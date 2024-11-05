В КазМЧС озвучили подробности землетрясения в Алматы и области

11:29 05.11.2024

Утром 5 ноября 2024 года в Алматы и Алматинской области произошло землетрясение. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали об обстановке в городе и регионе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, в Талгаре информация по разрушениям и пострадавшим не поступала. Кроме того, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.



Также отмечено, что специалисты АГЭТУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.



Вместе с тем сотрудниками патрульной полиции ДП Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.



"По результатам осмотра повреждений не обнаружено. В настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме".

Пресс-служба МЧС РК

В МЧС озвучили подробности землетрясения в Алматы и области, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:55

Фото: пресс-служба МЧС РК



В продолжении сказано, что сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.



"Обстановка стабильная. От алматинцев на линию "112" поступило около 50 звонков информационного характера".

Пресс-служба МЧС РК

На базе командного центра ДЧС Алматинской открыт телефон горячей линии 8 (7277) 22-60-97.



Ранее сообщалось, что больше всего подземные толчки ощутили жители Талгара и Есика.



Позднее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы рассказали, почему жители южной столицы не получили уведомления о землетрясении на свои смартфоны. По данным ведомства, система срабатывает при интенсивности землетрясения в 5,5 баллов, а сегодняшнее составило 3 балла.



05 ноября 2024

Анастасия Московчук