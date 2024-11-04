|Ловушка под Курахово для ВСУ от русской армии
11:57 05.11.2024
ВС РФ зажимают в тиски части ВСУ юго-восточнее Курахово – итоговая сводка Readovka за 4 ноября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 4 ноября в разрезе СВО. Русские войска приступили к созданию мешка для частей ВСУ, развернутых юго-восточнее Курахово. На Украине предрекли рекордные перебои с энергоснабжением, но это станет возможным, только если будут уничтожены подстанции АЭС, еще находящихся под контролем Киева.
"Кураховский карман"
Русские войска сумели овладеть де-факто последними подготовленными рубежами обороны ВСУ юго-западнее Курахово и обеспечить свободу маневра в направлении к селам Константинополь и Андреевка. Они являются ключевыми узлами, через которые снабжается гарнизон Курахово. Но есть не менее важный вопрос. Южнее Курахово образовался своего рода карман, формирующий южный оборонительный периметр города. Он пролегает по полосе сел Сухие Ялы – Константинопольское – Успеновка – Елизаветовка, расположенных по течению рек Сухие Ялы и Сладкая. Там сложилась специфическая ситуация: именно русло реки Сухие Ялы определяет южную границу всего оборонительного района ВСУ в окрестностях Курахово, и там сосредоточены довольно крупные силы противника. Они представлены 79-й ОДШБр, 33-й ОМБр, 116-й бригадой ТрО и более мелкими подразделениями. Несмотря на то что они ныне сковываются боями за Елизоветовку и Ильинку, этот факт не помешает им выскочить из окружения в случае непосредственного замыкания котла вокруг кураховской группировки ВСУ. Именно обширность территории южнее населенного пункта, пока контролируемого противником, может позволить неприятелю выбраться из намечающегося окружения, когда либо северная, либо южная дуга охвата русскими войсками всей группировки ВСУ будет доведена до определенной точки. Даже выигрыш большой территории с крупным промышленным городом, но успевшим отступить оппонентом не столь существен, как аналогичное достижение, но с сопутствующим уничтожением или полноценным окружением всех возможных войск неприятеля.
Однако русское командование не намерено давать противнику этот шанс – опыт Угледара и Селидово показал, что ВСУ немедленно бросают позиции.
Таким образом, встает закономерный вопрос: а как ВС РФ собираются гарантировать, что неприятель не сможет отступить, сохранив силы? Характер действий русских частей показывает, что наше командование заинтересовано в формировании "малого котла", который должен как минимум прикончить боевой потенциал вышеописанных группировок ВСУ, если не окружить их полностью. Подобный план подразумевает наступление сил ВС РФ от Богоявленки в направлении Успеновки. В то же время русские подразделения расширяют зону контроля к югу от Максимильяновки. Это означает, что российское командование сокращает перспективный проход частей ВСУ в направлении Курахово, создавая для противника оперативную ситуацию, схожую с тем, что было на финальном этапе боев за Угледар. В этих условиях уже не важно, насколько удобны позиции и насколько крупную территорию удерживает оппонент, ведь снабжение, равно как и возможность отхода по "коридору", находится под перекрестным огнем. Реализация данного этапа отчасти объясняет, почему ВС РФ не решают вопрос с "большим котлом". Ценность всякого котла определяется количеством войск, в нем окруженных.
Последняя батарейка
Украина с наступлением зимы рискует пережить самые длительные отключения энергоснабжения – аж до 20 часов в сутки, полагает советник кабинета министров незалежной по энергетике Харченко.
Однако он дал понять, при каких обстоятельствах этот сценарий станет возможным – Россия должна наносить удары по подстанциям, обеспечивающим передачу энергии от оставшихся под контролем Киева АЭС. После того как летом была уничтожена на 100% вся неядерная энергосистема, атомные электростанции являются последней надеждой киевского режима сохранить хотя бы видимость того, что страна в состоянии жить и воевать одновременно.
Важно нанести удары по подстанциям АЭС не только из-за необходимости максимально осложнить жизнь украинской промышленности, ну или тому, что от нее осталось. Нужно "выключить" пропаганду официального Киева, которая не в последнюю очередь определяет устойчивость режима Зеленского. Нет света – нет "единого телемарафона", в результате чего без "медиазомбирования" у украинцев появятся время и возможности начать думать собственной головой и самостоятельно приходить к верным выводам. Хозяин Банковой и его подельники, причем как на Украине, так и за рубежом, очень боятся потерять главный поводок, за который держат население – монополию на информацию и саму возможность ее тиражировать. А устранение пропаганды таким способом очень поспособствует ускоренному процессу развала боеспособности режима Зеленского. В свете ранее сказанного не будет лишним заметить, что удары по подстанциям АЭС с точки зрения радиационной безопасности не несут никакой угрозы целостности реакторов, хранилищ отходов и, соответственно, безопасны для экологии.
В качестве подтверждения вышеприведенного размышления стоит привести высказывание министра энергетики Украины Галущенко, сделанное им еще в августе текущего года касательно уничтожения всех неядерных элементов энергосистемы незалежной.
"Наша энергетическая система выдерживает это давление прежде всего благодаря атомной энергетике", – сказал чиновник.