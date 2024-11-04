Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии

12:00 05.11.2024

Будет горячо.



Михаил Павлив

04.11.2024



Казнить нельзя помиловать. Так звучит дилемма которая встанет перед "вашингтонским обкомом" по итогам президентских выборов и референдума в Молдавии.



Нет, понятное дело, что руки до маленькой, но очень гордой страны дойдут не раньше конца зимы начала весны будущего года, сильно после того, как в Белом доме утвердится новая команда. Но решение принимать придется, тем более выборы в парламент Молдавии уже в первой декаде июля 2025 года.



Для начала немного итогов завершившихся выборов.



Во-первых, Майа Санду стала президентом исключительно благодаря голосам европейской диаспоры. Если брать итоги выборов в самой Молдове, то там победил оппозиционер-социалист Стояногло.



Больше того, к голосованию в заграничном избирательном округе есть большие вопросы по части доступности к волеизлиянию, а также достоверности озвученных результатов якобы рекордной активности граждан Молдавии за рубежом, которая совершенно не коррелировала с наблюдаемой в реальности на участках в Европе низкой явкой.



Во-вторых, Санду не смогла победить в первом туре. Все задействованные технологии нейтрализации оппозиции были перевернуты копившимся и мало проявлявшимся в исследованиях социологов антирейтингом гражданки Румынии и резидента Майами.



В-третьих, инициированный Санду референдум о евроинтеграции, задуманный как политтехнология, призванная повысить явку "железобетонного" проевропейского электората, в стране и в диаспоре фактически провалился. Что показало, как раскол в молдавском обществе, так и крайне неоднозначное отношение к Санду. А также то, что президент и его вертикаль не в полной мере контролируют политические процессы в государстве.



А, главное, дало "козыри" в руки оппозиции, выступающей против оголтелой евроинтеграции и за сохранение хороших отношений с Россией.



Ну, а суть дилеммы звучит так - продолжать делать ставку на, по сути, проигравшую все Санду, или сразу поставить на вероятного будущего лидера оппозиционного к ней парламента?



Внутри самой молдавской оппозиции тоже назрел и перезрел еще один вопрос который временно отложили до окончания выборов, который звучит так - кто поведет социалистов на парламентские выборы, Додон или набравший политического вес Стаяногло?В первом случае это прямая дорого к очередному расколу, во втором, путь к завершению личной политической карьеры Додона, чего он явно не желает.



Ну и никуда к парламентским выборам не денется вопрос, что делать с голосованием в заграничном избирательном округе, под чутким присмотром подлинных хозяев страны?



Конечно, в случае решения первого вопроса в пользу поддержки Западом Стояногло, проблема сама собой разрешится, и возглавляемая им политическая сила получит максимальные голоса по аналогии с голосами в пользу Санду на только что минувших выборах. А если Запад предпочтет продолжить играть в Санду, все же не доверяя Стояногло?



Тогда молдавской оппозиции придется изобретать велосипед и работать против явки на участках как минимум в ЕС и Великобритании, иначе партия Санду имеет шансы получить не соответствующее ее реальной поддержке в стране представительство в парламенте, и войдет в жесткий клинч с парламентским большинством оппозиционным президенту, с перспективой бесконечного затягивания выборов премьера и кабинета министров и возможностью перевода противостояния на улицы с целью окончательно дискредитировать и разгромить оппозицию как таковую (а к такому сценарию Санду и ее кураторы готовятся уже давно).



В целом, как и для Украины, хорошего прогноза для Молдавии на 2025 год у меня нет. Представляется крайне маловероятным, что Запад согласиться отпустить из своих когтей этот маленький, но важный в большой геополитической игре клин земли между нами и ними. А значит будет горячо.



Больше мнений о том, что на самом деле в эти дни произошло в Молдавии - в статье Виктории Титовой "Заграница им поможет: итоги выборов в Молдове и сценарий для Украины"