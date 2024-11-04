Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран ЦентрАзии

13:06 05.11.2024

Соседи не заходят за дипломами

Абитуриентам из Центральной Азии не хватает информации о российских вузах



Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран Центральной Азии. К такому выводу пришел Российский совет по международным делам (РСМД), опросив почти 14 тыс. студентов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как оказалось, абитуриенты из этих стран получают информацию об учебе в России посредством "сарафанного радио", а не из местных СМИ и соцсетей. Минобрнауки подчеркивает, что российским вузам важно наращивать присутствие в этом регионе, поскольку в последние годы у них появились серьезные конкуренты.



РСМД подготовил девятый ежегодный доклад о перспективах отечественных университетов на международном образовательном рынке (документ есть у "Ъ"). "Приняв во внимание ту значимую роль, которая отведена укреплению сотрудничества России со странами Центральной Азии", авторы сосредоточились на пяти государствах - Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. РСМД при поддержке Минобрнауки опросил 13 908 студентов из этих стран. Оказалось, что для большинства из них Россия изначально была приоритетом - 63% хотели учиться только здесь. Однако 19% респондентов рассматривали для подстраховки и другие страны. Основным фактором, повлиявшим на выбор, стала возможность успешного трудоустройства как в России, так и в своей стране (56%). При этом для 55% респондентов важно признание российских дипломов в их стране (подробнее о других факторах см. таблицу).



