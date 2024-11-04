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Россия отказалась признавать Санду законным президентом Молдавии
12:41 05.11.2024

Песков: Санду не является президентом Молдавии
Большинство избирателей в Молдавии голосовали не за президента Майю Санду, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что противоречия в молдавском обществе наверняка будут продолжаться.

"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе",- сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

По его словам, российская сторона может "объективно судить об этих выборах" на примере граждан Молдавии, которые голосовали из РФ. Из-за того, что им "не была предоставлена возможность использовать свой голос", результаты выборов "считать чистыми невозможно", убежден господин Песков. Он сказал, что эти "выборы не были ни демократическими, ни честными".

Пресс-секретарь также раскритиковал действующие власти Молдавии. Он обвинил их в том числе в "сворачивании какого-либо взаимодействия" с Россией, а также в "организации нажима" на российские СМИ и "стерилизации информационной поляны" в республике. "Что, конечно же, является прямым ограничением прав своих граждан на получение различной информации",- добавил Дмитрий Песков.

Он уверяет, что жители Приднестровья "не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то" нынешнее руководство Молдавии. "Это проблема, которая требует серьезных усилий, но исключительно опираясь на конструктивный подход, дефицит которого мы наблюдаем сейчас",- убежден представитель Кремля.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, второй - 3 ноября. После обработки 100% протоколов действующий президент Майя Санду набрала 55,33%, ее конкурент - бывший генпрокурор Александр Стояногло - 44,67%. По данным молдавского ЦИКа, на территории страны госпожа Санду получила 48,81%, а ее соперник - 51,19%. Оппозиционный молдавский блок "Победа" бизнесмена Илана Шора планирует опротестовать итоги выборов президента Молдавии, поскольку считает условия голосования российской и западной диаспоры неравными.

Источник - Коммерсант
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