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Количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось на 41%
00:02 06.11.2024

Софья Белова
5.11.24
В 2024 году количество разрешений на работу, выданных мигрантам, увеличилось на 41%. Такие данные сообщила газета "Известия" со ссылкой на МВД.

За 9 месяцев легально оформились в стране 120,2 тыс иностранцев, из них 34,9 тыс – высококвалифицированные специалисты. Издание уточнило, что это относится к гражданам стран, с которыми у России есть визовый режим. Например, это сотрудники из Китая, США и Германии. Для таких специалистов выдают разрешение на работу, а мигрантам из безвизовых стран – Таджикистана, Узбекистана или Азербайджана – предоставляется патент.

Отмечается, что компаниям для трудоустройства такого сотрудника сначала необходимо получить разрешение на его привлечение к деятельности, а только потом оформить документ. В МВД добавили, что количество выданных патентов за год сократилась с 1,7 млн до 1,6 млн.

Ранее стало известно об увеличении
фактов организации нелегальной миграции. Число иностранцев, незаконно находящихся в России, выросло на 40%.

Источник - ria.ru
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