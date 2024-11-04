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Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран ЦентрАзииРоссийские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран ЦентрАзии
13:06 05.11.2024

Соседи не заходят за дипломами
Абитуриентам из Центральной Азии не хватает информации о российских вузах

Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран Центральной Азии. К такому выводу пришел Российский совет по международным делам (РСМД), опросив почти 14 тыс. студентов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как оказалось, абитуриенты из этих стран получают информацию об учебе в России посредством "сарафанного радио", а не из местных СМИ и соцсетей. Минобрнауки подчеркивает, что российским вузам важно наращивать присутствие в этом регионе, поскольку в последние годы у них появились серьезные конкуренты.

РСМД подготовил девятый ежегодный доклад о перспективах отечественных университетов на международном образовательном рынке (документ есть у "Ъ"). "Приняв во внимание ту значимую роль, которая отведена укреплению сотрудничества России со странами Центральной Азии", авторы сосредоточились на пяти государствах - Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. РСМД при поддержке Минобрнауки опросил 13 908 студентов из этих стран. Оказалось, что для большинства из них Россия изначально была приоритетом - 63% хотели учиться только здесь. Однако 19% респондентов рассматривали для подстраховки и другие страны. Основным фактором, повлиявшим на выбор, стала возможность успешного трудоустройства как в России, так и в своей стране (56%). При этом для 55% респондентов важно признание российских дипломов в их стране (подробнее о других факторах см. таблицу).



Также авторы исследования спросили, откуда студенты-иностранцы получили информацию о своем вузе. "На этапе первичного узнавания около 60% опрошенных узнали о российском университете не из медийного пространства, а посредством сарафанного радио, что позволяет выдвинуть гипотезу о недостаточности присутствия российских университетов во внешних медиа центральноазиатских стран",- заключили в РСМД (другие варианты ответов перечислены в таблице).

По итогам опроса РСМД подготовил ряд рекомендаций. Так, необходимо сделать "как можно более доступными" все возможные каналы коммуникации иностранных студентов с сотрудниками российских вузов, "включая электронную почту, социальные сети, мессенджеры, телефон". Также важно развивать аккаунты учебного заведения в соцсетях. Сайт вуза должен содержать информацию, которую студенты из Центральной Азии назвали самой важной: сведения об образовательных программах, о стоимости образования и проживания, наличии мест в общежитии и возможностях трудоустройства. Наконец, РСМД рекомендует российским вузам "расширять присутствие во внешних медиа стран Центральной Азии" - это образовательные порталы, рейтинговые сайты, местные СМИ, соцсети и так далее.

Минобрнауки предоставило "Ъ" данные приемной кампании 2023 года (статистика этого года пока не готова). Тогда в России обучалось 183 930 студентов из Центральной Азии.

Ведомство отметило, что население стран этого региона быстро растет, а их экономики расширяются, так что "этот образовательный рынок привлекателен для университетов из разных стран мира, включая Турцию, Великобританию и США, и российским вузам важно оставаться на нем конкурентоспособными". В Минобрнауки уверены, что "с выпускниками российских вузов, владеющими русским языком и понимающими нашу культуру, впоследствии будет проще иметь дело в других областях сотрудничества - экономике, политике и социально-гуманитарной сфере".

Заведующий лабораторией "Развитие университетов" НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов указывает, что с 2018 года количество иностранных студентов в России выросло почти на 50%. Однако прирост из стран СНГ оказался сравнительно небольшим - лишь около 15%. "Мы наблюдаем существенное изменение пропорций: если раньше большинство иностранных студентов приезжали из стран СНГ, то теперь их доля составляет примерно половину",- отмечает эксперт. Для повышения привлекательности российского образования за рубежом критически важно работать над информированностью потенциальных абитуриентов, считает господин Габдрахманов: "Важно, чтобы они знали о возможности получить качественное высшее образование в России. Которое к тому же может быть весьма доступным по стоимости, а порой и вовсе бесплатным благодаря квотам. Это мощный стимул".

Как Минобрнауки отрегулирует работу компаний, привлекающих в РФ иностранных студентов

"Условия проживания, безопасность и медицинское обслуживание - первое, о чем спрашивают иностранные абитуриенты, когда проявляют интерес к программе",- рассказывает проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова. По ее словам, для некоторых студентов из Центральной Азии учеба в России "своего рода семейная традиция": "Мы для них очень близкая страна, и они прямо говорят, что для них Россия - это возможности и перспективы". Среди важных инструментов привлечения иностранных студентов госпожа Апасова назвала внутренние олимпиады вузов. В РУДН такая олимпиада проводится с 2016 года - и за это время 180 человек из стран Центральной Азии получили возможность поступить на бюджет.

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Замдиректора центра развития образования РАНХиГС Айрат Сатдыков добавляет, что у российских вузов в странах Центральной Азии есть преимущество в виде общего прошлого, совместных культурных артефактов и распространенности русского языка. Но эта ситуация "не вечная", предупреждает он: "Китай зачастую предлагает более выгодные условия обучения в своих университетах". Господин Сатдыков уверен, что привлечение иностранных студентов полезно и для самих вузов: "Вступление в конкурентную борьбу с зарубежными университетами может быть одним из механизмов повышения качества образования и развития конкурентоспособности".

Полина Ячменникова

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730801160


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