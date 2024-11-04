Калийный "ОПЕК": Лукашенко задумал поднять мировые цены на удобрения вместе с РФ

12:07 05.11.2024

Елена Острякова. 04.11.2024



Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает предприятию "Беларуськалий" договориться с российскими предприятиями снизить добычу калийных солей на 10-11%, чтобы добиться роста мировых цен.



Об этом он заявил на совещании по химпрому, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Таких цен, как сейчас – я вообще не помню в истории. Очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров не простая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10-11 снизить добычу калийных удобрений. Снизим добычу – не то, что дефицит на рынке появится, но все поймут, что это дорогая продукция, и за нее надо платить соответствующие средства", – сказал Лукашенко.



При этом белорусским аграриям он предлагает продавать удобрения по ценам, близким к себестоимости, чтобы преодолеть западные санкции на калий через рост экспорта продуктов питания.