В Алматы вновь не сработала система оповещения при землетрясении

10:48 05.11.2024

05.11.24

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.



Подземные толчки были зафиксированы 5 ноября в 10 утра по местному времени. Эпицентр располагался на расстоянии 28 км к северо-востоку от крупнейшего мегаполиса страны Алматы и в одном километре от Талгара - города в Алматинской области. Очаг залегал на глубине в 10 километров.



Казахстанское МЧС оценило интенсивность подземных толчков в Алматы в 3 балла, в Талгаре - в 4 балла. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало, обстановка в регионе стабильная, подчеркнули в ведомстве.



Вместе с тем, жители Алматы жалуются, что в городе не сработала система раннего оповещения о землетрясениях, которая была создана по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



Как позже уточнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, эта система срабатывает при интенсивности землетрясения от 5,5 баллов, однако в городе толчки такой силы зафиксированы не были.

Корреспондент ТАСС сообщил, что в Алматы не наблюдалось какой-либо паники, люди не выходили на улицы, движение транспорта происходит в штатном режиме. В то же время, издание Zakon.kz опубликовало кадры столпотворения на алматинском Арбате, отметив, что некоторые жители испугались подземных толчков и все же покинули здания.



Система раннего оповещения о землетрясениях в Алматы обошлась бюджету в 1,1 млрд тенге (около $2,5 млн). Департаменту по чрезвычайным ситуациям города не в первый раз приходится оправдываться за то, что она не срабатывает. Аналогичная ситуация сложилась 23 января текущего года, когда жители Алматы почувствовали подземные толчки силой пять баллов.



Тогда в ДЧС сообщили, что система оповещения находится в тестовом режиме, который ориентировочно продлится до конца первого полугодия 2024-го.