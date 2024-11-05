Масштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской Махачкале

13:13 05.11.2024

Массовое отключение электроэнергии произошло в Актау.



05 ноября 2024



Как сообщили в пресс-службе ГКП "АУЭС" (Актауское управление электрических сетей), отключение электроэнергии в городе произошло по линии ТОО "МАЭК".



"Отключение электроэнергии по линии со стороны МАЭК. В настоящее время МАЭК проводит работы по восстановлению", - сообщили в пресс-службе организации.



В городе из-за отключения электроэнергии образовались пробки на дорогах, так как не работают светофоры.



Как отмечает издание Lada.kz, жители Актау жалуются, что во многих микрорайонах, помимо воды и отопления, теперь нет и электричества.



