Игорь Левитас: Кто ответит за Познера и прочих "детей Поволжья" на Первом канале РосТВ?

11:19 05.11.2024 Константин Эрнст и Владимир Познер. Скриншот видео: Youtube.com

У Козьмы Пруткова есть один прекрасный афоризм (хотя у него они все прекрасные и современные): "Если на клетке слона прочтешь надпись „буйвол", не верь глазам своим". Кроме всего прочего, в афоризме присутствует тонкий намек, что не читай или не слушай, что говорят - верь тому, что видишь.



А вот что писал более близкий нам по времени писатель Джордж Оруэлл:



"Двоемыслие… есть непрерывная цепь побед над собственной памятью и… покорение действительности".

Мысли об этом двоемыслии (простите за тавтологию) преследовали меня, когда я смотрел "Большую игру" по Первому каналу. Дмитрий Саймс пригласил на передачу Валерия Фадеева, советника Владимира Путина и председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека.



Два неглупых мужика рассуждали о предателях России. Их диалог можно брать в учебники по риторике: "вегетарианское время", "вот эти политические оппоненты, а эти - враги", "найти правильный баланс", "в чем иррациональность, а в чем миф", "с какими людьми мы имеем дело"… Вообще-то, по-научному, это все называется схоластикой. Т. е. манипулированием представлениями, оторванными от жизни, основывающимися на отвлеченных рассуждениях. А почему я так это расцениваю - объясняю.



Если одним предложением, то все просто - потому, что эти рассуждения происходили на Первом российском федеральном канале. Дело все в том, что и Саймс, и Фадеев не спорили, не дискутировали, а просто рассуждали на пару, как много в России людей, которые выступают против нынешней власти, против конкретно Владимира Путина и против, по большому счету, России и ее граждан. Вроде бы все хорошо в их рассуждениях, все правильно: о предателях, их влиянии на российское общество, их влиянии на общественное мнение на Западе - эта тема не должна заметаться под ковер. Об этом надо говорить, и говорить честно и открыто. Все хорошо, кроме одного - того, что этот разговор происходит на, повторюсь, Первом канале. А именно этот канал демонстрирует то, что Саймс и Фадеев обозначили, как "вегетарианское время". Как бы в противовес упоминаемым ими 1937−1938 годам. Типа: вот в те "кровавые года" сажали и расстреливали, а сейчас всем дали возможность уехать. Какие нынешние власти мягкие и ласковые!



Ну, начнем с того, что власти делают такое, что вызывает массу неудобных вопросов. Например: почему уголовные и административные дела против предателей возбуждаются только после того, как они уезжают за границу? Реально сажают только тех предателей, которые, и это интересно, не относятся к интеллигенции, а занимаются мелким и не мелким хулиганством. Облила бабушка зеленкой здание военкомата - получи "пятерочку". А вот актер, или режиссер, или литератор несколько лет развращал публику, писал гадости о России, о ее людях - его никто не трогает. Ну, максимум признали иностранным агентом. Стоило ему покинуть Родину - и вдогонку: "арестован заочно". Это издевательство над здравым смыслом, по-моему.



Впрочем, я немножко отвлекся. Вернусь к телевидению, к каналу, на котором я услышал глубокомысленные рассуждения о предателях и об их месте в нынешней российской действительности. Ну-ка, посмотрим на программу передач Первого канала - нынешнюю и анонсируемую. Ба, знакомые все лица! Поскольку участники диспута не назвали ни одной фамилии (как бы чего не вышло) я тоже не буду перечислять все фамилии. Но меня поймут. Дня не проходит, чтобы на Первом канале не демонстрировались фильмы или сериалы, в которых мелькают лица иноагентов. Простите, а разве это не дело руководства телеканала показывать плашечки, что актер "N" - иностранный агент? Но я никогда этого не видел.



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Впрочем, этим грешат и все остальные каналы. Например, идет сериал, в котором значительную роль играет украинская актриса, которая прославилась, кроме всего прочего, яркой русофобской позицией, а канал даже не удосужился сообщить об этом зрителю. Вопрос - канал ей отчисляет денежки или как?



Но пару фамилий я назову. Наверное, не только я с удивлением узнал, что на Первый канал вернулся Владимир Познер и возвращается Иван Ургант. Подождите, а разве не о них вели светскую беседу Дмитрий Саймс и Валерий Фадеев? Разве не на том же самом Первом канале они обсуждали, что предатели - это враги, а не политические оппоненты. Познер - политический оппонент? Ургант, 24 февраля 2022 года опубликовавший в соцсети черный квадрат с надписью "Страх и боль. Нет войне". Квадрат Урганта дал некий сигнал остальным звездам и шоуменам. Черные квадраты начали появляться то тут, то там. Впоследствии все свои посты удалили, но Иван этого не сделал. Это он не враг? Кстати, его шоу сняли, а по некоторым сведениям, зарплату на федеральном канале он продолжал и продолжает получать. Может быть, Эрнст объяснит сей феномен?



Кстати, а вы не обратили внимание - генеральный продюсер Первого канала ни разу не выступил с опровержением по поводу обвинений насчет вверенного ему канала. Он большой человек, и не фиг ему общаться с серой массой, недостойной, чтобы на нее обращать внимание?



Я еще вернусь к Познеру, а пока мне хочется порассуждать вслух о кукловоде, который дергает за ниточки в том числе руководство Первого, которое, не стесняясь и не боясь никого, дает пристанище предателям.



Люди старшего поколения помнят, кто такой был Михаил Андреевич Суслов. О нем писали, но мало, только в контексте всех членов Политбюро. Собственно говоря, в этом нет ничего особенного. В каждой стране, во все времена был "серый кардинал". Человек, по-нынешнему, не медийный. В одних странах он руководит внешней политикой, в других внутренней. Он, этот человек, может быть членом семьи руководителя государства, как например, Элеонора Рузвельт или Сара Нетаньяху, а может быть просто верным и преданным помощником, взявшим у руководителя часть функций. Ну, согласитесь, руководитель не может объять необъятное.



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Наивно полагать, что российской культурой руководит министр Ольга Любимова. Также наивно думать, что Константин Эрнст решает все вопросы Первого федерального. Ведь тогда его давно должны были снять за то, например, что были большие проблемы с финансовыми результатами работы канала. Но Эрнст непотопляем. Понятно, что его кто-то держит, и он кому-то нужен. Вообще знаменитая фраза Владимира Маяковского "Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно" звучит актуальнейше, когда говорят о российском ТВ и особенно о его Первом канале.



Ах, да я заболтался и не представил вам - Алексей Алексеевич Громов. Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации с 21 мая 2012 года. До того тоже работавший с президентом, например, он был его первым пресс-секретарем. То, что Громов фактический курирует идеологию в России, знают все, кто с этим связан. Я считаю, что это нормально, потому что за каждое направление в государственной политике должен кто-то отвечать. Даже при огромной работоспособности президента он просто физически не может во все вникать. И ему нужна команда. Судя потому, что Громов четверть века рядом с Путиным, последнего данная кандидатура устраивает. Тем более, что все громы в прессе летят не на Громова (простите за невольный каламбур) а на Эрнста и руководителей других каналов. Хотя по большому счеты телеканалы, а особенно Первый не очень критикуют в СМИ. Это и понятно - СМИ ходят под тем же человеком, что и ТВ.



Поэтому я и не понимаю, кому задать вопрос: почему возвращают на Первый канал откровенных врагов страны, о которых, повторяю, без имен, говорил в отрицательном ключе все тот же Первый канал. Двоемыслие по Оруэллу? Или "не верь глазам своим"? О Познере можно много говорить. Или не говорить вовсе. Для меня Познер на данном этапе - это две цитаты. Я лучше, чем журналист Аркадий Мамонтов не скажу:



"Купающийся в привилегиях, принадлежащий к избранному классу неприкасаемых, Познер еще с советских времен воспринимался как сексот - чистый провокатор. Впрочем, склонность к провокациям и стукачеству у него наследственная. От Владимира Познера-старшего - тоже секретного сотрудника ОГПУ-НКВД, немало потрудившегося на этой ниве. Остается вопрос. Зачем нашему государству оплачивать дурное иезуитство человека с тремя паспортами - Владимира Владимировича Познера?".

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Это квинтэссенция, и вот тут у меня вопрос, который я не знаю, кому адресовать, ибо ответа все рано не будет. Ни, естественно, от Громова, ни даже от Эрнста. Им можно напомнить слова того же Познера:



"Да, основная часть россиян поддерживает Владимира Путина, даже невзирая на то, что тела их отцов, мужей и сыновей возвращают в гробах. Они заявляют, что это цена, которую необходимо заплатить за защиту своей Родины. И звучит это очень странно, так как Россия никогда не подвергалась нападению с украинской стороны или кого-нибудь еще".

Вообще это выступление Познера на онлайн-встрече американского Ubiquity University, посвященной годовщине полномасштабного российско-украинского конфликта, можно цитировать бесконечно. Такое русофобское выступление мог сделать только откровенный враг. Но… Первый канал сделал вид, что ничего не заметил.



Итак, что у нас получается, как говориться, "в сухом остатке"? А получается вот что: государство проводит СВО и несмотря на слова Познера защищает свою землю. Потому что надо быть политической проституткой или обыкновенным врагом, чтобы ни понимать простой вещи - то, что произошло 6 августа 2024 года в Курской области - это то, что было подготовлено и разработано Западом к концу февраля 2022 года. И только превентивный удар дал возможность России вести войну не на своей территории. Силовые министерства ведут войну с внутренними террористам, причем наказывая их по полной программе. И только в стане интеллигенции происходит не пойми что.



Покажите мне одного представителя интеллигенции в России, которого бы действительно наказали? Все эти заочные аресты, штрафы по 30 тыс. рублей - это что, реальное наказание? Понимаю, что заочными арестами этим врагам России закрыт путь к возвращению - и это все? Мало того - те, кто в течение двух лет показывал фигу в кармане, возвращаются в общество как ни в чем не бывало. За "голую вечеринку" ее участников почти распяли, хотя, по большому счету, посмотрите на подтанцовку практически всех исполнителей - вот кто голый на сцене. А что сделали Урганту за его "черный квадрат"? Что сделали Познеру да хотя бы за те слова, что я процитировал? Ни-че-го!



Может быть, все же пора кому-то ответить? Если не за содеянное, то хотя на вопросы множества людей.



Игорь Левитас Источник - eadaily.com

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