что о выборах говорят третьи страны

Президентские выборы в Молдавии шли фактически параллельно с парламентскими выборами в Грузии (они состоялись 26 октября). На них победила партия "Грузинская мечта", которая правит с 2012 года и которую ее оппоненты называют пророссийской. Из-за инициированного "Мечтой" закона об иноагентах Брюссель приостановил с Тбилиси диалог о вступлении республики в Евросоюз, а США ввели против части грузинского руководства санкции. Западные наблюдатели и страны раскритиковали организацию выборов в Грузии, но заявлять об их непризнании не стали.



При этом в Евросоюзе предупреждают, что процесс присоединения Грузии будет приостановлен до тех пор, пока она "будет отходить" от европейских ценностей. "Будущее отношений ЕС - Грузия находится в руках грузинских лидеров. Я предлагаю чиновникам очень и очень внимательно прочитать отчет о расширении. Он предлагает четкий путь к возобновлению взаимодействия и "дорожную карту" к возможному членству Грузии в ЕС", - заявил 30 октября посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский (цитата по "Новости - Грузия").



Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию в борьбе с "Грузинской мечтой", стала одним из первых зарубежных лидеров, кто поздравил Майю Санду с победой. "Ваша победа - наша победа", - написала она в соцсети X. А в следующем посте добавила, что молдавские выборы - это наглядное доказательство того, что выборы в Грузии "были украдены".



Президент Франции Эмманюэль Макрон перед вторым туром в Молдавии направил на румынском языке "послание мужества и надежды".



"Стойкости, мужества и веры в свои силы, в страну, в историю и в идентичность" гражданам Молдовы перед вторым туром пожелала представитель российского МИДа Мария Захарова.



В отличие от "Грузинской мечты" Санду получила от европейских лидеров поздравления с победой. Их направили, в частности, Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министры Польши и Румынии Дональд Туск и Марчел Чолаку, а также спикер Европарламента Роберта Метсола и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Требуется редкая сила, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах. Надеюсь на продолжение работы с вами во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа", - написала в соцсети X глава Еврокомиссии.



Как исход выборов оценивают эксперты

Победа Санду во втором туре была ожидаема, говорит эксперт по странам Центральной Азии и Восточной Европы, кандидат политических наук Галия Ибрагимова, неожиданным оказался исход первого тура, в котором, как ожидалось, Санду наберет более 60%. "Второй тур был более или менее предсказуем. Ожидалось, что разница между кандидатами будет минимальной - 51% [за Санду] и 49% [за Стояногло], но 10% - это достаточно приличный разрыв. За счет многих крупных городов и молдавской диаспоры Майя Санду укрепила свой результат, но было ясно, что эта победа дастся ей непросто", - сказала РБК эксперт.



То, что Стояногло опередил Санду на территории республики, Ибрагимова объясняет тем, что молдаване голосовали против проблем, с которыми столкнулись в последние годы и которые у них ассоциировались с нынешним президентом. "Первый год ее президентства выпал на пандемию, но Молдова стала первой из постсоветских стран, которая добыла вакцину. 2021 год - жесткие условия, которые "Газпром" поставил Молдове при покупке газа, и энергетический кризис в стране. 2022 год - война и кризис беженцев, с которым Молдавия, будучи одной из беднейших в Европе, достойно справилась. Тогда же на фоне конфликта инфляция в стране составила порядка 30%, поломались все логистические пути, и экономика была в довольно растерянном состоянии", - резюмирует эксперт события первого президентского срока Санду.



Научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов обращает внимание на то, что тему внешнего вмешательства на этих выборах обсуждают "едва ли не больше, чем внутренние аспекты кампании": с одной стороны, идут разговоры "о всесильной "сетке Шора", поймавшей сотни и тысячи доверчивых молдаван", с другой - "о всесильной диаспоре, поддерживаемой Западом, решившей в итоге дело в пользу Майи Санду".



"Сетка Шора". Легко списать на нее все социальные проблемы, экономические провалы, умолчать о невыполненных предвыборных обещаниях четырехлетней давности. Но даже если вдруг мы признаем ее сверхсилу, то зададимся вопросом, а чего же в ней запутались люди и не от неудовлетворенности ли действующей властью стали искать спасения на стороне? - написал в своем телеграм-канале Маркедонов. - Всесильная диаспора. Трудно отрицать, что не дай она свои голоса, Стояногло набрал бы во "внутренней Молдавии" более 51% и победил. Все так. Но ведь и при таком раскладе у Санду было бы порядка 48%, значимая электоральная величина, от которой Стояногло-президент не смог бы отмахнуться, как от мухи. Добавим к этому и особую роль голосов из Кишинева в поддержку власти. Столица всегда играет особую роль в политике".



Поскольку Молдавия - парламентская республика, эффективное президентство невозможно без поддержки законодателей. В первый срок у Санду она была - на досрочных выборах 2021 года победила ее партия PAS. Следующие выборы в национальный парламент пройдут в первой половине 2025 года, и, по оценке Маркедонова, "президентская кампания плавно перетечет в парламентскую".



"Молдова впервые в истории оказалась в ситуации, когда президент проиграл выборы внутри страны и выиграл за счет диаспоры. В этом смысле легитимность главы государства может вызывать вопросы, и не факт, что Санду удастся закрыть этот пробел за полгода до выборов в парламент", - сказал РБК глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. По его оценке, на парламентских выборах диаспора также будет играть важную роль: "Она может стать решающим фактором".



"Президентство Майи Санду будет непростым. Мы видим, как расколота страна, и каждый раз президенту будут пенять, что она победила только за счет диаспоры, - отмечает Галия Ибрагимова. - Предстоящие парламентские выборы будут проблемными. Но, с другой стороны, первый и второй туры президентских выборов были для Санду холодным душем - людям недостаточно одного Евросоюза, им нужно больше говорить о внутренних вопросах".



4.11.24



Екатерина Постникова Источник - РБК

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