Ловушка под Курахово для ВСУ от русской армии

11:57 05.11.2024

ВС РФ зажимают в тиски части ВСУ юго-восточнее Курахово – итоговая сводка Readovka за 4 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 4 ноября в разрезе СВО. Русские войска приступили к созданию мешка для частей ВСУ, развернутых юго-восточнее Курахово. На Украине предрекли рекордные перебои с энергоснабжением, но это станет возможным, только если будут уничтожены подстанции АЭС, еще находящихся под контролем Киева.



"Кураховский карман"



