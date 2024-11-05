|Масштабный блэкаут в западно-казахстанском Актау и российской Махачкале
13:13 05.11.2024
Массовое отключение электроэнергии произошло в Актау.
05 ноября 2024
Как сообщили в пресс-службе ГКП "АУЭС" (Актауское управление электрических сетей), отключение электроэнергии в городе произошло по линии ТОО "МАЭК".
"Отключение электроэнергии по линии со стороны МАЭК. В настоящее время МАЭК проводит работы по восстановлению", - сообщили в пресс-службе организации.
В городе из-за отключения электроэнергии образовались пробки на дорогах, так как не работают светофоры.
Как отмечает издание Lada.kz, жители Актау жалуются, что во многих микрорайонах, помимо воды и отопления, теперь нет и электричества.
Отметим, сегодня, 5 ноября, в Актау резко ухудшилась погода. Сильный ветер снес остановочный павильон. В полиции сообщили об одном пострадавшем.
В соцсети появились кадры, где сильный ветер срывает облицовку с многоэтажного строящегося здания.
Ранее сообщалось, что в случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону 57-12-08.