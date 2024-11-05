Количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось на 41%

00:02 06.11.2024

Софья Белова

5.11.24

В 2024 году количество разрешений на работу, выданных мигрантам, увеличилось на 41%. Такие данные сообщила газета "Известия" со ссылкой на МВД.



За 9 месяцев легально оформились в стране 120,2 тыс иностранцев, из них 34,9 тыс – высококвалифицированные специалисты. Издание уточнило, что это относится к гражданам стран, с которыми у России есть визовый режим. Например, это сотрудники из Китая, США и Германии. Для таких специалистов выдают разрешение на работу, а мигрантам из безвизовых стран – Таджикистана, Узбекистана или Азербайджана – предоставляется патент.



Отмечается, что компаниям для трудоустройства такого сотрудника сначала необходимо получить разрешение на его привлечение к деятельности, а только потом оформить документ. В МВД добавили, что количество выданных патентов за год сократилась с 1,7 млн до 1,6 млн.



Ранее стало известно об увеличении

фактов организации нелегальной миграции. Число иностранцев, незаконно находящихся в России, выросло на 40%.