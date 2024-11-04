С Гретой Тунберг во главе. Грузинская оппозиция вышла на майдан

12:19 05.11.2024

Оппозиция в центре Тбилиси вышла на митинг против итогов парламентских выборов

Грета Тунберг принимает участие в акции протеста против итогов выборов в Грузии



4 ноября 2024



На проспекте Руставели в центре столицы Грузии Тбилиси в понедельник, 4 ноября, собрались представители оппозиции, выступающие против результатов выборов в парламент закавказской республики. Кадрами с места событий делятся "Известия".



На видео протестующие размахивают флагами Грузии, Украины и Евросоюза (ЕС). У парламента установлена сцена с экраном, там выступают лидеры оппозиции. Митингующие повторяют лозунги с требованием пересчета голосов и назначения новых выборов. На протестной акции собралось около 4 тыс. человек.



Грузинский телеканал Mtavari сообщил, что митинг организовали политические силы "Коалиция перемен", "Национальное движение единства" и "Сильная Грузия". Проспект Руставели перекрыт, в центре города присутствует полицейское укрепление, особенно у входа в парламент.



Митинг посетила шведская экологическая активистка Грета Тунберг, кадры с ней публикуют "Известия".



