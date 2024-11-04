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Коалиция абсурда. В Грузии началась вторая волна протестов оппозиции, - РГ
10:59 05.11.2024

Коалиция абсурда. В Грузии началась вторая волна протестов оппозиции.
В Грузии начались протесты
Игорь Елков
В центре Тбилиси проходит митинг оппозиционных партий, недовольных итогами выборов в парламент. Акция началась в 19:00, как и обещали лидеры оппозиции, но еще в полдень произошел не то "политический фальстарт", не то оппозиция продемонстрировала изощренную "военную хитрость". Один из боссов "Коалиции за перемены" Ника Мелия вдруг объявил, что в 17:00 лидеры основных оппозиционных партии Грузии встречаются на площади у главного железнодорожного вокзала Тбилиси. А оттуда "отправятся в различных направлениях к проспекту Руставели". Прозвучало как предложение присоединиться. От тбилисского вокзала до парламента на Шота Руставели три остановки по красной ветке линии метро - не больше трех-шести минут. Пешком - 3,4 км и минут 40.
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На кого была рассчитана эта деза - непонятно. "С разных направлений", о которых говорят организаторы, это условно. Улиц, конечно, в городе много, но надо пересечь Куру. А тут выбор невелик, на пути к цели всего два моста: Саарбрюкенский и Галактиона Табидзе. Все было анонсировано так, чтобы можно было или выйти на улицу, посмотреть на участников протеста. Или, наоборот, успеть уйти подальше.

Устремляюсь на Вокзальную площадь. Никого… Что и логично, там даже компанией из двух-трех человек гулять тяжело. Вся площадь - это сплошной рынок: лотки, где торгуют всем: от чурчхелы до книг. Там нельзя пройти - нужно протискиваться.

А вот на площадке перед парламентом оппозиция собралась, как и обещала. Где-то за час до начала стала подтягиваться полиция. Много. Молодежь кучкуется по обе стороны от парламента. По секрету передают, что внутри парламента накапливается спецназ. Говорят, конечно, на 99% по-грузински, но я нахожу тот один процент на русском для получения информации. Меня, правда, почему-то принимают за поляка.

Коротаем время без особых страстей. Только две бабушки посреди площади сцепились, одна обернулась во флаг Евросоюза, вторую это взбесило. Без рукоприкладства, но орали так, что в полусотне метров сложно было разговаривать.

Прозападная оппозиция обещает делать протесты все острее
Ну так это Грузия, кровь горячая.

Начали акцию в 19:00, но первые минут 40 митинговали больше молча. Рассматривали друг у друга плакаты, они на двух языках: грузинском и английском. Суть требований сводится к проведению новых выборов, нацеленность на европейский курс страны.

С европейским курсом ситуация загадочная. Те, кто вышел на улицы, заявляют, что у них "украли европейский курс страны" (это я их буквально процитировал). Но и те, против кого нацелены протесты, - власть, говорит, что у Грузии нет иного пути, кроме европейского.

А для чего тогда парализован центр города? Если все за ЕС?

Полиция перекрыла проспект Шота Руставели для машин, он стал пешеходным. Людей много, но ни давки, ни агрессии. В основном народ идет, завернувшись во флаги: 2/3 - в грузинские, остальные ЕС. Насчитал два флага Украины и один - США.

Не знаю, на сколько участников рассчитывали организаторы, но, вероятно, пришло меньше. По соцсетям разлетелось подхваченное телеканалами заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. "Количество людей на сегодняшнем митинге важно, - объявил Мишико. - Но не имеет решающего значения. Важнее продолжительность акций, степень сопротивления и принципиальность организаторов". Сопровождается фото, на заднем плане - решетки на окнах. И как он пишет из тюрьмы?

Кажется, последнюю фразу я произнес вслух.

"Он не в тюрьме, а в больнице, - с характерным грузинским акцентом на русском языке пояснил стоящий рядом мужчина. - А что еще говорит?"

Цитирую: "В Грузии установилась диктатура, которая намерена окончательно покончить с оставшимися свободами и провести массовые репрессии. Готовится и большая этническая чистка Грузии, вынуждение еще до миллиона человек покинуть страну". Спрашиваю нового знакомого: а что за диктатор хочет выселить миллион грузин?

"Миллион? Зачем читаешь такое? Сказал же: из больницы он пишет. Больной человек…"

И еще. Сегодня епископ Грузинской православной церкви, архиепископ Бодбийский Яков во время службы обратился к президенту Саломе Зурабишвили с вопросом: для чего проводятся акции, и "кровь чьего ребенка" хотят пролить организаторы?

Ответа пока не последовало. На момент написания этих строк акция протеста продолжается, но довольно мирно, ничья кровь, к счастью, не пролилась. Но руководители оппозиции на своих страничках в соцсетях обещают: "В Тбилиси в ближайшие дни ежедневно будет проходить множество мероприятий".

Что подразумевают под нейтральным словом "мероприятия" - интрига. Очень тревожная.

Источник - РГ
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