Путин согласился с идеей создать единые учебники русского языка

00:00 06.11.2024

Виктория Ильина

Необходимо создать единые учебники по русскому языку и национальным языкам регионов для школ, заявил президент России Владимир Путин.



"При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, и следует исходить, формируя программы общего образования по таким учебным предметам, как Русский язык и Язык народа, Государственный язык республики РФ. Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники", - сказал Путин, открывая во вторник заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.



По мнению президента, содержание таких учебников должно быть сбалансировано и взаимосвязано.



"Следует учесть и особенности восприятия, мышления нынешней молодежи. И, конечно, возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд". Она начнет работать уже со следующего, 2025 года", - добавил он.