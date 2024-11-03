Зверская армия. Каких животных обвиняют в работе на Россию

12:26 05.11.2024

Михаил Захаров

3 ноября 2024



На границе с Финляндией российские пограничники задержали нарушителя со шпионской гарнитурой, зарубежным GPS-трекером с антенной. Но вместо обычных для таких случаев процедур - допросов и уголовного дела - задержанного досыта накормили и развлекли.



У нарушителя из документов при себе были уши, лапы и хвост. А еще испуганные, но добрые глаза - на территорию военного городка Ийвара со стороны Суоми забежала черно-белая лайка.



Но порядок есть порядок: пограничникам пришлось задержать заглянувшего на территорию режимного объекта хвостатого перебежчика. Его отвели в теплое помещение, осмотрели, дали еды и уложили спать. А затем еще повеселили игрой в мяч. Очевидно, на условия пребывания животное не жаловалось.



Как выяснилось, GPS-трекер на собаке служил для передачи маршрута четвероногого, а не передавал разведданные. Возможно, устройство на лайке закрепил кинолог, доброволец поискового отряда или хозяин-охотник, чтобы отслеживать собаку во время промысла.



Позже довольного пса передали пограничникам из карельского управления ФСБ, а затем вернули в соседнее государство по процедуре, предусмотренной еще договором СССР с Финляндией "О порядке урегулирования пограничных инцидентов" от июня 1960 года.



Лейтенант Хвалдимир



Если финскую лайку на нашей земле ждал радушный прием, то за рубежом общительных зверей обычно спешат заподозрить в самых злобных намерениях. Несколько лет назад в водах Норвегии обнаружили кита, которого тут же записали в российские шпионы.



Когда его впервые заметили у берегов норвежской провинции Финнмарк, на самце белухи была необычная сбруя с экшен-камерой и надписью "Сделано в Санкт-Петербурге". Кита немедленно обвинили в ведении разведки в интересах Москвы за морскими базами, подлодками и кораблями НАТО.



В народе кит стал известен как Хвалдимир - слово, собранное из норвежского "хвал", обозначения кита, и имени президента Владимира Путина.



Доказать злонамеренных целей Хвалдимира в Норвегии так и не смогли, хотя и очень пытались, приписывая "майору Белухе" не только шпионаж в пользу России, но и роль тренированного убийцы - якобы животное было частью секретного проекта по защите наших акваторий.



Впрочем, на фоне норвежской теории заговора о том, что русские специально "засылают" в страну горбушу для истребления местного лосося, это выглядит не так уж удивительно.



К сожалению, в конце лета 2024 года Хвалдимира нашли мертвым. И при весьма странных обстоятельствах - возможно, причиной смерти стали огнестрельные ранения. Не исключено, что кто-то из местных, напуганных "российской угрозой", все же решил ее устранить - таким варварским способом.



Записали в диверсанты



Кит был далеко не единственным животным, которому приписывали "службу" в России. Западные СМИ писали, что Москва может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море как "жест отчаяния".



Впрочем, это сообщение меркнет на фоне "новости" из 2018 года о том, что "захваченные" Россией в Крыму дельфины якобы патриотично отказались выполнять приказы и есть пищу "оккупантов", а из-за начатой голодовки погибли.



В целом же в зарубежных СМИ регулярно всплывают обвинения Москвы в использовании животных в боевых целях - от "пугалок" стойкими российскими собаками-десантниками до уверений, что в нашествии клопов на Францию есть русский след. Последнее - очень удобный способ для французских коммунальщиков оправдать свои безответственность и непрофессионализм.



При этом до сих пор не проясненными остались причины, почему крысы решили встать на сторону армии России, когда начали грызть провода на переданной Западом Украине военной технике.



Если же оставить шутки в стороне, то спекуляции и слухи по поводу российских животных, которых используют в качестве шпионов или оружия, могут быть не только забавными инфоповодами, предупреждал военный эксперт Олег Иванников.



По его мнению, это не только новая форма русофобии, но и попытка скрыть свою разведывательную деятельность, в частности, за нелепыми обвинениями в адрес Хвалдимира. Он напомнил русскую поговорку "На воре и шапка горит", а это как раз тот случай, когда западные страны готовят различные виды атак и заранее перекладывают ответственность на Россию.



На службе Родине



Не одно столетие армии и разведки разных стран мира действительно пытались научить животный мир работать в своих целях. В свое время разную степень эффективности показывали ездовые и грузовые олени, верблюды и слоны.



Военные структуры пытались использовать также дельфинов и белух - еще в Холодную войну этим занимались и СССР, и американцы. Обитатели морей и океанов теоретически могут обнаруживать подводные мины и находить диверсантов, проникающих в воды вокруг военно-морских баз. В то же время боевая эффективность у этих животных, как отмечают эксперты, крайне сомнительна.



Но иногда попытки поставить животных "в строй" оказывались успешными: к примеру, в годы Великой Отечественной войны собак использовали в том числе для сброса взрывчатки под танки. Однако многие проекты, вроде создания ЦРУ кошек-шпионов или использования летучих мышей как носителей зажигательных мини-бомб, провалились.



Сегодня, судя по всему, военные и специалисты разведки от подобных экспериментов с животными отказались - делают ставку на технические средства. Собаки продолжают искать взрывчатку, а коты ловят мышей и обеспечивают военнослужащим уют.



При этом бойцов СВО положительными эмоциями поддерживают и другие животные. Например, знаменитый енот из Херсона. В свое время полосатого эвакуировали из местного зоопарка, он прижился у военных, стал их хвостатым напарником и даже завел собственный Telegram-канал.