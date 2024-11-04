Рос-олигарха и сенатора Шпигеля, осужденного на 11 лет, отпустили домой. Стал много кашлять

16:17 05.11.2024

- Преображенский суд Москвы освободил от отбытия наказания председателя совета директоров ГК "Биотэк", бывшего сенатора Бориса Шпигеля, осужденного по делу о коррупции.



"Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство осужденного об освобождении от отбытия наказания по состоянию здоровья", - сообщили в суде.



В суде прокуратура поддержала позицию защиты, настаивающей на освобождении осужденного.



Измайловский суд в январе 2024 года приговорил экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и Шпигеля к 12 и 11 годам колонии строгого режима соответственно. Также им были назначены штрафы по 450 057 000 рублей каждому. Обоих осужденных суд лишил наград. Оба не признали вину.



Белозерцев был признан виновным в получении особо крупной взятки и незаконном обороте оружия (ч. 6 ст. 290 УК, ч. 1 ст. 222 УК), Шпигель - в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК).



Согласно фабуле дела, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги взятку в виде денег и наручных часов на общую сумму более 30 млн рублей.



Шпигель находился под стражей с марта 2021 года. В ОНК не раз говорили, что у него проблемы с сердцем и что его нужно освободить из-под стражи в связи с состоянием здоровья.