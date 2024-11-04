МЧС уговаривает алматинцев прекратить панику в родительских чатах и вернуться в дома

14:56 05.11.2024

Готовящимся к "мощному землетрясению 6 ноября" алматинцам ответили в МЧС



В МЧС ответили на рассылку в родительских чатах о сильном землетрясении в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



