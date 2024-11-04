Вторая молодость Овечкина: забросил 860-ю шайбу в НХЛ

12:16 05.11.2024

Вторая молодость Овечкина: забил в четвертом матче подряд и снова приблизился к Гретцки

Овечкин забросил 860-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки - 34 гола



Максим Гужевский



Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин продолжает удивлять: 39-летний форвард обрел второе дыхание и на всех парах мчится за рекордом результативности Уэйна Гретцки, который при сохранении текущего темпа может быть побит уже в этом сезоне. Однако седьмая шайба Овечкина не помогла "Кэпс" обыграть "Каролину" - в составе "ураганов" феерический матч провел другой хоккеист с российским паспортом.



"Каролина Харрикейнс" - "Вашингтон Кэпиталс" - 4:2



После ударной домашней серии, где "Вашингтон" смог одержать три победы в трех матчах, забросив в общей сложности 18 шайб, столичный коллектив отправился на выезд в город Роли, где его ожидала также набравшая приличный ход "Каролина". "Харрикейнс" подошли ко встрече с "Кэпс" с убедительной победной серией, достигшей пяти игр. От клюшек хоккеистов "Каролины" поочередно пострадали "Эдмонтон", "Калгари", "Сиэтл", "Ванкувер" и "Бостон". "Вашингтон" становиться в этот ряд не планировал.



Первый период выдался интересным - команды создавали опасные моменты, не отсиживались в обороне, от чего было ясно, что без заброшенной шайбы этот игровой отрезок не обойдется. Так и получилось - на 15-й минуте игры с передачи чеха Мартина Нечаса отличился российский защитник "Каролины" Дмитрий Орлов.



