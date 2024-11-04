Токаев обещает Макрону всяческие преференции для французов

18:11 05.11.2024

Токаев: Мы готовы создать благоприятные условия для работы французских компаний рынке РК



По завершении двусторонних переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

По словам Токаева, пишет Акорда, стороны уделят особое внимание сферам "зеленой" энергетики, редкоземельных материалов, климата, водного хозяйства, инноваций и искусственного интеллекта



"Недавно в Астане открылось представительство Французского агентства развития. Мы будем оказывать максимальное содействие его работе. Мы также отметили важность развития международных транспортных коридоров. Обсудили вопросы расширения связей в секторе логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности. Договорились о реализации новых проектов в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения, финансов и туризма. Мы готовы создать благоприятные условия для французских компаний, желающих работать на рынке Казахстана. Сегодня будет подписан ряд межправительственных и коммерческих документов. Все это отвечает интересам наших государств. Эти документы будут выгодны для обеих стран. В целом, в рамках визита планируется заключить несколько инвестиционных соглашений", – отметил глава государства.

Президент назвал культурно-гуманитарное взаимодействие золотыми узами казахско-французских отношений. Он указал на важность укрепления сотрудничества в этом направлении.



"Особое внимание мы уделяем реализации совместных проектов в сферах культуры, образования и науки, археологии, архивов, спорта. Только вчера во всемирно известном музее Гиме открылась выставка "Казахстан: Сокровища Великой степи", где представлены экспонаты, являющиеся историко-культурным и археологическим достоянием нашей страны. Сегодня мы с президентом Макроном поедем туда и осмотрим выставку. Выражаю искреннюю благодарность уважаемому г-ну Макрону за поддержку этой инициативы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.



Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.



Елена Беляева