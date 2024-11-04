|С Гретой Тунберг во главе. Грузинская оппозиция вышла на майдан
12:19 05.11.2024
Оппозиция в центре Тбилиси вышла на митинг против итогов парламентских выборов
Грета Тунберг принимает участие в акции протеста против итогов выборов в Грузии
4 ноября 2024
На проспекте Руставели в центре столицы Грузии Тбилиси в понедельник, 4 ноября, собрались представители оппозиции, выступающие против результатов выборов в парламент закавказской республики. Кадрами с места событий делятся "Известия".
На видео протестующие размахивают флагами Грузии, Украины и Евросоюза (ЕС). У парламента установлена сцена с экраном, там выступают лидеры оппозиции. Митингующие повторяют лозунги с требованием пересчета голосов и назначения новых выборов. На протестной акции собралось около 4 тыс. человек.
Грузинский телеканал Mtavari сообщил, что митинг организовали политические силы "Коалиция перемен", "Национальное движение единства" и "Сильная Грузия". Проспект Руставели перекрыт, в центре города присутствует полицейское укрепление, особенно у входа в парламент.
Митинг посетила шведская экологическая активистка Грета Тунберг, кадры с ней публикуют "Известия".
"Я здесь, чтобы поддержать демократию, поддержать борьбу за демократию и свободу грузинского народа, которые снова и снова встают против давления, которое на них оказывается государством", - заявила Тунберг.
Голосование на парламентских выборах в Грузии проходило 26 октября. По данным Центризбиркома (ЦИК) республики, правящая партия "Грузинская мечта" победила с 52,99% голосов. Находящиеся в оппозиции политические силы, а именно "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия", отказались признавать итоги выборов.
Кроме того, президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже не согласилась с результатами голосования и призвала сограждан выйти на демонстрации На протяжении двух дней, 28 и 29 октября, в Грузии проходил марш оппозиции.
Прокуратура закавказской республики 30 октября приступила к расследованию из-за возможной фальсификации результатов парламентских выборов. Зурабишвили вызвали на допрос по этой теме, но она заявила, что не намерена на него приходить.
Позже, 1 ноября, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе рассказал, что партия зафиксировала 81 кражу голосов ее сторонников оппозиционными силами. Эти факты переданы прокуратуре.