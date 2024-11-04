|Вторая молодость Овечкина: забросил 860-ю шайбу в НХЛ
12:16 05.11.2024
Вторая молодость Овечкина: забил в четвертом матче подряд и снова приблизился к Гретцки
Овечкин забросил 860-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки - 34 гола
Максим Гужевский
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин продолжает удивлять: 39-летний форвард обрел второе дыхание и на всех парах мчится за рекордом результативности Уэйна Гретцки, который при сохранении текущего темпа может быть побит уже в этом сезоне. Однако седьмая шайба Овечкина не помогла "Кэпс" обыграть "Каролину" - в составе "ураганов" феерический матч провел другой хоккеист с российским паспортом.
"Каролина Харрикейнс" - "Вашингтон Кэпиталс" - 4:2
После ударной домашней серии, где "Вашингтон" смог одержать три победы в трех матчах, забросив в общей сложности 18 шайб, столичный коллектив отправился на выезд в город Роли, где его ожидала также набравшая приличный ход "Каролина". "Харрикейнс" подошли ко встрече с "Кэпс" с убедительной победной серией, достигшей пяти игр. От клюшек хоккеистов "Каролины" поочередно пострадали "Эдмонтон", "Калгари", "Сиэтл", "Ванкувер" и "Бостон". "Вашингтон" становиться в этот ряд не планировал.
Первый период выдался интересным - команды создавали опасные моменты, не отсиживались в обороне, от чего было ясно, что без заброшенной шайбы этот игровой отрезок не обойдется. Так и получилось - на 15-й минуте игры с передачи чеха Мартина Нечаса отличился российский защитник "Каролины" Дмитрий Орлов.
Для 33-летнего уроженца Новокузнецка игра против "Кэпс" была чрезвычайно принципиальной - в составе бывшей команды Орлов провел 12 лет, выиграл вместе с ней первый в истории франшизы Кубок Стэнли.
Ответа от столичной команды ждать долго не пришлось - ближе к концовке первого периода двойное удаление - Гостибехер и Нечас синхронно схватили по малому штрафу, чем смог воспользоваться Александр Овечкин.
На исходе первой двадцатиминутки он забросил 860-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 голов.
Шайба была заброшена Овечкиным из его любимой зоны - левого круга вбрасывания. Пресс-служба лиги осталась в восторге от гола россиянина.
"Запатентованный бросок Овечкина в одно касание для 860-го гола в карьере. Теперь ему осталось всего 35 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки", - говорится в сообщении.
За 15 секунд до конца первого периода "Вашингтон" успел выйти вперед - точный бросок с передачи Ника Дауда нанес Брендон Дьюхейм. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу гостей.
Второй период прошел под диктовку коллектива из Роли. "Каролина" более чем в три раза перебросала своих оппонентов (18-5), но отличиться смогла лишь дважды усилиями Мартина Нечаса и Дмитрия Орлова. В третьем игровом отрезке "Харрикейнс" продолжали активничать, стремились забить, но "Кэпс" до последнего держали оборону и имели возможность сравнять счет и перевести игру в овертайм. Однако этому помешал Андрей Свечников - 24-летний форвард за девять секунд до сирены поразил пустые ворота "Кэпс", сумев закрепить за своей командой шестую победу подряд.
По итогам встречи ее первой звездой был признан Дмитрий Орлов, в активе которого дубль. Второй звездой стал Мартин Нечас, а третьей - голкипер "ураганов" Петр Кочетков, отразивший 19 из 21 броска в створ.
Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери после игры заявил, что причиной поражения стало большое давление хоккеистов "Каролины" в чужой зоне, с которым его игроки не смогли справиться.
"Игра не была равной, но мы отдаем должное нашим парням. Мы не сдавались. Мы боролись. Мы провели в своей зоне примерно 75% матча. Мы не могли вывести шайбу, у нас не получалось проходить центральную зону и играть в форчек", - приводит слова тренера пресс-служба НХЛ.
После этой игры "Каролина" поднялась на третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав после десяти игр 16 очков. "Вашингтон" опустился на четвертую строчку, имея в активе столько же баллов, но проведя на матч больше.
В следующей игре "Кэпс" на своем льду примут "Нэшвилл Предаторс". Игра пройдет в ночь с 6 на 7 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени. "Каролина" на домашней площадке сыграет против "Филадельфии Флайерз". Игра состоится в ночь с 5 на 6 ноября, старт матча запланирована на 03:00 мск.