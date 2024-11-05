Нетаньягу неожиданно поменял главу Минобороны Израиля - Исраэль Кац вместо Йоава Галанта

00:15 06.11.2024

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что принял решение уволить Йоава Галанта с поста министра обороны и назначить на его место главу МИД еврейского государства Исраэля Каца. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения, распространенного его канцелярией.



"В разгар войны необходимо полное доверие между премьер-министром и министром обороны. К сожалению, хотя в первые месяцы кампании такое доверие было и была очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны пошатнулось", - сказал Нетаньяху.



"Кризис доверия, который постепенно развернулся между мной и министром обороны, стал достоянием общественности, и этот кризис не позволяет должным образом продолжать управление кампанией", - мотивировал глава кабмина свое решение отстранить Галанта от должности. Нетаньяху подчеркнул, что информация об этом кризисе доверия "дошла до сведения общественности неприемлемым путем" и "дошли до сведения врагов", которые "получили от этого удовольствие и извлекли из этого много пользы".



Премьер добавил, что предложил пост главы МИД Израиля министру без портфеля Гидеону Саару.