|Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР
12:24 05.11.2024
Северокорейский министр прибыла в Москву 30 октября и в минувшую пятницу уже провела переговоры с Лавровым, на которых заявила об указании Ким Чен Ына оказать помощь российской армии. Путин принял ее в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщает пресс-служба главы государства.
На опубликованной Кремлем видеозаписи со встречи видно, как Цой Сон Хи благодарит президента за встречу и передает ему "теплые, товарищеские приветствия от Ким Чен Ына".
Путин в ответ напомнил, что в России сегодня праздник, "а встречать его с друзьями - это очень хорошая традиция". Он также передал ответные приветствия северокорейскому лидеру.
Северокорейский министр прибыла в Москву 30 октября и в минувшую пятницу уже провела переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Тогда она, в частности, заявила об указании Ким Чен Ына оказать помощь российской армии.
"С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне. [...] До победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", - сказала она.
Лавров, в свою очередь, заявил о выходе отношений на беспрецедентно новый уровень. "Партнерство действительно имеет стратегический характер, в том числе с точки зрения интенсивности политического диалога", - отметил он.
В июне лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ст. 4 этого соглашения предусматривает, что, "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации". Госдума ратифицировала договор 24 октября.
В том же месяце южнокорейская и украинская разведки начали сообщать сперва о планируемой, а затем и о фактической переброске войск КНДР в Россию для участия в военной спецоперации. Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данных о переброске войск. Путин, комментируя данные южнокорейской разведки, заявил, что "[спутниковые] снимки - вещь серьезная" и если они есть, "значит, они чего-то отражают". Он также напомнил о ст. 4 договора между Россией и КНДР и отметил, что Москва "никогда не сомневалась, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям".