Криминология американских выборов. политическая преступность и судьба Трампа до и после 5 ноября, - Вл.Овчинский

Выборы президента США 2024 года постоянно анализируют политологи, социологи, экономисты, международники, психологи. Но, пожалуй, они в наибольшей степени нуждаются в криминологическом анализе – через призму преступного поведения.



Уже произошли покушения на одного из кандидатов – Трампа. Уже наблюдается рост политического насилия. Уже оба кандидата обвиняют друг друга в преступлениях против самой выборной системы.



Преступность – в числе главных проблем, волнующих американских избирателей



В ходе президентской избирательной кампании 2024 года YouGov опрашивал зарегистрированных избирателей по восьми темам, включая преступность: какие проблемы, связанные с преступностью, для них наиболее важны, какую политику они поддерживают и каким кандидатам они доверяют.



Среди выводов, опубликованных 25 октября:



Проблема преступности высоко ценится сторонниками Трампа - 45% говорят, что это одна из трех главных проблем, - но гораздо реже ее беспокоят избиратели, поддерживающие Харрис: только 19% из них говорят, что это одна из трех главных проблем.



Проблема, связанная с преступностью, которую избиратели, скорее всего, выделят, - это политика в отношении оружия. Политика в отношении оружия - безусловно, главный вопрос для сторонников Харрис, за ней следует расовое неравенство в уголовном правосудии.



Избиратели Трампа отдают приоритет финансированию полиции и уголовным наказаниям, хотя значительную часть также волнует оружие.



Трамп несколько предпочтительнее Харрис в вопросах борьбы с преступностью в целом, но доверие по конкретным вопросам, связанным с преступностью, варьируется. Харрис больше доверяют, чем Трампу, в вопросах борьбы с расовым неравенством в уголовном правосудии, преступлениях белых воротничков и законах о марихуане. Трамп опережает Харрис по доверию в вопросах финансирования полиции и вынесения уголовных приговоров. Избиратели сильно разделились во мнениях о том, кому они больше доверяют в вопросах политики в отношении оружия, методов работы полиции и прав на неприкосновенность частной жизни.



Криминальная политика Харрис в среднем более популярна, чем политика Трампа. Большинство избирателей поддерживают поддерживаемые Харрис предложения о всеобщей проверке биографических данных при покупке оружия и программах реинтеграции для бывших заключенных.



Предложение Трампа о введении обязательных минимальных сроков наказания за насильственные преступления также поддерживается подавляющим большинством избирателей, включая большинство его сторонников и сторонников Харрис. Два его плана получают гораздо меньшую поддержку, в том числе менее половины его собственных сторонников: предоставление квалифицированного иммунитета полицейским и разрешение смертной казни для наркоторговцев.



Правоохранительные органы США готовятся к возможной волне политического насилия после выборов



"Вокс" (01.11.2024) пишет, что согласно бюллетеням Министерства внутренней безопасности (DHS), существует "повышенный риск" того, что внутренние агрессивные экстремисты могут "попытаться развязать гражданскую войну". Такого рода разговоры становятся все более распространенными в онлайн-пространствах, посещаемых правыми экстремистскими группами. При этом DHS отметило, что судебное преследование лиц, участвовавших в восстании 6 января, и сомнения относительно потенциальных операций под ложным флагом, призванных поймать их в ловушку, могут служить сдерживающими факторами.



Сотрудники правоохранительных органов по всей стране готовятся к возможной эскалации, особенно в демократических населенных пунктах. Например, как сообщается, избирательный штаб Детройта был укреплен пуленепробиваемым стеклом и будет защищен вооруженной охраной после того, как сторонники Трампа попытались прервать подсчет голосов, скандируя "Остановите подсчет" и стуча в окна в 2020 году. Сотрудники избирательной комиссии Филадельфии будут подсчитывать бюллетени на складе, окруженном забором с колючей проволокой, в нескольких милях от центра города, где в 2020 году собрались протестующие.



Однако в конечном итоге этих приготовлений может оказаться недостаточно для подавления внутренней экстремистской активности, поскольку лидеры республиканцев поощряют скептицизм относительно честности выборов и, как сообщается, строят секретные планы по обеспечению второго срока Трампа.



"Гардиан" (31.10.2024) пишет, что после предстоящих выборов в США может произойти всплеск политического насилия, а поддерживающие Трампа правые "наблюдатели за выборами" могут следить за урнами для голосования, пока американцы голосуют.



В новом отчете Глобального проекта по борьбе с ненавистью и экстремизмом (GPAHE) отмечены тревожные тенденции в онлайн-общении, отражающие закономерности, наблюдавшиеся в преддверии выборов 2020 года и восстания в Капитолии 6 января.



Тем временем Инициатива Принстона по преодолению разногласий (BDI) выпустила информационный бюллетень с рекомендациями по борьбе с такими группами мониторинга, как True the Vote, которые в 2020 году распространяли сведения о том, что демократы отправили оплачиваемых "мулов" для подбрасывания ящиков с тысячами незаконных бюллетеней, чтобы украсть победу на выборах у Дональда Трампа .



В двух докладах подчеркиваются риски для выборов и стратегии по их снижению, в то время как одному человеку предъявлены обвинения в вооруженном нападении на офис Демократической партии, а полиция в Орегоне и Вашингтоне расследует предполагаемые поджоги избирательных урн, в результате которых некоторые бюллетени были уничтожены.



Предупреждение в отчете GPAHE основано на росте агрессивного общения на платформах, известных размещением экстремистского контента, включая Telegram, Gab, Communities.win и некоторые сообщества в децентрализованной социальной сети, известной как Fediverse.



В отчете показано, что, хотя общий объем сообщений на этих платформах может быть ниже, чем в 2020 году, резкий рост агрессивной риторики следует тенденции, сложившейся в преддверии выборов 2020 года.



Например, в октябре 2024 года уровень агрессивной риторики, связанной с отрицанием выборов, вырос на 317% в Telegram, на 105% в Gab, на 25% в community.win и на 75% в ряде сообществ Fediverse.



В отчете говорится, что на этих платформах пользователи используют агрессивную риторику, связанную с отрицанием выборов. Некоторые посты в Telegram в этом году использовали отрицание выборов для оправдания призывов к насилию, включая призывы к "неизбежной гражданской войне" и призывы к пользователям "стрелять на поражение по всем нелегальным избирателям".



На Gab пользователи угрожали предполагаемым фальсификаторам выборов обвинениями в измене, призывая к "расстрельным командам" или "веревке", согласно отчету. В нем отмечаются призывы на платформе к "публичным казням за все фальсификации выборов" и расстрелу избранных должностных лиц, помеченных как "предатели", а также многочисленные антисемитские теории заговора.



Communities.win - это набор форумов, в который входит The_Donald, который был заблокирован на Reddit за разжигание ненависти в 2020 году. Согласно отчету GPAHE, в последние недели пользователи фантазировали о гражданской войне, утверждая, что демократы не откажутся от власти и что для "Великого пробуждения" необходимо насильственное восстание - концепция, ранее популяризированная движением теорий заговора QAnon.



В сообществах Fediverse пользователи делятся постами, обвиняющими "либеральные СМИ" в разжигании "войны" и поощрении насилия в отношении предполагаемых политических оппонентов.



В отчете GPAHE предупреждается, что "игнорирование этих тревожных тенденций лишь приведет к риску дальнейших актов насилия, связанных с отрицанием выборов и антидемократическими настроениями".



Хайди Бейрих, соучредитель GPAHE, заявила: "Наш отчет показывает, что по сравнению с разговорами о насильственном отрицании выборов в 2020 году, в этом году эти цифры были ниже, но они быстро растут по мере приближения дня выборов".



Она добавила, что на "немодерируемых маргинальных сайтах" наблюдается "рост числа комментариев с агрессивной политической риторикой" и "постов, нацеленных на насилие в отношении работников избирательных комиссий, что является признаком того, что активность в реальном мире может обостриться".



BDI предостерегает от самоуспокоенности после 2022 года, когда наблюдатели за выборами в основном держались подальше от ящиков для голосования, несмотря на месяцы заговорщических разговоров о том, что демократы и "глубинное государство" украли у республиканцев промежуточные выборы.



Данные BDI показывают, что в 2022 году было зафиксировано 44 случая физического мониторинга менее чем в 20 местах размещения ящиков из примерно 13 000 активных мест по всей стране. То есть, только 0,1% ящиков по всей стране подверглись мониторингу.



Однако в нем предупреждают, что угрозы слежки в сети вновь появились во время кампании 2024 года, а в таких штатах, как Аризона и Висконсин, были приняты правовые решения, которые смягчают ограничения на слежку со стороны мстителей, что открывает путь для возможного запугивания избирателей.



"Нью-Йорк Таймс" в статье "Ксенофобия и разжигание ненависти резко возросли в преддверии выборов" (01.11.2024) пишет:



"В последний раз, когда были президентские выборы, страна выходила из лета протестов в пользу большего расового равенства. Поддержка увеличения иммиграции была на самом высоком уровне, когда-либо опрашиваемом.



В этом году все по-другому. Кампания бывшего президента Дональда Дж. Трампа, наполненная антииммигрантской риторикой, разворачивается в стране, где исследователи сообщают об особенно высоком уровне разжигания ненависти в отношении меньшинств".



Всплеск, начавшийся вскоре после протестов из-за гибели Джорджа Флойда, продолжался на протяжении четырех лет и только усилился с тех пор, как вице-президент Камала Харрис стала кандидатом в президенты от Демократической партии.



"Я определенно не помню, чтобы за всю свою жизнь риторика против иммигрантов когда-либо была столь сильной во время выборов", - сказал Йонатан Лупу, доцент кафедры политологии в Университете Джорджа Вашингтона, возглавляющий группу, которая отслеживает около 1000 сообществ, пропагандирующих ненависть, на различных онлайн-платформах.



Лупу сказал, что уровень разжигания ненависти вырос примерно на 50 процентов по сравнению с началом 2020 года, до гибели Флойда летом того года.



Иммигранты сообщают о притеснениях и ложных обвинениях в общинах от Авроры, Колорадо, до Спрингфилда, Огайо. Экстремистская риторика против мигрантов была усилена политиками и комментаторами-республиканцами, в то время как война Израиля и ХАМАС привела к росту исламофобии и антисемитизма, в том числе слева.



Мемы и ложные теории о выходцах из Южной Азии и чернокожих американцах распространились в повседневном дискурсе, поскольку компании социальных сетей не смогли заблокировать контент, наполненный расизмом и дезинформацией. Исследователи говорят, что они также увидели распространение языка ненависти в отношении женщин и представителей ЛГБТК*.



Согласно отчету, опубликованному Stop AAPI Hate в сентябре 2024 года, с января 2023 года по август 2024 года объем антиюжноазиатских оскорблений в экстремистских интернет-пространствах удвоился с почти 23 000 до более 46 000.



На протяжении десятилетий расистские и экстремистские высказывания в основном были отнесены к темным углам интернета, а частные разговоры считались неподходящими для публичного обсуждения. Это изменилось с политическим подъемом Трампа, который начал свою президентскую кампанию 2016 года, назвав мексиканских иммигрантов "насильниками", а позже назвал мигрантов "животными".



Ксенофобия стала особой проблемой за последние четыре года на фоне пандемии и всплеска мигрантов на южной границе.



В Сиэтле, где почти двое из пяти американцев азиатского происхождения столкнулись с антиазиатской ненавистью в 2023 году, некоторые из них перестали использовать свой родной язык в общественных местах, чтобы избежать нападений, согласно недавнему отчету, опубликованному Asian American Foundation. В других городах иммигранты столкнулись с публичным осуждением, особенно в Спрингфилде.



Майя Уайли, президент и главный исполнительный директор Leadership Conference on Civil and Human Rights, заявила, что растущая онлайн-риторика стала основным фактором в росте числа преступлений на почве ненависти, зарегистрированных в последние годы. Даже в школах и колледжах число зарегистрированных преступлений на почве ненависти почти удвоилось с 2018 по 2022 год, согласно данным ФБР.



Рост ксенофобии в Интернете является результатом изменений на местах. Все больше американцев озлобляются на иммиграцию, что, по-видимому, является реакцией на заметный всплеск мигрантов на границе в 2022 и 2023 годах и следствием общего чувства экономической тревоги.



Несмотря на то, что большинство американцев по-прежнему считают иммиграцию полезной для страны, 55 процентов теперь хотят ограничить приток новых иммигрантов, что является самым высоким показателем с 2001 года, согласно недавнему опросу Gallup.



Около половины американцев также заявили, что они поддержали бы массовые депортации нелегальных иммигрантов, согласно опросу Си-эн-эн, проведенному в январе 2024 года исследовательской фирмой SSRS. Даже некоторые мэры и губернаторы-демократы жаловались на влияние на их города и открыто требовали более строгого соблюдения иммиграционных законов.



Трамп как объект криминологии



Известный американский криминолог, профессор Грегг Барак в 2022 году опубликовал книгу "Криминология Трампа".



Автор подробно исследовал криминальную карьеру Трампа, применил сравнительные и концептуальные методы криминологии для продвижения сложного понимания этого феномена.



Барак подал подробный отчет о десятилетиях организованного девиантного поведения Трампа. Автор считает, что Трамп является идеальным объектом изучения для криминологов, которые делают оценки причиненного вреда влиятельными лицам. Барак показывает, как культурные, экономические, политические и институциональные факторы позволили этой карьера процветать.



Книга Барака, безусловно, является взглядом на Трампа со стороны его демократических противников. Если бы Барак исследовал криминальный жизненный путь Байдена, он бы нашел в нем еще более интересные моменты (учитывая, что Байден свою политическую карьеру в 70 – годах прошлого века начал делать с помощью итальяно – американской мафии, о чем подробно описано в книге Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома", положенного в основу фильма "Ирландец").



Сейчас противники Трампа больше внимания уделяют другой криминологической проблеме – как Трамп, по их мнению, криминализирует нынешнюю выборную кампанию.



Например, Си-эн-эн (01.11.2024) пишет, что "Трамп изменил реальность для десятков миллионов американцев, постоянно заявляя, что его обманом лишили власти четыре года назад. Это создает зловещую угрозу выборам 2024 года и раскручивает наследие сломанного доверия, которое может испортить президентские выборы еще долго после того, как он покинет сцену. Утверждения о мошенничестве на выборах, которые Трамп особенно усилил в 2020 году, чтобы смягчить свое унижение из-за поражения от Джо Байдена, уже достигли высокой интенсивности в этом году.



После изложения самого мрачного заключительного аргумента в современной истории Америки Трамп теперь все больше обращается к отравлению общественного доверия к выборам.



Такая тактика является частью четкой и преднамеренной стратегии, которая разворачивается на глазах у миллионов избирателей, чтобы создать впечатление, что выборы 5 ноября будут мошенническими. Это может посеять почву для юридических проблем, если Трамп проиграет, и также послужит разжиганию ярости среди его сторонников, уже подготовленных прошлыми заявлениями о мошенничестве. Трамп также работает совместно с консервативной медиа-машиной, чтобы создать впечатление, что его победа неизбежна и что победа вице-президента Камалы Харрис и демократов может быть только результатом мошенничества.



Усилия Трампа по подрыву доверия к выборам 2024 года в качестве очевидного плана Б на случай его проигрыша совпадают с активизацией усилий чиновников Республиканской партии и активистов движения "Сделаем Америку снова великой" по подрыву любой победы Харрис в судах, местных избирательных юрисдикциях и даже в законодательных собраниях штатов.



Например, опубликованное 31 октября расследование показало, что некоторые из тех же активистов, которые пытались отменить победу Байдена в 2020 году, разрабатывают пошаговый план подрыва результатов, если Трамп снова потерпит неудачу.



Республиканцы также приложили значительные усилия, в том числе в Палате представителей, чтобы подчеркнуть проблему голосования неграждан.



31 октября телеканал Си-эн-эн сообщил, что должностные лица, отвечающие за выборы в ключевых колеблющихся штатах, теперь не могут противостоять микрофону, которым пользуется владелец X и сторонник Трампа Илон Маск.



Попытки Трампа посеять сомнения в системе также могут иметь долгосрочное наследие. Многие опросы показывают снижение доверия к избирательной системе - и новый опрос Си-эн-эн в конце октября показал, что только 30% зарегистрированных избирателей считают, что Трамп примет результаты выборов и уступит, если проиграет, в то время как 73% говорят, что Харрис смирится с поражением на выборах.



Криминальная судьба Трампа после 5 ноября



"Эн-би-си ньюс" в статье "Что будет с юридическими проблемами Трампа после выборов?" (02.11.2024) считает, что независимо от того, победит Трамп или проиграет, результаты выборов 2024 года могут повлиять на исход его гражданских и уголовных дел.



"5 ноября на кону у Дональда Трампа не только президентство - от выборов также зависит исход его многочисленных юридических проблем.



Победа на выборах, которые он назвал "самыми важными" в истории страны, скорее всего, приведет к прекращению против него федеральных уголовных дел, а также к замораживанию уголовных дел на уровне штатов до тех пор, пока он не покинет свой пост, а также к дополнительным задержкам в рассмотрении различных гражданских дел против него.



Однако поражение может привести к тому, что Трампу в конце ноября грозит тюремное заключение за его уголовное осуждение в Нью-Йорке и возможные дополнительные уголовные судебные разбирательства в 2025 году.



Это также может оставить его открытым для дополнительных гражданских судебных разбирательств в ближайшем будущем, в то время как он уже обжалует гражданские решения против него на сумму 500 миллионов долларов".



На каком этапе сейчас находятся судебные разбирательства против кандидата в президенты от Республиканской партии и как на них может повлиять - или не повлиять - победа или поражение Трампа?



Дело о фальсификации деловых записей



Победит или проиграет Трамп, его самая большая непосредственная проблема после выборов - это его потенциальное осуждение по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых записей в Нью-Йорке. Предварительно его приговор должен быть вынесен 26 ноября - через три недели после дня выборов.



Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан дважды откладывал разбирательство, чтобы дать Трампу и его адвокатам больше времени, чтобы доказать, что июльское решение Верховного суда о сфере действия президентского иммунитета должно привести к отмене обвинительного приговора. Они также хотят, чтобы обвинения против Трампа были сняты или чтобы он получил новое судебное разбирательство, в котором будут исключены доказательства, которые, по их мнению, не должны были быть допущены в свете решения Высокого суда.



Мерчан должен принять решение по этому запросу до 12 ноября. Ожидается, что адвокаты Трампа немедленно подадут апелляцию, если он вынесет решение не в пользу их клиента.



Если приговор будет вынесен, Мерчан потенциально может приговорить Трампа к тюремному заключению, которое также будет немедленно обжаловано.



Победа на выборах даст Трампу дополнительные основания для апелляции с целью отсрочить тюремное заключение.



Дело о вмешательстве в федеральные выборы



Дело, по которому Трамп обвиняется в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем незаконной попытки отменить результаты выборов 2020 года, изначально планировалось передать в суд в начале 2024 года, но оно было приостановлено на несколько месяцев, пока Верховный суд рассматривал доводы Трампа о том, что он в основном защищен от обвинений в правонарушениях благодаря президентской неприкосновенности.



Ожидается, что прокуроры продолжат расследование дела даже в случае избрания Трампа в ноябре, однако вполне вероятно, что тот, кого Трамп назначит главой Министерства юстиции, уволит Смита и закроет дело.



Дело о вмешательстве в выборы в Джорджии



Масштабное дело, обвиняющее Трампа и более десятка других лиц в незаконном сговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года, приостановлено до декабря, когда апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, следует ли разрешить окружному прокурору округа Фултон Фани Уиллис и ее офису продолжать заниматься этим делом.



Если это так, это может позволить продолжить давно затянувшееся дело. Проигрыш Трампа может открыть путь судье Высшего суда округа Фултон Скотту Макафи для назначения даты судебного разбирательства по делу. Однако если Трамп проиграет, он все равно, вероятно, подаст апелляцию на дело, которое Уиллис подал против него в 2023 году, что может привести к новым задержкам.



Если Уиллис и ее офис будут отстранены от дела, это также вызовет дополнительные задержки. Процесс поиска другого прокурора может быть длительным. Потребовалось почти два года, чтобы назвать одного в другом деле с участием Уиллис.



Барбара Маккуэйд, юридический аналитик NBC News и бывший федеральный прокурор, заявила, что, по ее мнению, оба уголовных дела штата могут быть приостановлены во время пребывания Трампа у власти и "возобновятся по истечении его срока".



Дело о секретных документах



В июле окружной судья США Эйлин Кэннон отклонила уголовное дело, обвиняющее Трампа во лжи и сговоре с целью ввести в заблуждение федеральных следователей с целью сохранения конфиденциальных материалов после того, как он покинул Белый дом, постановив, что назначение Смита на должность специального прокурора было незаконным.



Смит обжалует это решение, утверждая, что для его назначения имеется множество прецедентов и что дело должно быть продолжено.



Как и в случае с федеральными выборами, ожидается, что офис Смита продолжит рассмотрение апелляции в обычном режиме, даже если Трамп будет избран, хотя офис специального прокурора, скорее всего, будет быстро закрыт, а апелляция отклонена.



