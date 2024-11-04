Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

12:24 05.11.2024

Северокорейский министр прибыла в Москву 30 октября и в минувшую пятницу уже провела переговоры с Лавровым, на которых заявила об указании Ким Чен Ына оказать помощь российской армии. Путин принял ее в Кремле



Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщает пресс-служба главы государства.



На опубликованной Кремлем видеозаписи со встречи видно, как Цой Сон Хи благодарит президента за встречу и передает ему "теплые, товарищеские приветствия от Ким Чен Ына".



Путин в ответ напомнил, что в России сегодня праздник, "а встречать его с друзьями - это очень хорошая традиция". Он также передал ответные приветствия северокорейскому лидеру.



