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|Какие документы подписали президенты Казахстана и Франции
00:13 06.11.2024
По завершении брифинга президенты Казахстана и Франции приняли Совместную декларацию, направленную на укрепление стратегического партнерства, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, затем в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии.
Дорожная карта стратегического партнерства Казахстана и Франции по критическим ресурсам и материалам.
Партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Société Generale S.A.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве по 6-осным электровозам между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и компанией Alstom Transport SA.
Протокол соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А.Х. Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP).
В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Париж представителями делегаций двух стран было подписано всего 36 документов, в том числе один межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих документов на общую сумму 2,2 млрд долларов.
Ранее во время брифинга Токаев заявил, что готов создать благоприятные условия для работы французских компаний на рынке РК. Позже он отметил, что в Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы.
Елена Беляева