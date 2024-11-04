На Украине начали работать языковые патрули

10:51 05.11.2024

Мария Кудрявцева

Русскоговорящим предлагаются курсы украинского языка

В городе Ивано-Франковск на западе Украины начали работу языковые патрули. Об этом сообщают местные СМИ.



Отмечается, что инспекторы предлагают русскоговорящим жителям города бесплатные курсы украинского языка. На видео, опубликованном в одном из Telegram-каналов, женщина после предложения записаться на курсы заявила, что уже завтра уедет из города.



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