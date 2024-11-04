Немецкий подводный археолог опроверг версию о подрыве "Севпотоков" украинцами

12:10 05.11.2024

Василий Федорцев

04.11.2024



Немецкий подводный археолог Свен Томас опроверг версию о том, что газопроводы "Северный поток" были взорваны командой украинских ныряльщиков, использовавших яхту "Андромеда". По словам Томаса, "Андромеда" не смогла бы взять на борт все необходимое для диверсии оборудование, а погрузиться с такой яхты в открытом море на глубину 90 метров и заложить взрывчатку было бы практически невозможно. Об этом он подробно рассказал в интервью изданию Bild.



Томас уже много лет руководит командой профессиональных дайверов и проводит различные подводные экспедиции. В настоящее время его команда исследует обломки затонувшего корабля на дне озера Аренд в Саксонии-Анхальт, используя для погружений на глубину в 34 метра специальный понтон длиной 30 метров, а также два вспомогательных судна. Понтон удерживается на месте четырьмя якорями, иначе его будет сносить относительно лежащих на дне обломков даже в спокойных водах озера.



"Андромеда" же, как указывает Томас, имеет только один якорь весом 25 тонн с 75-метровой цепью, и он просто не смог бы удержать яхту над газопроводом в бурном море. "25-тонной якорь удерживает 17-тонную яхту? Это невозможно", - говорит подводный археолог.



Минимальный же набор оборудования, необходимого для такой операции, должен весить около четырех тонн: 26 баллонов с кислородом и аргоном, еще два больших баллона с гелием, компрессор, водолазные костюмы, около полутора тонн взрывчатки и подводные скутеры, чтобы доставить ее на место. Разместить все это на 15-метровой "Андромеде" вряд ли возможно, но если бы и удалось, для доставки оборудования на борт понадобились бы грузовик и подъемный кран, что наверняка привлекло бы внимание.



Ко всему прочему, погода в сентябре 2022 года, когда украинцы на "Андромеде" якобы заминировали газопровод, была не слишком располагающей. Как отмечает Томас, море сильно штормило, и у диверсантов было, по сути, лишь одно небольшое "окно" с относительно подходящей погодой: за два-три дня при сохраняющемся ветре и волнах им нужно было совершить в трех разных точках моря не меньше восьми погружений, по два на каждый заряд.



Первое погружение необходимо для разведки, второе - уже непосредственно для минирования, если, конечно, не возникает никаких непредвиденных обстоятельств. При этом, опускаясь на глубину 70-90 метров, где были заложены заряды, водолазы должны были быть буквально обвешаны дыхательными баллонами, и даже с помощью скутеров им было бы очень сложно управляться с несколькими сотнями кг взрывчатки. Да и спустить такой вес с "Андромеды", по словам Томаса, можно только краном, которого на яхте, конечно, не было и быть не могло.



Подводный археолог считает, что газопровод мог быть заминирован вообще без участия водолазов, с какого-то большого судна, которое точно позиционировало себя над газопроводом с помощью GPS и спустило мощные заряды, возможно, армейские мины, на дно. "Андромеда" же, по словам Томаса, теоретически могла участвовать в минировании только на одной точке, южнее острова Бронхольм, где, как полагает археолог, мощность взрывчатки была небольшой.