Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась таки мужчиной

10:57 05.11.2024

У алжирской боксерши Иман Хелиф обнаружили мужские половые признаки и кариотип



Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась мужчиной@ Global Look Press/Keystone Press Agency

Tекст: Дмитрий Зубарев



Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф, согласно медицинским тестам, обладает признаками мужского организма, что выяснилось в ходе проверок в больницах Алжира и Франции.

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа сообщил, что олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф фактически является мужчиной, передает РИА "Новости".



Согласно результатам медицинских тестов, проведенных в 2023 году, у Хелиф обнаружены тестикулы и "микропенис", а также отсутствует матка. Исследования также показали, что у нее мужской кариотип XY и уровень тестостерона, характерный для мужчин, наряду с дефицитом альфа-5-редуктазы второго типа, который является генетической аномалией.



Медицинские данные были собраны из больниц Алжира и Франции. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие Хелиф в женском турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК также допустил к соревнованиям спортсменку из Тайваня Линь Юйтин. Обе спортсменки не прошли гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, который показал повышенный уровень тестостерона в их организмах.



Как писала газета ВЗГЛЯД, алжирская и тайваньская боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые не прошли гендерное тестирование на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели, были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже, а тайваньская боксерша Линь Юйтин одержала победу в финале женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг в Париже, при этом боксерша Хелиф обвинила Илона Маска и Джоан Роулинг в кибербуллинге.