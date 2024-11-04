Пока в России праздновали День народного единства, в США готовятся встретить День народного раздора

14:10 05.11.2024

Пока в России праздновали День народного единства, в США готовятся встретить День народного раздора. Пожалуй, никогда еще со времен гражданской войны американское общество не было так разделено, как сейчас, и главный водораздел на выборах пролегает не по границе штатов и не по линии дихотомии Трамп-Харрис. Это противостояние не "красных и синих", и не "белых и цветных", этот разлом гораздо глубже - это рукотворное экзистенциональное столкновение недобитых американских традиционалистов и агрессивных транс-глобалистов вокруг образа будущего Америки.



К сожалению, многие политологи-американисты щипают по верхам, находятся в плену странового анализа и увязли в искусственном и отвлекающем политическом дискурсе "республиканцы-демократы", а потому не способны разглядеть руку транснациональных режиссеров закулисами этого американского кукольного театра. И Трамп, и Харрис играют в этом спектакле для плебса четко отведенные им марионеточные роли, и главное тут не исход выборов, которые ничего по сути не решают. Эти ребята не играют в казино, ставя на черное или красное, эти ребята владельцы этого предвыборного казино, а потому никогда не проиграют. Главное же действо и кульминация запланированы после выборов.



США это сейчас большой Адронный коллайдер, в которых разгоняют противоположные частицы, чтобы столкнуть их на бешеной скорости, и произвести искусственный взрыв, который спровоцирует детонацию всех других боезарядов под существующий миропорядок, запустив глобальную нестабильность во всем мире. Как ни странно – последняя точка опоры существующего миропорядка - это США, и взорвав ситуацию там, они окончательно разрушат его. Сбудутся пророчества про гибель США – в этом мы не сомневаемся, вавилонская блудница будет принесена в качестве последней сакральной жертвы, а доллар будет валяться на земле никому не нужный. Запомните очередной наш твит.



Поэтому совсем неинтересно, кого формально признают победителем выборов – Харрис или Трампа, главная интрига в том, хватит ли сил закулисным режиссерам этого процесса, для которых нет никакого хоумленда (у них только офисы по всему миру), организовать такие массовые беспорядки, которые дестабилизируют ситуацию в США, и пойдут ли они на реализацию этого радикального сценария сейчас. Не дай Бог, конечно. Но то, что будут пробовать пустить этот шар – это однозначно. Первый прогон с BLM уже был, а сейчас может быть как минимум генеральная репетиция.



Хоть люди в большинстве своем не понимают всего этого, но многие американские бюргеры и лавочники уже почуяли неладное своей задницей мещанской интуицией, и вовсю околачивают витрины своих магазинов фанерой, а другие – предусмотрительно взяли билетики и полетели на каникулы в Мексику.



Тот самый Олень.

Главный в политическом зоопарке.

Осторожно - бодается!



