День крушения американской демократии. Выборы или хаос? - Владимир Овчинский

16:00 05.11.2024 День крушения американской демократии

выборы или хаос?



Владимир Овчинский



Диаграмма The Economist



5 ноября - выборы президента США.



Что мир думает о выборах в США?



Хотя неамериканцы не имеют права голоса, результаты выборов будут иметь последствия далеко за пределами границ Америки по таким вопросам, как международная торговля , авторитет западных оборонных альянсов и подъем Китая. Чтобы оценить общественное мнение, The Economist в сотрудничестве с GlobeScan, консалтинговой и социологической фирмой, опросил 30 000 человек по всему миру, чтобы узнать их точку зрения. Итоги опроса опубликованы 3 ноября.



Результаты, с одной стороны, показывают широкую поддержку победы Демократической партии в президентской гонке. Но, с другой, также то, что значительная когорта поклонников Дональда Трампа существует за пределами Америки.



В течение двух месяцев Globescan проводил онлайн-опросы 30 000 человек в 29 странах, а также в одной стране - Гонконге. В этой большой и разнородной аудитории среди вопросов был такой: какой кандидат, по их мнению, выиграл бы американские выборы в ноябре?



В каждой стране в июле и августе была опрошена репрезентативная выборка из примерно 1000 человек. Президент Джо Байден снялся с гонки на начальном этапе учений 21 июля. Вопросы были разработаны таким образом, чтобы допустить смену кандидата.



Во всех странах в среднем 45% людей выбрали Демократическую партию, кандидатом которой сейчас является Камала Харрис, в то время как в среднем 33% отдали предпочтение Трампу (см. диаграмму 1). В Европе разрыв был больше: 55% предпочли, чтобы победила демократы, против всего 26%, которые выбрали Трампа. Во всем мире демократы были впереди среди обоих полов и во всех образовательных и доходных когортах.



Тем не менее, Трамп пользуется сильной поддержкой по всему миру. Одним из примеров является молодежь. Они разделились почти поровну. Например, среди людей в возрасте 25-34 лет в среднем 40% выступали за президента-демократа, а 38% хотели республиканца. Во всех возрастных группах Трамп вышел вперед в трети стран или территорий, включая Аргентину, Египет, Нигерию, Саудовскую Аравию, Турцию и Вьетнам. Возможные объяснения включают симпатию к правлению сильного человека и гнев по поводу политики администрации Байдена на Ближнем Востоке .



Картина, нарисованная опросами, показывает, что в вопросе о том, кто должен победить на выборах в Америке, мир склоняется к Харрис, но имеет высокую степень поляризации.



Комментарий В.О.:



Значение американских выборов для мирового сообщества и внутренняя поляризация отношения к кандидатам в президенты при выборном хаосе в США может по "принципу домино" вызвать хаос и в ряде других стран, зависимых от Америки.



Но можно абсолютно точно прогнозировать, хаос с выборами в США никак не скажется на внутренней и внешней политике России.



А ГОТОВНОСТЬ ЯДЕРНОЙ ТРИАДЫ РОССИИ ПРЕЗИДЕНТ НАШЕЙ СТРАНЫ НЕДАВНО ПРОВЕРИЛ.



А что реально произойдет 5 ноября?



Американские аналитики обеих конкурирующих партий сходятся на том, что сам формальный акт выборов НИЧЕГО НЕ РЕШИТ.



Марк Тэпсон, эксперт республиканского Центра свободы Дэвида Горовица в статье на сайте Front Page Magazine "Чего ожидать от этих выборов и после них" (04.11.2024) пишет:



"Мы находимся прямо на пороге - да, это правда, а не просто гиперболическое клише - самых значимых выборов нашего времени. Чего можно ожидать 5 ноября - и далее?



Короткий ответ: ожидайте неожиданностей, что звучит как очередное клише и неопределенность, но единственное, в чем мы можем быть уверены, это то, что с этого момента и до дня инаугурации и далее хаос будет нормой".



Во-первых, сами выборы. При нынешнем положении дел Тэпсон не видит, как Дональд Трамп может проиграть - даже принимая во внимание то, что наверняка будут широкомасштабные попытки фальсификации результатов голосования, включая неизвестное количество нелегальных иммигрантов, зарегистрированных для голосования демократами (именно поэтому, конечно, они открыли южную границу на четыре года).



Демократы знают, что проиграют, поэтому активисты уже начали сжигать урны для голосования в штатах Вашингтон и Орегон (и можно ожидать, что и в других штатах их ждет та же участь).



Тэпсон не видит, как демократы могут даже обманом добиться победы на этот раз. "Мы все знаем - и демократы особенно болезненно это осознают - что Камала Харрис и Тим Уолц - это катастрофический дуэт, который никому не нравится, и они провели ужасную кампанию, которая с каждым днем ​​все больше и больше терпит неудачу".



"С другой стороны, мы все также знаем – и демократы особенно болезненно это осознают – что Трамп был рок-звездой в ходе предвыборной кампании и что ЮГЕ толпы выходили за него повсюду. Камала могла только увеличить свою толпу с помощью заманивания и подмены, обещая концерты Бейонсе, которые так и не материализовались, например. Камала даже не смогла одержать победу с помощью сольного выступления на CNN. Комментаторы CNN впоследствии не смогли прикрыть ее катастрофическое выступление. Вся ее кампания была основана на лжи и нагнетании страха по поводу фашизма и демократии, потому что она неспособна говорить о политике или отличать себя от дряхлого, свергнутого Джо Байдена".



"Кстати, - пишет Тэпсон, - Байден, возможно, нанес ее кампании смертельный удар в конце прошлой недели, назвав сторонников Трампа - более половины страны - "мусором". И Камала и ее союзники в СМИ не смогли убедительно дезавуировать то, что он сказал".



"В любом случае, пока кампания Камалы терпит крах, Трамп набирает десятки миллионов просмотров 3-часового интервью с подкастером Джо Роганом. Он не обращает внимания на пули убийц на митингах. Он извлекает выгоду из атак демократов, бросаясь картошкой фри в McDonald's и проводя агитацию в мусоровозе. . .".



"В любом случае, нет никаких сомнений, что на свободных и честных выборах Трамп победит. Однако мы все знаем, что в Америке больше нет свободных и честных выборов из-за масштабного мошенничества левых избирателей и безответственной Республиканской партии, которая позволила нашему избирательному процессу превратиться в безнадежный беспорядок, которому никто не доверяет".



"Итак, снова, мы можем ожидать неожиданностей в плане выборов, хотя я верю, что Трамп в конечном итоге победит – если его не убьют первым, и я не шучу и не легкомыслен по этому поводу.



Мы все знаем, что левые молятся, чтобы кто-то убрал его до 5 ноября или , по крайней мере, до того, как он вступит в должность в январе. И на этом все не закончится. Как только он вернется в Белый дом, его ждут четыре года покушений, потому что левые никогда не перестанут желать его смерти".



"Реальная проблема заключается не столько в самих выборах, сколько в их последствиях, поскольку демократы ни при каких обстоятельствах не позволят Трампу снова стать президентом. Они уже пообещали, что сделают все возможное, чтобы лишить легитимности подсчет голосов или дисквалифицировать Трампа, или иным образом сделают все возможное, чтобы не допустить передачи власти.



Если демократы откажутся допустить мирную передачу власти (в чем они обвиняли Трампа последние четыре года), Америка будет ввергнута в горячую гражданскую войну.



Если Трамп проиграет, то только из-за масштабного мошенничества на выборах, но правые на этот раз не будут сидеть сложа руки и мириться с этим".



Тэпсон совсем не удивится, если будет жестокое сопротивление.



"Так что независимо от того, выиграет он или проиграет подсчет голосов, Америку на месяцы охватят жестокие беспорядки и хаос, подобного которым мы не видели с 2020 года, если не хуже. А сам Трамп будет ежедневно сталкиваться с внутренним сопротивлением в коридорах власти со стороны остатков Глубинного государства, которое, как мы надеемся, на этот раз он сосредоточится на очистке.



Если Камала "победит", ее президентство станет самым радикальным в истории Америки. . . . С ней в Белом доме мы можем ожидать четырех лет мстительности и возмездия политическим оппонентам, в дополнение к самой радикальной политике, которую только можно себе представить".



13 способов, которыми демократы украдут выборы (по мнению Трампа)



Статью с таким названием опубликовал в The Washington Post Гленн Кесслер (03.11.2024). Автор начинает материал с цитаты Трампа:



"Единственное, что они делают хорошо, - это обманывают. Их политика никуда не годится. Их правительство никуда не годится. Их менеджмент никуда не годится, но они обманывают так, как никто не может обмануть".



Кесслер считает, что "Трамп заложил основу для того, чтобы снова оспорить результаты президентских выборов, если он снова проиграет. Он регулярно предупреждает аудиторию, что демократы будут обманом прокладывать свой путь к победе".



Вот заявления о предстоящих фальсификациях, сделанные Трампом и его союзниками , - некоторые из них переосмыслены из тех, что он сделал в 2020 году, а некоторые заново созданы для 2024 года.



1. Мигранты - неграждане будут голосовать толпами



Трамп поднимает это заявление почти на каждом мероприятии. "Многие из этих нелегальных иммигрантов приезжают, они пытаются заставить их проголосовать", - сказал Трамп 10 сентября в своих дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. "Именно поэтому они позволяют им приезжать в нашу страну". Он описывает пограничный натиск во время президентства Джо Байдена как дьявольский заговор с целью повлиять на выборы. "Они даже не говорят по-английски, они даже не знают, в какой стране они находятся, и эти люди пытаются заставить их проголосовать", - сказал он в дебатах. Заявления Трампа неоднократно повторял Илон Маск, миллиардер, владелец социальной медиа-платформы X, который десятки раз публиковал посты на эту тему. Многие законодатели-республиканцы, такие как спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец из Луизианы), также делали эти заявления.



Трамп может найти союзника в судах. Верховный суд 30 октября 6 голосами против 3 разрешил Вирджинии исключить 1600 избирателей из регистрационных списков штата, поскольку в их заявлениях на получение водительских прав указывалось или предполагалось, что они не являются гражданами США. Министерство юстиции пыталось заблокировать чистку, заявив, что чиновники удаляют имеющих право голоса избирателей, которые были ошибочно идентифицированы как неграждане.



2. На избирательных участках будут действовать мягкие правила



С тех пор как Трамп проиграл выборы 2020 года, он неоднократно заявлял, что голоса на тех выборах были подсчитаны незаконно. Например, он сказал, что в округе Декалб, штат Джорджия, было подсчитано 43 000 голосов по открепительным талонам, что нарушило правила цепочки поставок, и что коробки с бюллетенями в округе Фултон таинственным образом появились из-под стола и были добавлены к подсчету Байдена. Он утверждал, что в Филадельфии и Детройте было подсчитано больше голосов, чем зарегистрированных избирателей. Часто, как в этих примерах, Трамп возлагает вину на муниципалитеты, в которых в основном чернокожее руководство или большинство населения составляют чернокожие. Трамп начал делать аналогичные заявления о выборах 2024 года, где досрочное и заочное голосование проходило во многих штатах в течение нескольких недель. "Они уже начали мошенничать в Ланкастере", - сказал он в своей речи в Аллентауне, штат Пенсильвания, 29 октября. "Мы поймали их с 2600 поддельными голосами".



3. Освещение в СМИ будет благоприятствовать демократам



Трамп и многие республиканцы постоянно ругают основные медиа -организации за то, что они освещают республиканцев с предвзятостью и "фейковыми" историями, тем самым настраивая электорат против них. Трамп называет это вмешательством в выборы. Напарник Трампа, Джей Ди Вэнс, заявил, что Трамп потерял "миллионы голосов" в 2020 году, потому что освещение ноутбука Хантера Байдена было подавлено.



4. Судебные преследования являются вмешательством в выборы



Трамп неоднократно осуждал уголовные дела против него, возбужденные федеральными прокурорами, прокурором Джорджии и окружным прокурором Манхэттена, как попытки вмешательства Байдена в выборы. Трамп был признан виновным в мошенничестве в бизнесе по делу Манхэттена - так называемому судебному разбирательству о замалчивании денег - и должен быть приговорен после выборов. Трамп утверждал, что запрет на разглашение информации, наложенный на него во время судебного разбирательства - из-за его нападок на дело и потенциальных свидетелей - был особенно вопиющим. "У меня есть судья, который наложил запрет на разглашение информации на меня", - сказал он. "Поэтому, когда вы задаете мне вопрос или когда вы задаете мне вопрос, я не могу дать вам ответ, потому что если я дам ответ, они захотят посадить вас в тюрьму", что отстранит его от предвыборной кампании.



5. "Американцы" за рубежом будут голосовать нелегально



В своем сообщении в социальных сетях в сентябре Трамп заявил: "Демократы говорят о том, как они усердно работают, чтобы получить миллионы голосов американцев, живущих за рубежом. На самом деле, они готовятся ОБМАНЫВАТЬ! Они собираются использовать UOCAVA (Закон о голосовании по открепительному удостоверению для граждан в военной форме и за рубежом), чтобы получить бюллетени, программу, которая отправляет бюллетени по электронной почте за границу без какой-либо проверки гражданства или подтверждения личности". В исках, поданных в суды штатов Мичиган и Северная Каролина, и отдельном иске в Пенсильвании, республиканцы утверждали, что гражданам США, живущим за рубежом, неправомерно разрешают голосовать или освобождают от требований проверки. Мичиган и Северная Каролина также разрешают голосовать людям, родившимся за рубежом от родителей, которые ранее были законными резидентами. В отличие от многих штатов, Пенсильвания не требует от избирателей за рубежом предоставлять удостоверение личности, такое как водительские права или паспорт. Все три иска были отклонены федеральными судьями.



6. Демократы будут собирать бюллетени



Трамп осудил "сбор бюллетеней" - уничижительный термин для избирателей, которые позволяют кому-то другому доставить их бюллетень для заочного голосования на избирательный участок или в ящик для голосования. Он даже заявил, что выиграл бы в Калифорнии, где он проиграл на 5 миллионов голосов в 2020 году, если бы не сбор бюллетеней.



По данным Национальной конференции законодательных органов штатов, во многих штатах - 35 - разрешено возвращать заполненный бюллетень от имени другого избирателя. Но многие ограничивают это положение членами семьи, членами домохозяйства или опекунами. Только в 17 штатах избирателю разрешается назначить кого-то другого для возврата своего бюллетеня за него. Одиннадцать штатов ограничивают количество бюллетеней, которые может вернуть уполномоченное лицо.



7. Наблюдателям за выборами от Республиканской партии будут мешать



После поражения на выборах 2020 года Трамп заявил, что почтовые и заочные бюллетени обрабатывались незаконно и тайно без присутствия наблюдателей-республиканцев в Мичигане, Пенсильвании, Джорджии и других штатах. Национальный комитет Республиканской партии на этих выборах заявил, что у него будет надежная операция "Защитить голосование" для набора наблюдателей за выборами, работников избирательных участков и юристов, чтобы "гарантировать, что голосовать будет легко и сложно обмануть".



8. Машины для голосования будут сфальсифицированы и взломаны



После поражения на выборах 2020 года Трамп часто делал заявления о Dominion Voting Systems, американской компании, которая производит программное обеспечение, которое местные органы власти по всей стране используют для проведения своих выборов. Трамп утверждал, что машины Dominion удаляли или подменяли голоса, отданные за него. На выборах 2024 года Трамп призвал к "бумажным бюллетеням - никаких машин, которые отправляются в космос и все такое". Некоторые республиканцы продолжали утверждать , что машинами Voting Systems каким-то образом можно манипулировать через Интернет.



9. Частные деньги пойдут на пользу избирателям-демократам



Республиканцы громко жаловались на "Цукербакс" - гранты в размере 350 миллионов долларов, предоставленные в 2020 году почти 2500 избирательным отделам некоммерческой организацией, финансируемой основателем Meta Марком Цукербергом, под названием Центр технологий и гражданской жизни (CTCL). "Цукербакс, он вложил сотни миллионов долларов в эти некоммерческие организации", - сказал губернатор Флориды Рон ДеСантис (республиканец), когда он вел агитацию на праймериз Республиканской партии в начале 2024 года. "И они бы пошли в избирательные офисы, например, в места, которые администрируют выборы, завалили бы их деньгами, вот деньги, а затем они бы привели своих людей и, по сути, провели бы выборы таким образом, чтобы это было выгодно демократам". Недавно Трамп написал о "заговоре Цукерберга с целью установки позорных сейфов в рамках настоящего ЗАГОВОРА ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА" - имея в виду грантовые деньги - и сказал, что Цукерберг "проведет остаток своей жизни в тюрьме", если незаконно вмешается в выборы 2024 года.



10. Мертвые будут голосовать



Одна из постоянных жалоб Трампа на выборы 2020 года заключается в том, что в списках для голосования все еще были не имеющие права голоса избиратели. "Более 8000 бюллетеней в Пенсильвании были поданы людьми, чьи имена и даты рождения совпадают с именами и датами рождения людей, умерших в 2020 году и до выборов", - сказал он толпе 6 января 2021 года. "Подумайте об этом. Мертвые люди, много мертвых людей, тысячи. И некоторые мертвые люди на самом деле запросили заявление. Это беспокоит меня еще больше. Они не только голосуют, они хотят получить заявление на голосование". Республиканцы последовательно настаивают на агрессивных усилиях по очистке неактивных избирателей - усилиях, которые, по утверждениям демократов, часто направлены на цветных людей.



11. Погода будет использована против Трампа



Кампания Трампа выразила обеспокоенность тем, что жертвы урагана Хелен в Северной Каролине не смогут голосовать. Трамп с трудом выиграл штат в 2020 году - и он получил около 62 процентов голосов в 25 округах, объявленных зоной бедствия после Хелен. Трамп также пытался мотивировать своих сторонников в Северной Каролине, утверждая, что администрация Байдена-Харрис не помогала людям в красных зонах и лишилась чрезвычайного финансирования Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, поскольку оно было направлено нелегальным иммигрантам.



12. Снижение ставки ФРС является вмешательством в выборы



После того, как Федеральная резервная система 18 сентября снизила ключевую процентную ставку на полпроцента, Трамп заявил, что это показывает, что экономика либо "очень плохая", либо "они играют в политику". Он сказал: "Это было слишком большое снижение, и все знают, что это был политический маневр, который они пытались осуществить перед выборами".



13. Выдвижение кандидатуры от Демократической партии было удачным ходом



Трамп охарактеризовал решение Байдена сняться с выборов и его замену вице-президентом Камалой Харрис как "первый переворот в истории Америки". В своей речи на митинге он отметил, что Байден "набрал 14 миллионов голосов" на праймериз Демократической партии. "Он набрал 14, подумайте об этом. Он набрал 14, она не набрала ни одного".



Естественно, автор статьи пытается опровергнуть все доводы Трампа и его сторонников. Но, проверить эти доводы после прошлых выборов не удалось – была устроена провокация под названием "Штурм Капитолия". И в итоге обвиняемые (демократы) обвинили обвинителей (республиканцев).



И встает вопрос – если все так хорошо с нынешними выборами, почему в США предпринимаются такие беспрецедентные меры в сфре безопасности на выборах?



Тревожные кнопки, дроны, снайперы - среди планов по охране выборов с высоким уровнем риска



Об этом пишут аналитики The Washington Post 3 ноября. Они считают, что "чрезвычайные меры безопасности защищают избирателей, но демонстрируют далеко идущие последствия отрицания выборов Дональдом Трампом".



"Стремясь успокоить нервничающих американцев, заверив их в том, что их голоса будут защищены, власти рекламируют беспрецедентные планы безопасности, призванные противостоять насилию и другим кошмарным сценариям в день выборов и в потенциально неопределенный период после него".



"По всей стране местные власти принимают сложные меры по укреплению объектов, связанных с выборами, включая планы размещения снайперов на крыше для защиты ключевого штаба по подсчету голосов, установки тревожных кнопок для работников избирательных участков и беспилотных летательных аппаратов, кружащих над головами.



Правоохранительные органы держат в режиме ожидания спасателей и наводняют улицы дополнительными патрульными. По крайней мере два штата, Невада и Вашингтон, задействовали Национальную гвардию на случай беспорядков.



Секретарь штата Аризона, отвечающий за сертификацию результатов по всему штату, заявил, что наденет бронежилет на случай нападения".



"Политические аналитики и продемократические группы видят два основных вывода из этих чрезвычайных усилий по защите голосования: во-первых, американцы должны быть уверены в том, что голосование безопасно и что система выдержит, благодаря дополнительным ограничениям, добавленным после хаотичных последствий попыток Дональда Трампа отменить свое поражение в 2020 году. Во-вторых, так быть не должно".



Аналитики говорят, что наибольшую угрозу представляет правое движение отрицания выборов, возникшее в 2020 году из-за отказа Трампа признать свое поражение от Джо Байдена".



"По данным экспертов по мониторингу экстремизма, за прошедшие годы отрицание выборов переместилось из маргинальных кругов в ядро ​​Республиканской партии, превратившись во влиятельную протрамповскую силу, которая заранее отвергает поражение".



"Большая часть подготовки к обеспечению безопасности сосредоточена на периоде после выборов, когда в некоторых штатах, особенно в Аризоне и Пенсильвании, продолжится подсчет голосов. По словам чиновников, потенциальная неопределенность результата в сочетании с потоком дезинформации, ожидаемым в социальных сетях в эти дни, может спровоцировать беспорядки и спровоцировать попытки сорвать процесс".



"Если он проиграет выборы - или поймет, что проигрывает, - вы можете себе представить, какой шок испытают его сторонники, - сказал Беккер, - и как этим воспользуются мошенники, чтобы попытаться разозлить их и спровоцировать на насилие".



Образцом подготовки к наихудшему сценарию является округ Марикопа, где проживает большинство избирателей Аризоны.



Здание подсчета голосов в центре Финикса защищено как крепость, а сотрудники отслеживают социальные сети в режиме реального времени на предмет сообщений о проблемах. Наблюдение с помощью дронов поможет сотрудникам правоохранительных органов следить за потенциальными угрозами.



Камеры видеонаблюдения, ограждения и защищенные стены возле центра подсчета голосов и выборов округа Марикопа в Финиксе.



Марикопа была в центре попыток Трампа и его союзников после выборов 2020 года остановить подсчет голосов, когда сотни сторонников Трампа протестовали у центра подсчета голосов округа, пока подсчет бюллетеней все еще продолжался.



Шериф округа Марикопа Расс Скиннер приостановил запросы на отпуск для спасателей, поскольку он мобилизует до 200 сотрудников департамента для круглосуточной работы в течение избирательного цикла, контролируя избирательные участки и наружные ящики для сбора. Офис планирует разместить снайперов на крышах в случае необходимости.



По словам Скиннера, до спорного цикла 2020 года в выборах участвовало не более 50 депутатов.



"2020 год изменил эту парадигму", - сказал он.



Похожая картина наблюдается и в других штатах. Сотни избирательных участков теперь оснащены пуленепробиваемым стеклом, стальными дверями и оборудованием для наблюдения. Некоторые округа раздали кнопки паники на шнурках, которые главный работник избирательного участка должен носить в каждом избирательном пункте. Другие запаслись костюмами для защиты от заражения и нарканом - противоядием от передозировки опиоидов - на случай получения подозрительных порошков по почте, как это случалось в последние годы.



В штатах Вашингтон и Орегон были подожжены урны для голосования , хотя чиновникам удалось спасти большую часть испорченных бюллетеней или успешно связаться с избирателями, чтобы позволить им проголосовать заново. Работник избирательного участка получил удар в лицо в Сан-Антонио после того, как приказал избирателю снять кепку MAGA, как того требует закон, запрещающий политические лозунги на избирательных участках.



Наблюдатели за экстремизмом предупреждают, что чем дольше тянется процесс подсчета голосов без явного победителя, тем выше риск того, что радикализированные сторонники Трампа отреагируют беспорядками или насилием.



На этих выборах чиновники более восприимчивы к угрозе, которую представляют собой крайне правые и другие экстремистские движения. Они заявили, что пытаются найти позицию безопасности, которая защитит избирателей, когда они голосуют, но не отпугнет их от избирательных участков.



Найти баланс может быть особенно сложно в сообществах со значительным чернокожим населением и историей напряженных отношений с полицией.



Некоторые юрисдикции, в том числе в Северной Каролине, разработали специальные учебные курсы для сотрудников полиции, чтобы они чутко реагировали на чрезвычайные ситуации на избирательных участках.



Другие же обеспокоены нарушениями, такими как удары по избирательным участкам, то есть розыгрышем по телефону экстренных служб, призванным спровоцировать реакцию правоохранительных органов. Некоторые избирательные комиссии предоставили местной полиции или шерифам номера телефонов для каждого избирательного участка, чтобы они могли позвонить, прежде чем прислать полицейских и потенциально сорвать голосование.



Даже если день выборов пройдет гладко, маячат другие потенциально сложные даты, в частности 17 декабря, когда выборщики президента победившего кандидата в каждом штате соберутся в столицах штатов, чтобы проголосовать за выборщиков.



В 2020 году кампания Трампа собрала выборщиков в ряде штатов, в которых он проиграл, чтобы заявить о своей победе.



В Джорджии, которая была среди этих штатов и в этом году является колеблющимся штатом, вокруг Капитолия возвели защитное ограждение. В Аризоне на некоторых дверях объектов были обновлены замки и установлены усовершенствованные системы камер.



Судьба Америки в щупальцах социальных сетей?



New York Times в статье "В Telegram: жестокий анонс того, что может произойти в день выборов и после них" (04.11.2024) пишет, что "правые группы, которые используют Telegram для организации реальных акций, призывают своих последователей следить за выборами и отстаивать свои права, что является предвестником потенциального хаоса".



Группы, поддерживающие бывшего президента Дональда Дж. Трампа, недавно отправили сообщения, призывая наблюдателей за выборами быть готовыми оспаривать голоса в демократических районах. Некоторые публиковали изображения вооруженных людей, отстаивающих свои права на вербовку для своего дела. Другие распространяли теории заговора о том, что все, что меньше победы Трампа 5 ноября, было бы ошибкой правосудия, достойной восстания.



"Быстро приближается день, когда сидение на заборе больше не будет возможным", - говорится в одном из постов отделения Proud Boys в Огайо. "Вы либо встанете на сторону сопротивления, либо встанете на колени и добровольно примете ярмо тирании и угнетения".



В большей степени, чем другие социальные приложения, Telegram является основным организующим инструментом для экстремистов, которые имеют тенденцию превращать цифровую координацию в реальные действия.



Анализ более миллиона сообщений в почти 50 каналах Telegram с более чем 500 000 участников выявил разрастающееся и взаимосвязанное движение, направленное на то, чтобы поставить под сомнение достоверность президентских выборов, вмешаться в процесс голосования и потенциально оспорить их результаты. Почти каждый канал, рассмотренный The Times, был создан после выборов 2020 года, что подчеркивает рост и возросшую изощренность движения отрицания выборов.



The Times проанализировала сообщения групп "за честность выборов" из дюжины штатов, включая такие арену сражений, как Пенсильвания, Джорджия, Висконсин, Северная Каролина и Мичиган. Их посты в подавляющем большинстве содержали дезинформацию и теории заговора, а также содержали жестокие образы.



Анализ показал, что более 4000 их постов пошли дальше, призывая членов к действию, посещая местные избирательные собрания, присоединяясь к протестным митингам и делая финансовые пожертвования. Посты других правых групп, рассмотренные The Times, призывали последователей быть готовыми к насилию. Эти призывы к действию распространили правый язык, обычно встречающийся на других крупных сайтах социальных сетей, на физический мир.



В Нью-Гемпшире один канал Telegram поручил людям лично задавать местным чиновникам вопросы о подсчете голосов по открепительным талонам. В Джорджии подписчикам местного канала Telegram было предложено посещать заседания избирательной комиссии, чтобы отстаивать ограничения на голосование по открепительным талонам. В Нью-Мексико людям было сказано следить за избирательными участками с помощью камер, при необходимости подавать заявления в полицию и быть готовыми "бороться как в аду".



"Если вы когда-либо спрашивали себя: "Что я могу сделать?", то это ваш шанс", - говорится в одном из постов группы Telegram, посвященной Пенсильвании.



Кэтрин Кенелли, бывший аналитик разведки полицейского управления Нью-Йорка, заявила, что мнения, высказанные в Telegram, не следует игнорировать как размышления маргинального меньшинства, а скорее рассматривать как предупреждение о том, что может произойти в день выборов и после него.



"Telegram очень часто играет центральную роль в организации людей для участия в офлайн-активности", - сказала Кенелли, которая сейчас работает в Институте стратегического диалога, исследовательской фирме, которая следит за Telegram. Она вспомнила, как в 2022 году посетила встречу скептиков выборов в Монтане, где участники учили друг друга пользоваться Telegram. Среди более экстремальных движений, сказала она, Telegram используется "очень стратегически для радикализации и вербовки".



Telegram сыграл небольшую, но значимую роль на выборах 2020 года в качестве инструмента организации для планировщиков атаки 6 января. Сегодня его влияние больше и потенциально более зловеще, согласно анализу The Times.



Правые медиаканалы публикуют поток новостей, мемов и дезинформации о предполагаемых нарушениях голосования, которые затем подхватываются другими группами, которые используют их, чтобы утверждать, что демократы начали воровать выборы. Сюда же примешиваются призывы к гражданам явиться на избирательные участки, следить за нарушениями и сообщать о них - или бороться, если необходимо.



CNN 4 ноября отметило, что в преддверии президентских выборов 2024 года Илон Маск опубликовал на своей платформе Х в социальных сетях целый поток заявлений о выборах, которые в этом году собрали более 2 миллиардов просмотров, согласно новому анализу исследования некоммерческой организации, отслеживающей дезинформацию.



Маск, миллиардер и владелец X, поддержавший бывшего президента Дональда Трампа стал ведущей фигурой в политике США, в дополнение к своей давней репутации предприимчивого научного лидера в Tesla и SpaceX. Он пожертвовал более 118 миллионов долларов протрамповскому комитету действий и отправился на предвыборную кампанию, чтобы агитировать за Трампа в Пенсильвании.



На своей платформе в социальных сетях Маск опубликовал, казалось бы, бесконечный поток политических сообщений, многие из которых поддерживают Трампа и крайне правые политические нарративы, что с момента поддержки с июля собрало более 17,1 млрд просмотров, согласно данным Центра по противодействию цифровой ненависти. Маска собрал в два раза больше просмотров, чем вся политическая реклама на платформе вместе взятая за этот период, что эквивалентно расходам примерно в 24 млн долларов на предвыборную рекламу.



Действительно, сторонники Трампа усилили беспрецедентную кампанию в социальных сетях. Но, нельзя забывать, что у демократов не меньшие возможностей манипуляции общественным сознанием. Часть лидеров информационно - технологических гигантов с Эриком Шмидтом, Билом Гейтсом, вдовой Джобса напрямую работают на Камалу Харрис.



Видимо, это и является верхом американской демократии? Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730811600





