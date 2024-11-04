Очередное землетрясение в Алматы: что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести

12:57 05.11.2024

В Алматы и Алматинской области сегодня, 5 ноября 2024 года, в 10:00 произошло землетрясение примерной магнитудой 4,5 балла. В этой связи Zakon.kz напоминает, как не поддаться панике, правильно среагировать на стихийное бедствие и, более того, быть к нему готовым заранее.



Тревожный чемоданчик



Если вы, являясь жителем Алматы, все еще не озаботились сбором необходимого для выживания в экстренных ситуациях, сегодня – подходящий момент убедиться в важности этого "багажа" и наконец собраться с силами и вещами.



