 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.11.2024
16:17  Рос-олигарха и сенатора Шпигеля, осужденного на 11 лет, отпустили домой. Стал много кашлять
16:00  День крушения американской демократии. Выборы или хаос? - Владимир Овчинский
14:56  МЧС уговаривает алматинцев прекратить панику в родительских чатах и вернуться в дома
14:10  Пока в России праздновали День народного единства, в США готовятся встретить День народного раздора
13:13  Масштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской Махачкале
13:06  Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран ЦентрАзии
13:03  Земля тюрков не для турок. Имела ли Турция шансы получить власть над Центральной Азией, - Петр Бологов

13:00  Лучший автогонщик мира Макс Ферстаппен побил рекорды "Формулы-1"
12:57  Очередное землетрясение в Алматы: что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести
12:41  Россия отказалась признавать Санду законным президентом Молдавии
12:34  Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду, - Олег Исайченко
12:29  Эволюция террора: От фанатиков и сект до государственного уровня (уроки истории), - М.Болтунов
12:26  Зверская армия. Каких животных обвиняют в работе на Россию
12:24  Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР
12:19  С Гретой Тунберг во главе. Грузинская оппозиция вышла на майдан
12:16  Вторая молодость Овечкина: забросил 860-ю шайбу в НХЛ
12:11  Виталий Аверьянов: Российские элиты - это дети третьей Смуты
12:10  Немецкий подводный археолог опроверг версию о подрыве "Севпотоков" украинцами
12:07  Калийный "ОПЕК": Лукашенко задумал поднять мировые цены на удобрения вместе с РФ
12:01  Бюллетень сомнения: в США стартуют президентские выборы, - Л.Самуна
12:00  Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
11:57  Ловушка под Курахово для ВСУ от русской армии
11:29  В КазМЧС озвучили подробности землетрясения в Алматы и области
11:19  Игорь Левитас: Кто ответит за Познера и прочих "детей Поволжья" на Первом канале РосТВ?
11:03  Разъединенные Штаты Америки. Самые непредсказуемые выборы входят в решающую стадию прямо сейчас
10:59  Коалиция абсурда. В Грузии началась вторая волна протестов оппозиции, - РГ
10:57  Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась таки мужчиной
10:51  На Украине начали работать языковые патрули
10:48  В Алматы вновь не сработала система оповещения при землетрясении
10:11  В Алматы произошло землетрясение. Примерная магнитуда – 4,5
09:43  Харрис и Трамп получили равное число голосов в первом проголосовавшем городе США - Дисквилл-Нотч (штат Нью-Гемпшир)
08:41  Врет как сивый мерин, или Запад продолжает информационную войну против России, - Е.Волков
07:04  В Узбекистане осужден (на 5 лет) очередной участник СВО на стороне России
01:49  Что переизбрание Майи Санду значит для Молдавии, - Екатерина Постникова
00:59  Империалистический марш НАТО и его жертвы, - Бильяна Ванковска
00:46  Пол Крэйг Робертс: Америка легализовала урны для голосования на углах улиц. Теперь это действительно урны
00:44  Цивилизации XXI века и особенности многополярного мира, - Миша Джуркович
00:29  Юрий Тавровский: С корейцами в одном окопе
00:26  Александр Дугин: Чистки необходимы
00:17  Цивилизационные вехи России: о наших достижениях, - Сергей Ключников
00:13  Как Киев помог Пхеньяну создать межконтинентальные ракеты, направленные на США
00:11  О тихом посредничестве Саудовской Аравии и Катара. Публичность переговоров часто вредит их эффективности
00:06  Пятьдесят на пятьдесят. В США пройдут самые конкурентные выборы за последние десятилетия, - Къ
00:01  Исход из Латинской Америки. Нелегальная миграция из стран региона порождена фактором личной безопасности, - Д.Морозов
Понедельник, 04.11.2024
18:30  Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом, - Рафаэль Фахрутдинов
18:28  Что написано на эмблеме ПВО Ирана, - П.В.Густерин
18:08  Нашествие клопов в Астане и Алматы: как маленькие насекомые стали большой проблемой
17:51  Ноябрь будет жарким: ВСУ готовят танковый удар из Изюма, куда стянули десятки "Леопардов" и БМП "Брэдли", - Р.Маркуш
16:19  Россия и Запад обречены на взаимное непонимание, - Дм.Грунюшкин
15:26  Победительница "Мисс Кыргызстан 2024" Айпери Нурбекова представит страну на международном конкурсе
15:11  Запад не может отказаться от российского урана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Масштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской МахачкалеМасштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской Махачкале
13:13 05.11.2024

Массовое отключение электроэнергии произошло в Актау.

05 ноября 2024

Как сообщили в пресс-службе ГКП "АУЭС" (Актауское управление электрических сетей), отключение электроэнергии в городе произошло по линии ТОО "МАЭК".

"Отключение электроэнергии по линии со стороны МАЭК. В настоящее время МАЭК проводит работы по восстановлению", - сообщили в пресс-службе организации.

В городе из-за отключения электроэнергии образовались пробки на дорогах, так как не работают светофоры.

Как отмечает издание Lada.kz, жители Актау жалуются, что во многих микрорайонах, помимо воды и отопления, теперь нет и электричества.



Отметим, сегодня, 5 ноября, в Актау резко ухудшилась погода. Сильный ветер снес остановочный павильон. В полиции сообщили об одном пострадавшем.

В соцсети появились кадры, где сильный ветер срывает облицовку с многоэтажного строящегося здания.

Ранее сообщалось, что в случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону 57-12-08.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730801580


Новости Казахстана
- Закон о реформировании судебной системы рассмотрят в Сенате
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам военно-патриотического воспитания
- Олжас Бектенов в Шанхае встретился с представителями ведущих китайских компаний: подписаны соглашения на $2,5 млрд
- Коридор в 8%: в Правительстве обсудили меры по сдерживанию инфляции до конца года
- Акимат Мангистауской области и нефтяные компании подписали меморандум по поддержке сельхозтоваропроизводителей
- Об официальном визите Министра иностранных дел Казахстана в Республику Корея
- По специальной экономической зоне Alatau будет налажено сотрудничество с Китайским институтом развития
- Министры культуры Казахстана и Франции подписали ряд важных соглашений о сотрудничестве в сфере культуры
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована ячейка экстремистской организации в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  