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ОПЕК сохраняет комфортные цены черного золота. Нефтегазовые доходы РФ увеличились до 9,5 триллиона рублей
00:24 06.11.2024

Ольга Соловьева

Россия обещает досократить добычу нефти.

Страны ОПЕК остановили сползание нефтяных цен ниже 70 долл. за баррель, объявив о пересмотре сроков восстановления добычи. Благодаря этому цена фьючерсов нефти сорта Brent вернулись на уровень выше 75 долл. Таким образом, российский Минфин может пока не волноваться по поводу падения нефтегазовых доходов бюджета – по крайней мере до конца этого года.

Нефть на мировых биржах уверенно дорожает после решений ОПЕК+ по продлению режима сокращения добычи до конца текущего года. В воскресенье, 3 ноября, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлили добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки (б/с) еще на один месяц, до конца декабря 2024 года.

"Добровольцы" альянса также подтвердили коллективную приверженность в достижении полного соответствия сделки, включая дополнительные корректировки добычи.

Напомним, с прошлого года восемь стран – участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами". Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180–200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца. Ранее в ОПЕК+ планировали начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, позднее было решено начать это делать с 1 декабря. Кроме того, участники соглашения теперь обещают пристально следить за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые 7–10 месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.

Участники соглашения ОПЕК+ приветствовали совместное заявление РФ и Казахстана, которые "решительно подтвердили свою приверженность" как соглашению, так и добровольным сокращениям добычи и компенсационным графикам за добытые сверх установленных квот объемы нефти. В аппарате вице-премьера РФ Александра Новака уточняли, что это решение будет способствовать стабильности мировых нефтяных рынков и поддержке мировой экономики.

Согласно графику, размещенному на сайте ОПЕК, Россия до конца сентября 2025 года совокупно должна сократить добычу на 480 тыс. б/с по небольшим частям в отдельные месяцы.

Помимо РФ "досократить" производство нефти должны Ирак и Казахстан. Эти страны должны были начать дополнительное сокращение добычи в августе. Теперь Ирак к сентябрю 2025 года должен досократить добычу нефти на 1,44 млн б/с, чтобы полностью исполнить договоренности ОПЕК+, а Казахстан – на 699 тыс. б/с.

При этом нефтегазовые доходы российского бюджета увеличиваются. В октябре казна получила 1,2 трлн руб. нефтегазовых доходов, а в целом за 10 месяцев этого года – свыше 9,5 трлн руб., следует из данных Минфина РФ. Для сравнения: за весь 2023 год казна получила 8,8 трлн руб., а за 10 месяцев 2023 года – 7,2 трлн руб.

Решение ОПЕК+ было позитивно воспринято рынком. Сами нефтяники также считают, что инвестиции в нефтяную отрасль продолжатся и при текущих ценах на нефть. По оценкам нефтедобытчиков, производителям нефти в США нужна цена гораздо меньше 80 долл. за баррель.

Хотя заявление ОПЕК+ о продлении соглашения несколько подтолкнуло вверх цены на нефть, рынок все еще не уверен в росте спросе в 2025 году. Многие трейдеры и участники рынка не видят предпосылок к увеличению спроса на сырье в следующем году. По некоторым оценкам, на нефтяном рынке сейчас сохраняется небольшой профицит. Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 500–700 тыс. б/с, а в следующем – на 0,5–1 млн б/с. При этом в Китае спрос на нефть для производства топлива достиг пика и теперь может расти в основном для нефтехимии, считают нефтяники.

"Решение ОПЕК+ уже вызвало реакцию Индии, одного из крупнейших потребителей нефти в мире. Министр нефти страны призвал потребителей и производителей сесть за стол переговоров относительно нефтяных цен", – обращает внимание эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. По ее мнению, такая реакция может говорить о том, что сильного профицита предложения на рынке в данный момент нет. А возможно, даже есть некоторый дефицит, не исключает она.

В самом же нефтяном картеле даже не ждут в ближайшие годы достижения пика спроса на нефть, так как мировая экономика продолжает расти. В ОПЕК положительно смотрят на спрос на нефть как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. "Несколько лет назад многие говорили, что пик спроса на нефть придется на 2030 год, теперь спрос достигнет пика в 2035 году. Я уверен, что через несколько лет будут говорить, что пик спроса на нефть наступит в 2040 году и т.д.", – заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, выступая на энергетической конференции ADIPEC.

По его словам, в последнее время идет много разговоров о замедлении экономического роста, однако реальные данные говорят о другом. Так, подчеркнул он, экономика США, например, выросла в третьем квартале на 2,8%. "Позвольте мне спросить у аудитории: помните ли вы, когда в последний раз из США поступали такие данные? С экономикой США все хорошо", – указал он. Аль-Гайс также обратил внимание на экономику Китая. "Все говорят о замедлении в Китае. Экономика Китая растет почти на 5%. Я думаю, что люди просто привыкли к росту на 9–10%, но 5% для экономики размером, как у Китая, – это значительно", – добавил генсек ОПЕК.

Впрочем, ОПЕК остается главным оптимистом на нефтяном рынке. Так, в картеле прогнозировали, что спрос на нефть в мире в 2024 году вырастет на 1,93 млн б/с, до 104,14 млн б/с, в 2025-м – на 1,64 млн б/с, до 105,78 млн. В свою очередь, в Международном энергетическом агентстве (МЭА) увеличение спроса на нефть оценивали более сдержанно. МЭА прогнозировало, что в 2024 году нефть вырастет на 862 тыс. б/с, до 102,84 млн б/с, в 2025-м – на 998 тыс. б/с, до 103,84 млн.

В долгосрочной перспективе прогнозы по росту спроса на нефть у МЭА еще более негативные. Так, агентство ожидает, что нефть достигнет пика спроса к 2030 году, составив 101,7 млн б/с по сравнению с 99,1 млн б/с в 2023-м, а затем начнет снижаться, опустившись до 93,1 млн б/с к 2050 году. ОПЕК в своем долгосрочном прогнозе пика спроса на нефть вообще не просматривает, ожидая, что глобальный спрос на нефть вырастет на 17,9 млн б/с к 2050 году – со 102,2 млн б/с в 2023 году до 120,1 млн в 2050-м.

Эксперты полагают, что недавнее решение ОПЕК+ поддержит нефтяные цены, однако существенного роста цен на черное золото они не ожидают.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730841840


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