"Грех распространенный, но кто без греха", - Путин о мате

00:05 06.11.2024

Путин о мате в русском языке: Грех распространенный, но кто без греха

Путин согласился, что нужно вести работу по искоренению мата из речи россиян

Татьяна Замахина

Ненормативная лексика, мат - "к сожалению, часть нашего языка, от этого никуда не деться". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, реагируя на реплику по этой теме на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Однако он согласился с необходимостью многоплановой работы по противодействию использования мата.



С инициативой о мерах в этой сфере выступила актриса Екатерина Гусева, которая посетовала на то, что мат вошел в обиход: ругаются даже маленькие дети, а родители иногда потворствуют и выкладывают такие видео в соцсети. Она отметила, что штрафов мало, нужно учить культуре речи с детского сада.



"Вы сказали, что мат - это антимолитва", - обратил внимание на заявление собеседницы Путин.



Глава государства напомнил фразу из Библии: "Кто из вас без греха, пусть первый бросит камень" (так ответил Христос разгневанной толпе во главе с книжниками и фарисеями, ведущими изобличенную в прелюбодеянии женщину - прим. "РГ").



"Действительно, грех распространенный", - признал президент. При этом он согласился, что нужно повышать культуру речи россиян.



"Это тонкая сфера", - добавил Путин. По его оценке, чтобы повлиять на ситуацию, нужно работать по многим направлениям и показывать, что выразить свою точку зрения и защитить ее можно другими средствами выражения - без мата.



"В этом направлении следует вести работу", - резюмировал российский лидер.