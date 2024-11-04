Бюллетень сомнения: в США стартуют президентские выборы, - Л.Самуна

12:01 05.11.2024 Бюллетень сомнения: в США стартуют президентские выборы

Чего ожидать от дня голосования и кто фаворит согласно последним опросам



Леонид Самуна



5 ноября в семь утра (15:00 по московскому времени) в Вашингтоне открываются участки для голосования на выборах президента США. В экспертном сообществе отмечают: однозначного фаворита в этой гонке до сих пор нет. А после выборов не исключены массовые протесты. По предварительным данным, вице-президент Камала Харрис имеет незначительный перевес в досрочном голосовании. Данные национальных опросов показывают: ко дню выборов кандидат от республиканцев Дональд Трамп приблизился к демократке с минимальным отставанием. Рынки предсказаний полагают, что Трамп сможет победить на выборах, в том числе в пяти из семи колеблющихся штатов. Чего ждать от результатов голосования и когда появятся первые промежуточные итоги - в материале "Известий".



День выборов в США



5 ноября в США стартуют выборы президента. Рано утром в столице страны - Вашингтоне - открываются первые участки для голосования. Закроются они в 20:00 (6 ноября в 04:00 по московскому времени). Первые экзитполы в Москве можно ожидать к утру 6 ноября.



Чтобы подсчитать все бюллетени, потребуется несколько недель, однако победитель американских выборов становится известен гораздо быстрее. Часто СМИ объявляют о победе того или иного кандидата в каком-либо штате еще до официальных властей благодаря анализу, который проводят специальные сотрудники (race callers). Они совместно с аналитиками тщательно изучают поступающие им цифры с мест, анализируют историю и правила голосования в штате или округе и данные экзитполов. Но и на это может понадобиться время: в 2020 году победитель стал известен лишь спустя четыре дня после голосования.



Основных кандидатов два: экс-президент США и кандидат Республиканской партии Дональд Трамп и действующая вице-президент и кандидат Демократической партии Камала Харрис. Изначально от демократов должен был баллотироваться президент Джо Байден, но после неудачных июньских дебатов с Трампом он снял свою кандидатуру.



Предвыборные программы двух политиков принципиально не отличаются по некоторым вопросам. Так, оба кандидата выступают за сохранение поддержки Израиля, во внутренней политике и Трамп, и Харрис положительно относятся к расширению налоговых льгот для семей с детьми. Впрочем, по многим пунктам у кандидатов диаметрально противоположные позиции, в частности, по вопросам права на аборт, миграционной политики и перспектив конфликта на Украине. Так, Харрис обещает продолжить военную помощь Киеву и не вести переговоры с Россией без участия Украины.



Трамп не раз обещал завершить конфликт еще до своей инаугурации. Со слов кандидата республиканцев в вице-президенты Джей Ди Вэнса, мирный план может предусматривать прекращение боевых действий вдоль линии соприкосновения, создание демилитаризованной зоны и внеблоковый статус Украины.



До недавнего времени казалось, что Дональд Трамп уверенно лидирует в президентской гонке. После убедительной победы на июньских дебатах он пережил покушение 13 июля, что еще больше укрепило его позиции в гонке. Впрочем, замена Байдена на Харрис, которая изначально считалась слабым кандидатом, не помешала вырасти рейтингам. Уже к концу лета она стала уверенно опережать Трампа во всех крупных национальных опросах более чем на 2%.



Однако к ноябрьским выборам кандидаты подходят ноздря в ноздрю. Трамп сократил отставание до минимума во всех национальных опросах. Совместный опрос Ipsos и The New York Times показывает минимальное преимущество нынешнего вице-президента - 49% против 48%. Опросы NBC News и CNN демонстрируют равенство.



Согласно всем остальным исследованиям, лидерство Харрис колеблется в районе 1–2%. Демократка же сократила отставание на рынках предсказаний, где за неделю до выборов у Трампа было больше 66%. Сейчас Polymarket демонстрирует лишь 58% у бывшего президента. Election Betting Odds - 55% против 45% у вице-президента. Все это говорит о том, что уверенной победы одного из кандидатов ждать едва ли приходится.



- Я не вижу однозначного фаворита в этой президентской гонке, - заявил "Известиям" доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк. - Большое значение, как и всегда, имеют колеблющиеся штаты. Вряд ли стоит ожидать уверенной победы одного из кандидатов, судя по тому, что говорят опросы. Возможны сюрпризы по штатам. Не стоит исключать и возможности провокаций, судя по нервной реакции демократов.



Значение колеблющихся штатов



Особое значение для этих выборов имеют колеблющиеся штаты, где проблематично предсказать результат вплоть до появления первых экзитполов. Таковыми сейчас считают Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию, Северную Каролину и Висконсин. Национальные опросы свидетельствуют о преимуществе Харрис в четырех из семи ключевых штатов. Фиксируется ничья в Пенсильвании и Мичигане, а также лидерство Трампа в Аризоне. Платформа рынков предсказаний Polymarket указывает, что Харрис лидирует только в Висконсине и Мичигане. В остальных пяти штатах перевес за Трампом. По мнению американского историка и экс-преподавателя Гарвардского университета Владимира Бровкина, главными колеблющимися штатами нужно считать Пенсильванию и Мичиган.



- В больших городах - таких как, например, Филадельфия - огромное количество национальных меньшинств, которые с легкостью манипулируются. Вся организация подсчета голосов в больших городах принадлежит демократам.



У них свои мэры, и есть возможность немного подкинуть. Трамп же был уверен в победе там, потому что западная часть Пенсильвании состоит из рабочих. В Мичигане губернатор - демократка, которая полностью за Харрис. Но там огромное количество арабов, которые сейчас очень недовольны Харрис, но и Трампа опасаются. Многие могут просто не прийти на выборы. Все может зависеть буквально от нескольких голосов выборщиков, - заявил эксперт "Известиям".



Более 78 млн человек отдали свой голос на выборах досрочно. Это эквивалентно почти половине всех избирателей (168 млн). О распределении уже отданных голосов пока не сообщается. По данным портала Axios, из досрочно проголосовавших около 39% зарегистрированы как демократы, республиканцев около 36%.



Высокая явка на досрочном голосовании была зафиксирована в Джорджии, Калифорнии, Северной Каролине, Техасе и Флориде. Такого не было в таких важнейших штатах, как Висконсин, Невада, Мичиган и Пенсильвания. Владимир Бровкин считает, что в целом большое количество отдавших голос досрочно связано с накладками и очередями в непосредственный день выборов.



- Я тоже проголосовал досрочно. Многие голосуют заранее, потому что хотят быть уверенными, что их голос засчитают. В день выборов случается много накладок. Часто участки закрываются рано, и люди просто не успевают после работы. В 2012 году я пришел на участок в 16 часов, а он закрывался уже в 17. Всегда огромные очереди, и если участок закрывается, а ты уже стоишь в очереди, то спокойно могут не пустить, - отметил он.



Процесс подсчета голосов



Подсчет голосов будет осуществляться местными избиркомами в каждом округе сразу после закрытия в них избирательных участков. При этом борьба за президентское кресло после подсчета бюллетеней может и не закончиться. Среди возможных форс-мажоров - ничья демократов и республиканцев, при которой ни одному из кандидатов не удастся набрать заветные 270 голосов выборщиков. Таким образом, не исключена ситуация, при которой в стране могут разразиться протесты.



О разных вариантах развития событий вокруг объявления результатов свидетельствуют последние избирательные кампании. Четыре года назад выборы состоялись 3 ноября, однако американские СМИ не объявляли Джо Байдена победителем до позднего утра 7 ноября. В тот раз уже в ночь после избирательного процесса экс-президент уверенно заявил о своей победе.



Однако ее не признали ни Трамп, ни его сторонники. Оба кандидата тогда были в пределах досягаемости 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для избрания. Как раз колеблющиеся штаты - Пенсильвания и Невада - долго не объявляли результаты выборов. Первыми о победе Байдена тогда объявили в CNN.



В 2016 году все обстояло иначе и заметно быстрее. Тогда кандидат от Демократической партии Хилари Клинтон признала поражение на утро после дня голосования. Когда в 2012-м на свой второй срок шел Барак Обама, о его победе стало известно уже к полуночи в день голосования.



Стоит отметить, что в штатах варьируется законодательство, вплоть до определения того, кто может участвовать в подсчете голосов. Отличается и сам порядок процедуры.



- Нужно понимать, что в каждом штате своя система подсчета голосов. Я сам уже проголосовал и могу сказать вам, как этот бюллетень выглядит. Там очень много чего нужно отмечать. В одной бумаге 20–30 разных выборов - от конгрессменов и сенаторов до судей. Это довольно сложно посчитать. Даже если это считает машина, там надо несколько раз прогнать бюллетень по разным категориям. Многие люди могут проголосовать за разные партии по разным направлениям. Все это позволяет где-то добавить и где-то убавить в ту или иную пользу, - заявил в беседе с "Известиями" американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.



После того как все действительные голоса включены в окончательные результаты и завершен пересчет голосов, результаты выборов заверяются - сначала в местных органах власти, затем на уровне штата. Далее губернаторы штатов утверждают список выборщиков, которые собираются в декабре для голосования, и отправляют результаты в столицу.



6 января 2025 года новый конгресс соберется в Капитолии для официального подсчета голосов. Руководить этой процедурой должен действующий вице-президент, то есть Камала Харрис. В прошлый раз, когда Трамп не признал поражение на выборах, его сторонники пришли к Капитолию в момент, когда конгресс собрался засвидетельствовать победу Джо Байдена, и ворвались в здание. Он призывал своего вице-президента Майка Пенса не признавать итоги выборов, но тот отказался. 147 республиканцев проголосовали за отмену результатов, но этого было недостаточно. В результате беспорядков в тот день погибло пять человек.



- После голосования могут быть беспорядки. Общество расколото. Проигравшая сторона будет на взводе. Особенно если скажут, что Трамп проиграл: ему терять нечего, ему грозит тюремный срок. Я не исключаю, что могут быть какие-то новые волнения. Но думаю, что власти и полиция готовы к подобному. Судя по настроению Трампа, он уверен в своих силах, не знаю, признает ли он поражение, - рассуждает Владимир Бровкин.



Так или иначе, избранный президент приступит к исполнению обязанностей после инаугурации и принятия присяги 20 января 2025 года, которая пройдет на территории Капитолия. Для США это будет юбилейная, 60-я инаугурация главы государства. Источник - Известия

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