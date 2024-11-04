Эволюция террора: От фанатиков и сект до государственного уровня (уроки истории), - М.Болтунов

12:29 05.11.2024

Атаки на мирное население сегодня планируют не сумасшедшие бандиты, а "джентельмены" в респектабельных костюмах



Михаил Болтунов



"Ударом дьявола" назвала российская и мировая пресса недавнюю атаку на пейджеры в Ливане. Действительно, это был беспрецедентный террористический акт. Однако следует признать, что подобных актов за последнее время было несколько - нападение на "Крокус Сити Холл", подрыв "Северных потоков", бомбардировка дронами Запорожской атомной станции.



На первый взгляд, эти удары, произведенные в разных уголках планеты, не похожи друг на друга. Но это вовсе не так. Они имеют общие фундаментальные основы, которые явственно свидетельствуют о начале нового современного этапа развития терроризма.



Этот этап характеризуется переходом трех стран - США, Украины и Израиля, совершивших эти преступления, - на платформу государственного терроризма. Так называемое "Исламское государство" * и его "филиалы" базировалось на этой платформе изначально.



Вся многовековая история терроризма прежде не знала такого. Если раньше террористические акты готовили и проводили революционеры-одиночки, смертники, религиозные фанатики, разного рода секты и экстремистские организации, противостоящие властям, то теперь эту роль взяла на себя сама власть, то есть государство. Признаться, даже по современным меркам звучит весьма зловеще. Тем не менее, это непреложный факт. Теперь террористические удары наносят самые мощные государственные структуры: армия, флот, спецслужбы.



Если говорить об Украине, то всем здравомыслящим людям (за исключением, пожалуй, специалистов МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси) предельно ясно, кто бомбардирует Запорожскую атомную станцию. И в том нет ничего удивительного. Вся верхушка украинской власти давно повернута на теме ядерного оружия. Помните Юлию Тимошенко, которая призывала "мочить… кацапов чертовых", уничтожать их "атомным оружием", "кровавого пастора" Александра Турчинова страдающего, "что ядерное разоружение было исторической ошибкой страны".



Достойным продолжателем темных дел этих господ стал Владимир Зеленский. На конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2022 года он заявил, что Украина может выйти из соглашения, по которому отказалась от своей части ядерного наследства СССР. То есть речь шла о том, что незалежная желает вернуться в клуб ядерных держав. "Ядерный шантаж" не прошел. Вернуться в светлое прошлое не удалось.



Прибыв с конференции, Зеленский отдал приказ атаковать Запорожскую атомную станцию. Приказ был исполнен. Украинская диверсионная группа захватила несколько этажей учебно-тренировочного комплекса ЗАЭС и открыла огонь, подожгла здание.



12 июля ВСУ нанесли удар дронами по строениям находящемся в непосредственной близости от станции. 20 июля станцию атаковали три дрона-камикадзе. 5 августа украинские вооруженные силы провели артиллерийские обстрелы. Потом начались постоянные обстрелы и налеты.



Дальше перечислять безумные атаки современных бандеровцев не имеет смысла. Мы слышим о них регулярно из сводок новостей.



Самое страшное, что эти сообщения стали уже привычными. А ведь этот преступный террористический акт - бомбардировка атомной электростанции - осуществляется впервые в мировой истории. И впервые это делает государство, а не некие отморозки из числа радикальных националистов или анархистов.



Надо признать, что нападения на ядерные объекты уже были. Однако никто не бомбил действующие атомные станции боевыми дронами и не обстреливал из тяжелой артиллерии. Израильские спецслужбы для уничтожения иранской атомной программы разработали специальный компьютерный вирус, получивший название Stuxnet. Вирус, засланный в систему, начинал менять режим работы ядерных центрифуг. Он ускорял частоту вращения, заставляя их работать в критическом режиме. Центрифуги разгонялись и резко тормозили. Таким образом, иранские центрифуги начали массово выходить из строя. Восстановить их было практически невозможно.



Вот такое воздействие без применения конвенционного оружия.



Но Зеленскому и его приспешникам не надо ломать головы, выстраивая хитроумные схемы. США и Запад дали ему полный карт-бланш на безумные удары по ядерным объектам России.



В начале октября пришло сообщение: террористический украинский режим нанес удар по Курчатову Курской области. Целью атаки стала Курская АЭС. К счастью, ПВО сработала профессионально.



"Северного потока-2″ больше не будет"



После Второй мировой войны США самым активным образом рассказывали о своей стране, как о самом яростном и непримиримом борце с терроризмом. На словах многочисленные спецслужбы Соединенных Штатов борются с международным террором не покладая рук. На деле, разумеется, все обстоит иначе. За эти десятилетия американцы прошли "тернистый" путь от скрытой поддержки террористов до их непосредственной подготовки, вооружения, финансирования и информационной поддержки. Примером тому может служить деятельность США после ввода советских войск в Афганистан. А потом была Чечня. И сегодня вряд ли надо кому-то доказывать, сколь щедрыми спонсорами исламских террористов оказались те же американы.



Да, поддерживали, прикрывали, спонсировали, но сами в эту "мясорубку" не лезли. Разве, что помогали инструкторами. Но в феврале 2022 года все изменилось. Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом Доме заявил: "Если Россия пересечет границу Украины, то „Северного потока - 2" больше не будет. Мы сделаем это". И он сдержал свое слово. Газопровод был взорван.



Потом окружение Байдена будет оправдываться, говорить, что "вашингтонский старец" имел ввиду совсем другое…



Весь ход спецоперации доказательно и четко изложил в своем расследовании известный американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Если коротко, то "Северные потоки" заминировали американские водолазы, которые действовали под прикрытием военных учений НАТО Baltops 22. Они проходили в Балтийском море в июне 2022 года. Взрывные устройства позднее привели в действие с помощью гидроакустического буя, сброшенного с самолета ВВС Норвегии.



США любят действовать чужими руками, но тут был особый случай. Газопровод располагался на большой глубине, и для работы с ним нужны были не "морские котики", а водолазы-глубоководники, обладающие высокой квалификацией и оснащенные современной техникой и снаряжением.



Следовало учитывать и тот факт, что СП-1 И СП-2, это не просто массивные трубы, способные выдерживать большое давление воды и газа. Они к тому же покрыты слоем спецбетона. А установить на объекте большое количество взрывчатки, это и на суше дело не простое, не говоря уж на глубоководье. К тому же эту взрывчатку надо доставить к месту работ скрытно, секретно. Да и установить, еще пол дела. Ее надо было замаскировать, скрыть от систем обнаружения подводных мин.



Это говорит только об одном: подобную сложнейшую террористическую операцию по уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры провели США с помощью своих сателлитов.



На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия располагает доказательства причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Что же касается сообщений, которые появились несколько позже, якобы этот теракт устроила горстка укробандеровских патриотов, арендовавших яхту и добравшихся незамеченными до места прокладки газопроводов по натовским строго охраняемым водам, то эта версия, всплывшая в западных СМИ, была вполне ожидаема. В учебниках по диверсиям она носит наименование операции прикрытия. И добавить тут больше нечего.



Третьей страной, оказавшейся в этом строю, стал Израиль. "Атака пейджеров", которая унесла десятки жизней, покалечила и изранила тысячи, еще очень свежа и болезненна. И тут, собственно, нечего доказывать - масштабный удар могли подготовить и осуществить только государственные структуры. Да, подобное случилось впервые в мировой практике и нет сомнения, что этот изощренный прием будет взят на вооружение различными структурами и использован в дальнейшем…



Мир сошел с ума. Государства и страны, которым по законам цивилизации надо неустанно бороться с "главными врагами человечества" - террористами, сами поднимают меч террора. И тогда остается одно, ответить им словами древнерусского князя Александра Невского: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". И следовать этому завету.



*Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.