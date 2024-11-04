Лучший автогонщик мира Макс Ферстаппен побил рекорды "Формулы-1"

13:00 05.11.2024

Макс Ферстаппен превзошел достижение Михаэля Шумахера



04 ноября 2024



Гонщик Макс Ферстаппен побил рекорд семикратного чемпиона "Формулы‑1" Михаэля Шумахера по количеству дней подряд, проведенных на первом месте в личном зачете пилотов, сообщается на сайте "Королевских гонок".



В воскресенье нидерландец стал победителем Гран‑при Бразилии и превзошел достижение Шумахера, занимая первое место в общем зачете 897 дней подряд. Немецкий гонщик лидировал в чемпионате 896 дней кряду в 2000–2002 годах.



Следующий этап чемпионата мира пройдет в Лас‑Вегасе (США) с 21 по 23 ноября.



